Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 25.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Aurel
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

25. októbra 2026

Volieb sa zúčastnili aj jedna obvinená a jedna odsúdená osoba, ostatné svoje právo nevyužili


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 trest odňatia slobody Väzobné stíhanie

Obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní spojených volieb a poučení o spôsobe a práve voliť. Sobotňajších spojených komunálnych a krajských volieb ...



Zdieľať
6ad62d6f77127585510037 676x452 25.10.2026 (SITA.sk) - Obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu písomne informovaní o konaní spojených volieb a poučení o spôsobe a práve voliť.


Sobotňajších spojených komunálnych a krajských volieb sa zúčastnila aj jedna väzobne stíhaná obvinená osoba a jedna osoba odsúdená na trest odňatia slobody. Vyplýva to z informácii, ktoré poskytol Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Nie všetci využili svoje právo


Dotyčná obvinená osoba bola pritom jediná, ktorá mohla spomedzi obvinených využiť volebné právo. Spomedzi odsúdených ich bolo aj ďalších 11, tí však svoje právo nevyužili.

Viac o téme: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026



Fotogaléria k článku: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 (fotografie)

Právo voliť v spojených voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov mali obvinení alebo odsúdení, ktorí sa v deň konania spojených volieb nachádzali v ústave na výkon väzby, ústave na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocnici pre obvinených a odsúdených, a ktorých miesto trvalého pobytu pred vzatím do výkonu väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody patrilo do volebného okrsku, na území ktorého boli obvinení vo výkone väzby alebo odsúdení vo výkone trestu odňatia slobody, najneskôr v deň konania spojených volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemali prekážku práva voliť,“ vysvetlila Katarína Bednárová z kancelárie generálneho riaditeľa ZVJS.

Boli informovaní v dostatočnom predstihu


Riaditelia ústavov podľa Bednárovej zabezpečili, aby obvinení a odsúdení boli v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr desať kalendárnych dní pred dňom konania spojených volieb, písomne informovaní o konaní spojených volieb a poučení o spôsobe a práve voliť.

V deň volieb, t. j. v sobotu 24. októbra, boli pred členov okrskovej volebnej komisie predvedení obvinení a odsúdení, ktorí prejavili záujem hlasovať. Väznené osoby mohli svoj hlas odovzdať do prenosnej volebnej schránky,“ doplnila Bednárová.

Dodala, že počas hlasovania do prenosnej volebnej schránky riaditeľ ústavu zabezpečil nielen účel väzby a účel výkonu trestu odňatia slobody, ale aj bezpečnosť zúčastnených osôb.


Zdroj: SITA.sk - Volieb sa zúčastnili aj jedna obvinená a jedna odsúdená osoba, ostatné svoje právo nevyužili © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 trest odňatia slobody Väzobné stíhanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Búrka Boelo odstavila od elektriny vyše 82-tisíc odberných miest, ruší lety v Amsterdame
<< predchádzajúci článok
Mesto Košice ukázalo výsledky volieb, priblížilo aj jednu zaujímavosť – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 