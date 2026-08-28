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28. augusta 2026
Nájdite si vlastné ubytovanie! Organizátori Ázijských hier rázne odpovedali novým účastníkom podujatia
Na hrách, ktoré sa konajú v Nagoji a širšej oblasti Aiči od 19. septembra do 4. októbra, sa pôvodne očakávalo približne 15-tisíc športovcov a funkcionárov. Japonskí organizátori oznámili ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - Na hrách, ktoré sa konajú v Nagoji a širšej oblasti Aiči od 19. septembra do 4. októbra, sa pôvodne očakávalo približne 15-tisíc športovcov a funkcionárov.
Japonskí organizátori oznámili účastníkom Ázijských hier, ktorí sa dodatočne pridali k budúcomesačnému podujatiu, aby si našli vlastné ubytovanie, pretože nemajú peniaze ani priestor na to, aby sa vysporiadali s rastúcim počtom športovcov a realizačných tímov.
Na hrách, ktoré sa konajú v Nagoji a širšej oblasti Aiči od 19. septembra do 4. októbra, sa pôvodne očakávalo približne 15-tisíc športovcov a funkcionárov.
Už toto číslo bolo vyššie ako na LOH 2024, ale Olympijská rada Ázie (OCA) minulý týždeň uviedla, že celkový počet účastníkov bude zrejme až okolo 17-tisíc, z toho 11-tisíc športovcov a 6-tisíc členov realizačného tímu.
Nepostavila sa žiadna špecializovaná športová dedina, organizátori sa namiesto toho spoliehajú na výletnú loď, dočasné drevené kontajnery a hotely.
Prezident organizačného výboru Hideaki Omura novinárom povedal, že "nemajú ani ľudské zdroje, ani rozpočet na to, aby urobili potrebné opatrenia" pre ďalších účastníkov.
"Dohoda s hostiteľským mestom špecifikuje delegáciu s 15-tisíc ľuďmi. Nevyčlenili sme rozpočet na viac. Jednoducho nemajú kde bývať," povedal Omura, ktorý je zároveň guvernérom prefektúry Aiči.
Organizátori sa rozhodli najať si taliansku výletnú loď Costa Serena, aby znížili náklady potrebné na ubytovanie pre športovcov a funkcionárov. Bude tam 4- až 5-tisíc, zatiaľ čo ďalších 2-tisíc bude ubytovaných v chatkách v štýle prepravných kontajnerov.
Zvyšok bude v hoteloch, vrátane tých v Tokiu, kde sa budú konať plavecké, skokanské a jazdecké podujatia.
Správy z tohto týždňa uviedli, že miestny organizačný výbor požiadal OCA o zníženie počtu účastníkov. "Ak si stále želajú prísť, budú si musieť zabezpečiť vlastné opatrenia," dodal Omura.
Starosta Nagoje Ičiró Hirosawa priblížil, že je "ťažké prispôsobiť sa tomuto počtu, a to ako z hľadiska času, tak aj fyzickej kapacity".
"Z hľadiska nákladov pracujeme s obmedzeným rozpočtom a je to ťažké," doplnil. V marci OCA pridala do športového programu športy teqball a padel.
Zdroj: SITA.sk - Nájdite si vlastné ubytovanie! Organizátori Ázijských hier rázne odpovedali novým účastníkom podujatia © SITA Všetky práva vyhradené.
Japonskí organizátori oznámili účastníkom Ázijských hier, ktorí sa dodatočne pridali k budúcomesačnému podujatiu, aby si našli vlastné ubytovanie, pretože nemajú peniaze ani priestor na to, aby sa vysporiadali s rastúcim počtom športovcov a realizačných tímov.
Na hrách, ktoré sa konajú v Nagoji a širšej oblasti Aiči od 19. septembra do 4. októbra, sa pôvodne očakávalo približne 15-tisíc športovcov a funkcionárov.
Už toto číslo bolo vyššie ako na LOH 2024, ale Olympijská rada Ázie (OCA) minulý týždeň uviedla, že celkový počet účastníkov bude zrejme až okolo 17-tisíc, z toho 11-tisíc športovcov a 6-tisíc členov realizačného tímu.
Špecifická dohoda
Nepostavila sa žiadna špecializovaná športová dedina, organizátori sa namiesto toho spoliehajú na výletnú loď, dočasné drevené kontajnery a hotely.
Prezident organizačného výboru Hideaki Omura novinárom povedal, že "nemajú ani ľudské zdroje, ani rozpočet na to, aby urobili potrebné opatrenia" pre ďalších účastníkov.
"Dohoda s hostiteľským mestom špecifikuje delegáciu s 15-tisíc ľuďmi. Nevyčlenili sme rozpočet na viac. Jednoducho nemajú kde bývať," povedal Omura, ktorý je zároveň guvernérom prefektúry Aiči.
Požiadali o zníženie počtu
Organizátori sa rozhodli najať si taliansku výletnú loď Costa Serena, aby znížili náklady potrebné na ubytovanie pre športovcov a funkcionárov. Bude tam 4- až 5-tisíc, zatiaľ čo ďalších 2-tisíc bude ubytovaných v chatkách v štýle prepravných kontajnerov.
Zvyšok bude v hoteloch, vrátane tých v Tokiu, kde sa budú konať plavecké, skokanské a jazdecké podujatia.
Správy z tohto týždňa uviedli, že miestny organizačný výbor požiadal OCA o zníženie počtu účastníkov. "Ak si stále želajú prísť, budú si musieť zabezpečiť vlastné opatrenia," dodal Omura.
Starosta Nagoje Ičiró Hirosawa priblížil, že je "ťažké prispôsobiť sa tomuto počtu, a to ako z hľadiska času, tak aj fyzickej kapacity".
"Z hľadiska nákladov pracujeme s obmedzeným rozpočtom a je to ťažké," doplnil. V marci OCA pridala do športového programu športy teqball a padel.
Zdroj: SITA.sk - Nájdite si vlastné ubytovanie! Organizátori Ázijských hier rázne odpovedali novým účastníkom podujatia © SITA Všetky práva vyhradené.
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