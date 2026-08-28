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 24hod.sk    Šport

28. augusta 2026

Nájdite si vlastné ubytovanie! Organizátori Ázijských hier rázne odpovedali novým účastníkom podujatia


Tagy: Ázijské hry 2026 funkcionár Športovci Ubytovanie

Na hrách, ktoré sa konajú v Nagoji a širšej oblasti Aiči od 19. septembra do 4. októbra, sa pôvodne očakávalo približne 15-tisíc športovcov a funkcionárov. Japonskí organizátori oznámili ...



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zoh2 676x507 28.8.2026 (SITA.sk) - Na hrách, ktoré sa konajú v Nagoji a širšej oblasti Aiči od 19. septembra do 4. októbra, sa pôvodne očakávalo približne 15-tisíc športovcov a funkcionárov.


Japonskí organizátori oznámili účastníkom Ázijských hier, ktorí sa dodatočne pridali k budúcomesačnému podujatiu, aby si našli vlastné ubytovanie, pretože nemajú peniaze ani priestor na to, aby sa vysporiadali s rastúcim počtom športovcov a realizačných tímov.

Na hrách, ktoré sa konajú v Nagoji a širšej oblasti Aiči od 19. septembra do 4. októbra, sa pôvodne očakávalo približne 15-tisíc športovcov a funkcionárov.

Už toto číslo bolo vyššie ako na LOH 2024, ale Olympijská rada Ázie (OCA) minulý týždeň uviedla, že celkový počet účastníkov bude zrejme až okolo 17-tisíc, z toho 11-tisíc športovcov a 6-tisíc členov realizačného tímu.

Špecifická dohoda


Nepostavila sa žiadna špecializovaná športová dedina, organizátori sa namiesto toho spoliehajú na výletnú loď, dočasné drevené kontajnery a hotely.

Prezident organizačného výboru Hideaki Omura novinárom povedal, že "nemajú ani ľudské zdroje, ani rozpočet na to, aby urobili potrebné opatrenia" pre ďalších účastníkov.

"Dohoda s hostiteľským mestom špecifikuje delegáciu s 15-tisíc ľuďmi. Nevyčlenili sme rozpočet na viac. Jednoducho nemajú kde bývať," povedal Omura, ktorý je zároveň guvernérom prefektúry Aiči.

Požiadali o zníženie počtu


Organizátori sa rozhodli najať si taliansku výletnú loď Costa Serena, aby znížili náklady potrebné na ubytovanie pre športovcov a funkcionárov. Bude tam 4- až 5-tisíc, zatiaľ čo ďalších 2-tisíc bude ubytovaných v chatkách v štýle prepravných kontajnerov.

Zvyšok bude v hoteloch, vrátane tých v Tokiu, kde sa budú konať plavecké, skokanské a jazdecké podujatia.

Správy z tohto týždňa uviedli, že miestny organizačný výbor požiadal OCA o zníženie počtu účastníkov. "Ak si stále želajú prísť, budú si musieť zabezpečiť vlastné opatrenia," dodal Omura.

Starosta Nagoje Ičiró Hirosawa priblížil, že je "ťažké prispôsobiť sa tomuto počtu, a to ako z hľadiska času, tak aj fyzickej kapacity".

"Z hľadiska nákladov pracujeme s obmedzeným rozpočtom a je to ťažké," doplnil. V marci OCA pridala do športového programu športy teqball a padel.


Zdroj: SITA.sk - Nájdite si vlastné ubytovanie! Organizátori Ázijských hier rázne odpovedali novým účastníkom podujatia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ázijské hry 2026 funkcionár Športovci Ubytovanie
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