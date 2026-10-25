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25. októbra 2026
Búrka Boelo odstavila od elektriny vyše 82-tisíc odberných miest, ruší lety v Amsterdame
Najvážnejšia situácia je v Škótsku, kde platí oranžová výstraha pred silným vetrom. Silná búrka Boelo zasiahla v nedeľu severné časti Spojeného ...
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25.10.2026 (SITA.sk) - Najvážnejšia situácia je v Škótsku, kde platí oranžová výstraha pred silným vetrom.
Silná búrka Boelo zasiahla v nedeľu severné časti Spojeného kráľovstva a Holandsko, kde spôsobila rozsiahle výpadky elektriny a narušila leteckú, železničnú aj lodnú dopravu. V Británii zostalo bez elektriny viac ako 82-tisíc odberných miest a na amsterdamskom letisku Schiphol zrušili desiatky letov. Meteorológovia varujú pred nebezpečným vetrom, intenzívnymi dažďami a záplavami.
Podľa britského združenia prevádzkovateľov energetických sietí Energy Networks Association bolo v nedeľu o 8:00 miestneho času bez elektriny viac ako 82-tisíc domácností a ďalších odberných miest. Energetikom sa zároveň podarilo obnoviť dodávky takmer 350-tisíc zákazníkom, ktorých výpadky zasiahli od piatkového príchodu predchádzajúcej búrky Austen. Boelo je druhou pomenovanou búrkou aktuálnej sezóny v Británii. Nasleduje len krátko po búrke Austen, ktorá v piatok priniesla silné nárazy vetra do južných oblastí krajiny.
Najvážnejšia situácia je v Škótsku, kde platí oranžová výstraha pred silným vetrom. Popadané stromy, strhnuté elektrické vedenia a poškodené komunikácie si vyžiadali uzavretie viacerých ciest a železničných tratí. Britská meteorologická služba Met Office zaznamenala v oblasti Argyll and Bute na západe Škótska nárazy vetra s rýchlosťou až 135 kilometrov za hodinu.
Pre Škótsko a severné Anglicko zároveň platí žltá výstraha pred intenzívnymi zrážkami. V niektorých oblastiach môže spadnúť až 80 milimetrov dažďa, čo zvyšuje riziko lokálnych záplav. Nepriaznivé počasie zasiahlo aj Severné Írsko. Na letisku v Belfaste zrušili niekoľko odletov a obmedzenia postihli aj trajektové spojenia cez Írske more medzi Belfastom a severozápadným Anglickom.
Výrazné komplikácie spôsobila búrka aj v Holandsku. Na amsterdamskom letisku Schiphol, jednom z najrušnejších leteckých uzlov v Európe, zrušili v nedeľu približne 90 odletov. Vyplýva to z údajov na webovej stránke letiska, ktoré analyzovala agentúra AFP. Rušenie sa týkalo najmä spojení do európskych miest vrátane Paríža, Ríma a Dublinu.
Desiatky ďalších letov smerujúcich do Amsterdamu boli zrušené alebo meškali. "V dôsledku silného vetra sa v nedeľu 25. októbra očakáva nižší počet odletov a pristátí," uviedlo letisko Schiphol vo vyhlásení. Presný počet dotknutých spojení však nešpecifikovalo a na žiadosť agentúry AFP o ďalšie informácie bezprostredne nereagovalo.
Britská meteorologická služba upozornila, že búrka predstavuje priame ohrozenie života, najmä pre lietajúce úlomky a predmety unášané vetrom či vysoké vlny narážajúce na pobrežie. Obyvateľom zasiahnutých oblastí odporúča, aby podľa možností zostávali vo vnútri budov a obmedzili pohyb vonku.
Zdroj: SITA.sk - Búrka Boelo odstavila od elektriny vyše 82-tisíc odberných miest, ruší lety v Amsterdame © SITA Všetky práva vyhradené.
Silná búrka Boelo zasiahla v nedeľu severné časti Spojeného kráľovstva a Holandsko, kde spôsobila rozsiahle výpadky elektriny a narušila leteckú, železničnú aj lodnú dopravu. V Británii zostalo bez elektriny viac ako 82-tisíc odberných miest a na amsterdamskom letisku Schiphol zrušili desiatky letov. Meteorológovia varujú pred nebezpečným vetrom, intenzívnymi dažďami a záplavami.
Podľa britského združenia prevádzkovateľov energetických sietí Energy Networks Association bolo v nedeľu o 8:00 miestneho času bez elektriny viac ako 82-tisíc domácností a ďalších odberných miest. Energetikom sa zároveň podarilo obnoviť dodávky takmer 350-tisíc zákazníkom, ktorých výpadky zasiahli od piatkového príchodu predchádzajúcej búrky Austen. Boelo je druhou pomenovanou búrkou aktuálnej sezóny v Británii. Nasleduje len krátko po búrke Austen, ktorá v piatok priniesla silné nárazy vetra do južných oblastí krajiny.
Výstrahy pred vetrom aj intenzívnymi zrážkami
Najvážnejšia situácia je v Škótsku, kde platí oranžová výstraha pred silným vetrom. Popadané stromy, strhnuté elektrické vedenia a poškodené komunikácie si vyžiadali uzavretie viacerých ciest a železničných tratí. Britská meteorologická služba Met Office zaznamenala v oblasti Argyll and Bute na západe Škótska nárazy vetra s rýchlosťou až 135 kilometrov za hodinu.
Pre Škótsko a severné Anglicko zároveň platí žltá výstraha pred intenzívnymi zrážkami. V niektorých oblastiach môže spadnúť až 80 milimetrov dažďa, čo zvyšuje riziko lokálnych záplav. Nepriaznivé počasie zasiahlo aj Severné Írsko. Na letisku v Belfaste zrušili niekoľko odletov a obmedzenia postihli aj trajektové spojenia cez Írske more medzi Belfastom a severozápadným Anglickom.
Búrka spôsobila komplikácie aj v Holandsku
Výrazné komplikácie spôsobila búrka aj v Holandsku. Na amsterdamskom letisku Schiphol, jednom z najrušnejších leteckých uzlov v Európe, zrušili v nedeľu približne 90 odletov. Vyplýva to z údajov na webovej stránke letiska, ktoré analyzovala agentúra AFP. Rušenie sa týkalo najmä spojení do európskych miest vrátane Paríža, Ríma a Dublinu.
Desiatky ďalších letov smerujúcich do Amsterdamu boli zrušené alebo meškali. "V dôsledku silného vetra sa v nedeľu 25. októbra očakáva nižší počet odletov a pristátí," uviedlo letisko Schiphol vo vyhlásení. Presný počet dotknutých spojení však nešpecifikovalo a na žiadosť agentúry AFP o ďalšie informácie bezprostredne nereagovalo.
Britská meteorologická služba upozornila, že búrka predstavuje priame ohrozenie života, najmä pre lietajúce úlomky a predmety unášané vetrom či vysoké vlny narážajúce na pobrežie. Obyvateľom zasiahnutých oblastí odporúča, aby podľa možností zostávali vo vnútri budov a obmedzili pohyb vonku.
Zdroj: SITA.sk - Búrka Boelo odstavila od elektriny vyše 82-tisíc odberných miest, ruší lety v Amsterdame © SITA Všetky práva vyhradené.
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