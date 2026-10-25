|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 25.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Aurel
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. októbra 2026
Francúzsko zažilo druhý víkend násilných protestov, polícia eviduje vyše 1 300 zadržaných
Tagy: Demonštrácie Francúzska polícia francúzsky minister vnútra Násilie Protesty vo Francúzsku Zadržanie
Podľa ministerstva polícia počas sobotňajších nepokojov zasahovala pri 75 požiaroch a zaznamenala vyrabovanie 24 obchodov. Francúzska polícia počas sobotňajších ...
Zdieľať
25.10.2026 (SITA.sk) - Podľa ministerstva polícia počas sobotňajších nepokojov zasahovala pri 75 požiaroch a zaznamenala vyrabovanie 24 obchodov.
Francúzska polícia počas sobotňajších masových protestov proti rastúcim životným nákladom zadržala celkovo 1 314 ľudí. V nedeľu o tom informovalo ministerstvo vnútra, ktoré zároveň oznámilo, že pri násilných zrážkach utrpelo zranenia 53 policajtov. Ide o spresnenie predchádzajúcej bilancie, podľa ktorej bezpečnostné zložky zadržali takmer tisíc osôb. Francúzsko tak má za sebou druhý víkend rozsiahlych demonštrácií sprevádzaných násilnosťami.
Podľa ministerstva polícia počas sobotňajších nepokojov zasahovala pri 75 požiaroch a zaznamenala vyrabovanie 24 obchodov. „Začalo sa niekoľko vyšetrovaní," uviedol rezort vo vyhlásení bez bližších podrobností. Dodal, že po skončení násilných stretov bol zvyšok sobotňajšej noci pokojný. Ministerstvo však neuviedlo celkový počet zranených demonštrantov.
Minister vnútra Laurent Nuñez už v sobotu večer informoval o dvoch vážne zranených účastníkoch protestov, jednom v Toulouse a druhom v Clermont-Ferrande. Prefektúra v Toulouse agentúre AFP potvrdila, že dvadsaťročný muž utrpel vážne poranenie ruky. Zdravotník, ktorý na mieste poskytoval pomoc demonštrantom a želal si zostať v anonymite, uviedol, že mladík prišiel o „niekoľko prstov" na pravej ruke.
V Clermont-Ferrande utrpel ďalší muž zranenie ruky, podľa tamojšej prefektúry však o žiadne prsty neprišiel. Regionálny denník La Nouvelle République navyše informoval o devätnásťročnom mužovi, ktorý si pri policajnom zásahu v meste Poitiers poranil ľavé oko. Fotograf denníka agentúre AFP povedal, že mladík utrpel zranenie počas postupu poriadkových jednotiek, ktoré používali zásahové granáty a slzotvorný plyn.
Zatiaľ nie je jasné, či sobotňajšie zranenia spôsobili policajné granáty alebo iné zásahové prostriedky. Podobné prípady vážnych poranení sa však vo Francúzsku v uplynulých týždňoch objavili aj počas študentských protestov. Úrady potvrdili, že najmenej niektoré zo sobotňajších incidentov vyšetrujú.
Na sobotňajších demonštráciách sa podľa rozdielnych odhadov úradov a odborového zväzu CGT zúčastnilo po celej krajine 410-tisíc až 800-tisíc ľudí. Násilie vypuklo najmä na okraji masových pochodov vo veľkých mestách.
Francúzsko sa pripravuje na prezidentské voľby v apríli a máji budúceho roka, v ktorých sa bude rozhodovať o nástupcovi Emmanuela Macrona. Súčasný prezident už vzhľadom na ústavný limit dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období nemôže opäť kandidovať.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko zažilo druhý víkend násilných protestov, polícia eviduje vyše 1 300 zadržaných © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska polícia počas sobotňajších masových protestov proti rastúcim životným nákladom zadržala celkovo 1 314 ľudí. V nedeľu o tom informovalo ministerstvo vnútra, ktoré zároveň oznámilo, že pri násilných zrážkach utrpelo zranenia 53 policajtov. Ide o spresnenie predchádzajúcej bilancie, podľa ktorej bezpečnostné zložky zadržali takmer tisíc osôb. Francúzsko tak má za sebou druhý víkend rozsiahlych demonštrácií sprevádzaných násilnosťami.
Podľa ministerstva polícia počas sobotňajších nepokojov zasahovala pri 75 požiaroch a zaznamenala vyrabovanie 24 obchodov. „Začalo sa niekoľko vyšetrovaní," uviedol rezort vo vyhlásení bez bližších podrobností. Dodal, že po skončení násilných stretov bol zvyšok sobotňajšej noci pokojný. Ministerstvo však neuviedlo celkový počet zranených demonštrantov.
Vážne zranenia demonštrantov
Minister vnútra Laurent Nuñez už v sobotu večer informoval o dvoch vážne zranených účastníkoch protestov, jednom v Toulouse a druhom v Clermont-Ferrande. Prefektúra v Toulouse agentúre AFP potvrdila, že dvadsaťročný muž utrpel vážne poranenie ruky. Zdravotník, ktorý na mieste poskytoval pomoc demonštrantom a želal si zostať v anonymite, uviedol, že mladík prišiel o „niekoľko prstov" na pravej ruke.
V Clermont-Ferrande utrpel ďalší muž zranenie ruky, podľa tamojšej prefektúry však o žiadne prsty neprišiel. Regionálny denník La Nouvelle République navyše informoval o devätnásťročnom mužovi, ktorý si pri policajnom zásahu v meste Poitiers poranil ľavé oko. Fotograf denníka agentúre AFP povedal, že mladík utrpel zranenie počas postupu poriadkových jednotiek, ktoré používali zásahové granáty a slzotvorný plyn.
Státisíce ľudí v uliciach
Zatiaľ nie je jasné, či sobotňajšie zranenia spôsobili policajné granáty alebo iné zásahové prostriedky. Podobné prípady vážnych poranení sa však vo Francúzsku v uplynulých týždňoch objavili aj počas študentských protestov. Úrady potvrdili, že najmenej niektoré zo sobotňajších incidentov vyšetrujú.
Na sobotňajších demonštráciách sa podľa rozdielnych odhadov úradov a odborového zväzu CGT zúčastnilo po celej krajine 410-tisíc až 800-tisíc ľudí. Násilie vypuklo najmä na okraji masových pochodov vo veľkých mestách.
Francúzsko sa pripravuje na prezidentské voľby v apríli a máji budúceho roka, v ktorých sa bude rozhodovať o nástupcovi Emmanuela Macrona. Súčasný prezident už vzhľadom na ústavný limit dvoch po sebe nasledujúcich funkčných období nemôže opäť kandidovať.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko zažilo druhý víkend násilných protestov, polícia eviduje vyše 1 300 zadržaných © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Demonštrácie Francúzska polícia francúzsky minister vnútra Násilie Protesty vo Francúzsku Zadržanie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Účasť v spojených voľbách sa priblížila k 50 percentám, polícia zaregistrovala 317 podnetov – VIDEO, FOTO
Účasť v spojených voľbách sa priblížila k 50 percentám, polícia zaregistrovala 317 podnetov – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Búrka Boelo odstavila od elektriny vyše 82-tisíc odberných miest, ruší lety v Amsterdame
Búrka Boelo odstavila od elektriny vyše 82-tisíc odberných miest, ruší lety v Amsterdame