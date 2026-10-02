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02. októbra 2026

Vo Francúzsku zatvorili takmer 400 stredných škôl pre protesty stredoškolákov – FOTO


Tagy: Protesty vo Francúzsku Žiaci

Počas nepokojov utrpeli zranenia desiatky ľudí a polícia zadržala približne dvetisíc osôb. Francúzski stredoškoláci v piatok zakladali požiare pred školami a dostali sa do stretov s políciou. ...



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france_protests_37515 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Počas nepokojov utrpeli zranenia desiatky ľudí a polícia zadržala približne dvetisíc osôb.


Francúzski stredoškoláci v piatok zakladali požiare pred školami a dostali sa do stretov s políciou. Protesty, ktoré viedli k zatvoreniu približne 400 škôl, pritomnejavia známky ústupu. Počas nepokojov utrpeli zranenia desiatky ľudí a polícia zadržala približne dvetisíc osôb.

Protesty sa začali minulý týždeň v okolí Paríža a rýchlo sa rozšírili po celej krajine. Stredoškoláci, protestujú proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov či príliš nabitým rozvrhom. Na viacerých školách zablokovali vstupy odpadkovými kontajnermi, ktoré v niektorých prípadoch aj podpálili. Mnohé stredné školy plánujú prejsť na dištančné vyučovanie, najmä v Marseille.

Od začiatku protestov utrpelo zranenia najmenej 65 ľudí vrátane 40 riaditeľov stredných škôl, povedal pre televíziu BFMTV minister školstva Édouard Geffray. Zranilo sa aj približne 170 študentov a viac ako sto stredných škôl je vážne poškodených. V Paríži v piatok požiar poškodil vstupy do dvoch stredných škôl. Na miesto privolali hasičov, ktorí požiare uhasili.

 

Minister spravodlivosti Gerald Darmanin uviedol, že požiadal prokurátorov, aby brali rodičov na zodpovednosť za škody, ktoré počas protestov spôsobia ich deti, a aby ich prinútili „zaplatiť opravy“. Od začiatku protestov polícia zadržala približne dvetisíc ľudí, pričom 90 percent boli maloletí, uviedol pre rozhlasovú stanicu RTL Darmanin .


Zdroj: SITA.sk - Vo Francúzsku zatvorili takmer 400 stredných škôl pre protesty stredoškolákov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Protesty vo Francúzsku Žiaci
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