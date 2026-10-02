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Búrame prekážky: Spoločnosť Mars predstavuje informačný portál Mars Adoption Hub, pretože nový prieskum odhalil, čo záujemcom bráni v adopcii domácich miláčikov
Nový globálny prieskum spoločnosti Mars, Incorporated, na tému adopcie domácich miláčikov je zatiaľ najväčšou štúdiou svojho druhu. Odhalil, že takmer tretina majiteľov zvierat chce ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Nový globálny prieskum spoločnosti Mars, Incorporated, na tému adopcie domácich miláčikov je zatiaľ najväčšou štúdiou svojho druhu.
Nový prieskum spoločnosti Mars odhaľuje, že nejasný pôvod zvieraťa a nedostatok kvalitného poradenstva môžu odradiť potenciálnych záujemcov o adopciu domácich miláčikov. Štúdia zdôrazňuje kritickú potrebu odborného vedenia na ceste k adopcii.
Výsledky štúdie zverejňujeme pred tohtoročným ročníkom podujatia Global Adoption Weekend (Svetový víkend adopcií) a vychádzajú z nášho projektu Mars State of the Pet Homelessness, ktorý prehlbuje porozumenie prekážkam, ktorým ľudia čelia, keď zvažujú adopciu domáceho miláčika, a pomáha ich prekonať, aby viac domácich miláčikov našlo milujúci domov, kde budú môcť zostať celý život.
Výskumníci oslovili viac ako 26 000 ľudí v 14 krajinách a zistili, že 58 % súčasných majiteľov zvierat si svojich miláčikov neadoptovalo, avšak každý tretí (28 %) vyjadril túžbu v budúcnosti adoptovať, ak by dostal dostatočnú podporu.
Medzi tými, ktorí zvažujú adopciu, prevládajú obavy z neznámeho vrátane neznámej zdravotnej anamnézy (33 %), povahy a správania (27 %), ale aj kompatibility s konkrétnou domácnosťou (25 %).
Štúdia tiež zdôrazňuje príležitosť na zlepšenie povedomia o výžive. V 71 % prípadov sa po odchode z útulku strava zvieraťa zásadne zmení, a tak pomoc expertov môže zohrávať zásadnú úlohu v tom, aby každý miláčik dostal vhodnú, kompletnú a vyváženú stravu bezpečnou a informovanou cestou.
Veterinárka a odborníčka na výživu a zdravie domácich miláčikov Esther Bijsmans, DVM, PhD., Mars Pet Nutrition, uvádza: "Adopcia domáceho miláčika je úžasná a obohacujúca skúsenosť, ale praktické rady a podpora sú kľúčové na to, aby nový majiteľ získal istotu a aby sa miláčikom aj ich majiteľom spoločne dobre darilo."
"Keď si domov privediete nového miláčika, odporúčame chovateľom riadiť sa pravidlom 3 – 3 – 3: prvé tri dni sú o tom, aby sa nový miláčik cítil v bezpečí, prvé tri týždne o nastavení režimu, oboznámení sa s fungovaním domácnosti a budovaní dôvery. A počas prvých troch mesiacov si väčšina miláčikov začne na nový domov zvykať. Kľúčovú úlohu pritom zohráva trpezlivosť a budovanie vzájomného puta."
"Výživa je pre celkovú pohodu domáceho miláčika zásadná. Častou chybou je príliš rýchla zmena krmiva. Namiesto toho odporúčame prechádzať na nové krmivo postupne počas 7 – 10 dní, aby sa podporilo zdravé trávenie a zviera si na zmenu pohodlne zvyklo."
Aby spoločnosť potenciálnym záujemcom uľahčila cestu k adopcii domácich miláčikov, spúšťa nový online portál Mars Adoption Hub, ktorý ponúka odborné odporúčania vychádzajúce z rozsiahlych znalostí Waltham Petcare Science Institutu a praktické materiály, ktoré poskytujú podporu pred adopciou aj po nej.
Keď je k dispozícii správne vedenie, radosť z adopcie domáceho miláčika vidieť na prvý pohľad: za najviac napĺňajúce okamihy na tejto ceste považujú chovatelia chvíle, keď vidia, že sa adoptovaný miláčik v novom domove uvoľní a cíti sa v ňom dobre (48 %) a keď majú pocit, že sa stal súčasťou rodiny (41 %).
Anthony Guerrieri, viceprezident pre korporátne vzťahy v oblasti výživy domácich miláčikov spoločnosti Mars, uvádza: "Priviesť si domov domáceho miláčika by mal byť radostný a významný okamih, nie zdroj stresu a neistoty. Z nášho výskumu jasne vyplýva, že ľudia majú chuť adoptovať, ale často pochybujú, či majú dostatok znalostí a skúseností. Tým, že rodinám od prvého dňa poskytneme zrozumiteľné a dôveryhodné rady a prostredníctvom nášho podujatia Mars Global Adoption Weekend podporíme útulky, chceme odstrániť neistotu spojenú s adopciou a pomôcť ľuďom získať odvahu priviesť nového miláčika domov."
Po minuloročnom mimoriadnom úspechu sa Mars Global Adoption Weekend 2026 rozšíri do viac ako 30 krajín a podporí viac ako 60 útulkov, aby pomohol nájsť domov ešte väčšiemu počtu miláčikov.
Chcete adoptovať? Navštívte Mars Adoption Hub, kde počas Global Adoption Weekend nájdete zapojené útulky a tiež praktické materiály, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na život s novým miláčikom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Búrame prekážky: Spoločnosť Mars predstavuje informačný portál Mars Adoption Hub, pretože nový prieskum odhalil, čo záujemcom bráni v adopcii domácich miláčikov © SITA Všetky práva vyhradené.
- Odhalil, že takmer tretina majiteľov zvierat chce adoptovať, ale drží sa späť pre neistotu týkajúcu sa zdravia, správania a kompatibility zvieraťa.
- Mars spúšťa nový online portál Mars Adoption Hub, ktorý poskytuje budúcim aj súčasným majiteľom domácich miláčikov praktické a odborné vedenie slúžiace na prekonanie najčastejších bariér, ktoré bránia adopcii. Používatelia tu nájdu aj informácie o zodpovednej starostlivosti o domácich miláčikov, aby sa mohli v celom procese adopcie zorientovať s väčšou istotou.
- Mars tento rok rozširuje svoje podujatie Global Adoption Weekend (Svetový víkend adopcií) do viac ako 30 krajín a podporuje viac útulkov než kedykoľvek predtým.
Nový prieskum spoločnosti Mars odhaľuje, že nejasný pôvod zvieraťa a nedostatok kvalitného poradenstva môžu odradiť potenciálnych záujemcov o adopciu domácich miláčikov. Štúdia zdôrazňuje kritickú potrebu odborného vedenia na ceste k adopcii.
Výsledky štúdie zverejňujeme pred tohtoročným ročníkom podujatia Global Adoption Weekend (Svetový víkend adopcií) a vychádzajú z nášho projektu Mars State of the Pet Homelessness, ktorý prehlbuje porozumenie prekážkam, ktorým ľudia čelia, keď zvažujú adopciu domáceho miláčika, a pomáha ich prekonať, aby viac domácich miláčikov našlo milujúci domov, kde budú môcť zostať celý život.
Výskumníci oslovili viac ako 26 000 ľudí v 14 krajinách a zistili, že 58 % súčasných majiteľov zvierat si svojich miláčikov neadoptovalo, avšak každý tretí (28 %) vyjadril túžbu v budúcnosti adoptovať, ak by dostal dostatočnú podporu.
Ako sa vo svete zachránených zvierat pohybovať s istotou
Medzi tými, ktorí zvažujú adopciu, prevládajú obavy z neznámeho vrátane neznámej zdravotnej anamnézy (33 %), povahy a správania (27 %), ale aj kompatibility s konkrétnou domácnosťou (25 %).
Štúdia tiež zdôrazňuje príležitosť na zlepšenie povedomia o výžive. V 71 % prípadov sa po odchode z útulku strava zvieraťa zásadne zmení, a tak pomoc expertov môže zohrávať zásadnú úlohu v tom, aby každý miláčik dostal vhodnú, kompletnú a vyváženú stravu bezpečnou a informovanou cestou.
Veterinárka a odborníčka na výživu a zdravie domácich miláčikov Esther Bijsmans, DVM, PhD., Mars Pet Nutrition, uvádza: "Adopcia domáceho miláčika je úžasná a obohacujúca skúsenosť, ale praktické rady a podpora sú kľúčové na to, aby nový majiteľ získal istotu a aby sa miláčikom aj ich majiteľom spoločne dobre darilo."
"Keď si domov privediete nového miláčika, odporúčame chovateľom riadiť sa pravidlom 3 – 3 – 3: prvé tri dni sú o tom, aby sa nový miláčik cítil v bezpečí, prvé tri týždne o nastavení režimu, oboznámení sa s fungovaním domácnosti a budovaní dôvery. A počas prvých troch mesiacov si väčšina miláčikov začne na nový domov zvykať. Kľúčovú úlohu pritom zohráva trpezlivosť a budovanie vzájomného puta."
"Výživa je pre celkovú pohodu domáceho miláčika zásadná. Častou chybou je príliš rýchla zmena krmiva. Namiesto toho odporúčame prechádzať na nové krmivo postupne počas 7 – 10 dní, aby sa podporilo zdravé trávenie a zviera si na zmenu pohodlne zvyklo."
Uľahčenie cesty k zodpovednej adopcii
Aby spoločnosť potenciálnym záujemcom uľahčila cestu k adopcii domácich miláčikov, spúšťa nový online portál Mars Adoption Hub, ktorý ponúka odborné odporúčania vychádzajúce z rozsiahlych znalostí Waltham Petcare Science Institutu a praktické materiály, ktoré poskytujú podporu pred adopciou aj po nej.
Keď je k dispozícii správne vedenie, radosť z adopcie domáceho miláčika vidieť na prvý pohľad: za najviac napĺňajúce okamihy na tejto ceste považujú chovatelia chvíle, keď vidia, že sa adoptovaný miláčik v novom domove uvoľní a cíti sa v ňom dobre (48 %) a keď majú pocit, že sa stal súčasťou rodiny (41 %).
Anthony Guerrieri, viceprezident pre korporátne vzťahy v oblasti výživy domácich miláčikov spoločnosti Mars, uvádza: "Priviesť si domov domáceho miláčika by mal byť radostný a významný okamih, nie zdroj stresu a neistoty. Z nášho výskumu jasne vyplýva, že ľudia majú chuť adoptovať, ale často pochybujú, či majú dostatok znalostí a skúseností. Tým, že rodinám od prvého dňa poskytneme zrozumiteľné a dôveryhodné rady a prostredníctvom nášho podujatia Mars Global Adoption Weekend podporíme útulky, chceme odstrániť neistotu spojenú s adopciou a pomôcť ľuďom získať odvahu priviesť nového miláčika domov."
Globálny dosah, lokálna pomoc
Po minuloročnom mimoriadnom úspechu sa Mars Global Adoption Weekend 2026 rozšíri do viac ako 30 krajín a podporí viac ako 60 útulkov, aby pomohol nájsť domov ešte väčšiemu počtu miláčikov.
Chcete adoptovať? Navštívte Mars Adoption Hub, kde počas Global Adoption Weekend nájdete zapojené útulky a tiež praktické materiály, ktoré vám pomôžu pripraviť sa na život s novým miláčikom.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Búrame prekážky: Spoločnosť Mars predstavuje informačný portál Mars Adoption Hub, pretože nový prieskum odhalil, čo záujemcom bráni v adopcii domácich miláčikov © SITA Všetky práva vyhradené.
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