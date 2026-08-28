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28. augusta 2026
Slovenskí basketbalisti sa pobijú o dobrý výsledok v Anglicku. Tréner Vidin: Vybudovala sa chémia a urobili sme pokroky
Tagy: Kvalifikácia Príprava
V trojčlennej E-skupine zatiaľ vedie aktuálny slovenský protivník, zároveň je najvyššie postaveným tímom v rebríčku FIBA aj najväčším favoritom na postup. Slovenskí basketbalisti odcestujú v ...
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28.8.2026 (SITA.sk) - V trojčlennej E-skupine zatiaľ vedie aktuálny slovenský protivník, zároveň je najvyššie postaveným tímom v rebríčku FIBA aj najväčším favoritom na postup.
Slovenskí basketbalisti odcestujú v sobotu 29. augusta do anglického mesta Newcastle, kde sa v nedeľu 30. augusta stretnú s domácou Veľkou Britániou.
Kým pre výber spod Tatier pôjde o prvý duel v druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy, Briti do nej vstúpili štvrtkovým (27.8.) víťazstvom o 35 bodov vo Švajčiarsku.
Vrcholom takmer mesačnej prípravy reprezentantov bude práve nedeľňajší súboj. V trojčlennej E-skupine zatiaľ vedie aktuálny slovenský protivník, zároveň je najvyššie postaveným tímom v rebríčku FIBA aj najväčším favoritom na postup.
K tomu, aby rodáci spod Tatier mohli podať zodpovedný výkon, im pomohli prípravné stretnutia s Angolou a Bulharskom.
Vo finálnej 12-člennej nominácii nefiguruje Sebastian Rančík, ktorý odcestoval naspäť do USA, keďže ho naďalej trápia problémy s kolenom. Chýba aj Timotej Malovec či naturalizovaný David DeJulius, ktorý pred časom podstúpil operáciu nohy.
"Verím nášmu tímu a chlapcom. Majú na to, aby odohrali v Británii dobrý zápas. Pracujeme spolu v príprave už takmer mesiac, vybudovala sa tu chémia a urobili sme pokroky. Musíme byť disciplinovaní a koncentrovaní celých 40 minút a nestrácať lopty," uviedol tréner Slovákov Oliver Vidin.
"Vieme, že Briti sú favoritmi. Ukázali to v prvom zápase so Švajčiarskom. Sú rýchli a fyzickí, majú kvalitu a ideme tomu čeliť. Chceme ich prekvapiť. Sme v reprezentácii vždy dobrá partia. Veľmi dobre si rozumieme. Sme pripravení," doplnil kapitán Vladimír Brodziansky.
"Švajčiari majú nového trénera a mení sa im generácia hráčov. Úprimne, neboli doma nejako veľmi pripravení. Na druhej strane, Briti majú kvalitu, hráčov so skúsenosťami z Euroligy a z NBA, ale nebola to pre nich nejaká dobrá skúška. Ich sila je ešte väčšia," uvedomuje si Vidin.
Dôležitou súčasťou výkonu bude odolať tlaku Britov, ktorí sa budú pokúšať získavať každú loptu a ísť tak do protiútokov. "To treba eliminovať," dodal kouč.
Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Maroš Zelizňák (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK, Česko), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings), Vladimír Brodziansky (New Taipei CTBC DEA, Taiwan), Marek Doležaj (Legnano Basket Knights, Taliansko), Juraj Páleník (BK Lokomotiva Plzeň, Česko), Mário Ihring a Peter Kováčik (bez klubovej príslušnosti)
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí basketbalisti sa pobijú o dobrý výsledok v Anglicku. Tréner Vidin: Vybudovala sa chémia a urobili sme pokroky © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí basketbalisti odcestujú v sobotu 29. augusta do anglického mesta Newcastle, kde sa v nedeľu 30. augusta stretnú s domácou Veľkou Britániou.
Kým pre výber spod Tatier pôjde o prvý duel v druhej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy, Briti do nej vstúpili štvrtkovým (27.8.) víťazstvom o 35 bodov vo Švajčiarsku.
Vrcholom takmer mesačnej prípravy reprezentantov bude práve nedeľňajší súboj. V trojčlennej E-skupine zatiaľ vedie aktuálny slovenský protivník, zároveň je najvyššie postaveným tímom v rebríčku FIBA aj najväčším favoritom na postup.
Tréner zverencom verí
K tomu, aby rodáci spod Tatier mohli podať zodpovedný výkon, im pomohli prípravné stretnutia s Angolou a Bulharskom.
Vo finálnej 12-člennej nominácii nefiguruje Sebastian Rančík, ktorý odcestoval naspäť do USA, keďže ho naďalej trápia problémy s kolenom. Chýba aj Timotej Malovec či naturalizovaný David DeJulius, ktorý pred časom podstúpil operáciu nohy.
"Verím nášmu tímu a chlapcom. Majú na to, aby odohrali v Británii dobrý zápas. Pracujeme spolu v príprave už takmer mesiac, vybudovala sa tu chémia a urobili sme pokroky. Musíme byť disciplinovaní a koncentrovaní celých 40 minút a nestrácať lopty," uviedol tréner Slovákov Oliver Vidin.
"Vieme, že Briti sú favoritmi. Ukázali to v prvom zápase so Švajčiarskom. Sú rýchli a fyzickí, majú kvalitu a ideme tomu čeliť. Chceme ich prekvapiť. Sme v reprezentácii vždy dobrá partia. Veľmi dobre si rozumieme. Sme pripravení," doplnil kapitán Vladimír Brodziansky.
"Švajčiari majú nového trénera a mení sa im generácia hráčov. Úprimne, neboli doma nejako veľmi pripravení. Na druhej strane, Briti majú kvalitu, hráčov so skúsenosťami z Euroligy a z NBA, ale nebola to pre nich nejaká dobrá skúška. Ich sila je ešte väčšia," uvedomuje si Vidin.
Dôležitou súčasťou výkonu bude odolať tlaku Britov, ktorí sa budú pokúšať získavať každú loptu a ísť tak do protiútokov. "To treba eliminovať," dodal kouč.
Nominácia na zápas s Veľkou Britániou (30.8.):
Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Maroš Zelizňák (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK, Česko), Lukáš Bolek (Nitra Blue Wings), Vladimír Brodziansky (New Taipei CTBC DEA, Taiwan), Marek Doležaj (Legnano Basket Knights, Taliansko), Juraj Páleník (BK Lokomotiva Plzeň, Česko), Mário Ihring a Peter Kováčik (bez klubovej príslušnosti)
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí basketbalisti sa pobijú o dobrý výsledok v Anglicku. Tréner Vidin: Vybudovala sa chémia a urobili sme pokroky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kvalifikácia Príprava
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