|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 25.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. októbra 2026
Volieb sa zúčastnili aj jedna obvinená a jedna odsúdená osoba, ostatné svoje právo nevyužili
Obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní spojených volieb a poučení o spôsobe a práve voliť. Sobotňajších spojených komunálnych a krajských volieb ...
Zdieľať
25.10.2026 (SITA.sk) - Obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní spojených volieb a poučení o spôsobe a práve voliť.
Sobotňajších spojených komunálnych a krajských volieb sa zúčastnila aj jedna väzobne stíhaná obvinená osoba a jedna osoba odsúdená na trest odňatia slobody. Vyplýva to z informácii, ktoré poskytol Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Dotyčná obvinená osoba bola pritom jediná, ktorá mohla spomedzi obvinených využiť volebné právo. Spomedzi odsúdených ich bolo aj ďalších 11, tí však svoje právo nevyužili.
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
„Právo voliť v spojených voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov mali obvinení alebo odsúdení, ktorí sa v deň konania spojených volieb nachádzali v ústave na výkon väzby, ústave na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených, a ktorých miesto trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrilo do volebného okrsku, na území ktorého boli obvinení vo výkone väzby alebo odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody, najneskôr v deň konania spojených volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemali prekážku práva voliť,“ vysvetlila Katarína Bednárová z kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS.
Riaditelia ústavov podľa Bednárovej zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom konania spojených volieb, písomne informovaní o konaní spojených volieb a poučení o spôsobe a práve voliť.
„V deň volieb, t. j. v sobotu 24. októbra, boli pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavili záujem hlasovať. Väznené osoby mohli svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky,“ doplnila Bednárová.
Dodala, že počas hlasovania do prenosnej volebnej schránky riaditeľ ústavu zabezpečil nielen účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody, ale aj bezpečnosť zúčastnených osôb.
Zdroj: SITA.sk - Volieb sa zúčastnili aj jedna obvinená a jedna odsúdená osoba, ostatné svoje právo nevyužili © SITA Všetky práva vyhradené.
Sobotňajších spojených komunálnych a krajských volieb sa zúčastnila aj jedna väzobne stíhaná obvinená osoba a jedna osoba odsúdená na trest odňatia slobody. Vyplýva to z informácii, ktoré poskytol Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Nie všetci využili svoje právo
Dotyčná obvinená osoba bola pritom jediná, ktorá mohla spomedzi obvinených využiť volebné právo. Spomedzi odsúdených ich bolo aj ďalších 11, tí však svoje právo nevyužili.
Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026
Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)
„Právo voliť v spojených voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov mali obvinení alebo odsúdení, ktorí sa v deň konania spojených volieb nachádzali v ústave na výkon väzby, ústave na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených, a ktorých miesto trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrilo do volebného okrsku, na území ktorého boli obvinení vo výkone väzby alebo odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody, najneskôr v deň konania spojených volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemali prekážku práva voliť,“ vysvetlila Katarína Bednárová z kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS.
Boli informovaní v dostatočnom predstihu
Riaditelia ústavov podľa Bednárovej zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom konania spojených volieb, písomne informovaní o konaní spojených volieb a poučení o spôsobe a práve voliť.
„V deň volieb, t. j. v sobotu 24. októbra, boli pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavili záujem hlasovať. Väznené osoby mohli svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky,“ doplnila Bednárová.
Dodala, že počas hlasovania do prenosnej volebnej schránky riaditeľ ústavu zabezpečil nielen účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody, ale aj bezpečnosť zúčastnených osôb.
Zdroj: SITA.sk - Volieb sa zúčastnili aj jedna obvinená a jedna odsúdená osoba, ostatné svoje právo nevyužili © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Búrka Boelo odstavila od elektriny vyše 82-tisíc odberných miest, ruší lety v Amsterdame
Búrka Boelo odstavila od elektriny vyše 82-tisíc odberných miest, ruší lety v Amsterdame
<< predchádzajúci článok
Mesto Košice ukázalo výsledky volieb, priblížilo aj jednu zaujímavosť – FOTO
Mesto Košice ukázalo výsledky volieb, priblížilo aj jednu zaujímavosť – FOTO