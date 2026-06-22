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22. júna 2026
Búrka v Bratislave napáchala rozsiahle škody, na Hlavnej stanici spadol strom na prístrešok autobusovej zastávky – FOTO
Hasiči v nedeľu vykonali na území Bratislavského kraja 19 zásahov. V nedeľu 21. júna sa hlavným mestom prehnala ničivá búrka, sprevádzaná javom zvaným downburts. ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Hasiči v nedeľu vykonali na území Bratislavského kraja 19 zásahov.
V nedeľu 21. júna sa hlavným mestom prehnala ničivá búrka, sprevádzaná javom zvaným downburts. Podľa portálu imeteo.sk dosiahli nárazy vetra na Kolibe viac ako 21 metrov za sekundu, avšak na nábreží Dunaja dosiahol vietor pravdepodobne ešte väčšiu silu. Portál uvádza, že búrka zasiahla takmer celé nábrežie, kde silný vietor polámal a vyvrátil viaceré stromy. Hasiči v nedeľu vykonali na území Bratislavského kraja 19 zásahov.
Na bratislavskej Hlavnej stanici spadol strom na prístrešok autobusovej zastávky, kde sa v tom čase nachádzalo viacero cestujúcich. Z dôvodu nepriaznivého počasia a vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov v nedeľu predčasne ukončili podujatie Dni Petržalky. Následky nedeľnej búrky odstraňovali v pondelok dopoludnia napríklad aj na mestskom kúpalisku Mičurin, či petržalskej Matadorke.
Zdroj: SITA.sk - Búrka v Bratislave napáchala rozsiahle škody, na Hlavnej stanici spadol strom na prístrešok autobusovej zastávky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V nedeľu 21. júna sa hlavným mestom prehnala ničivá búrka, sprevádzaná javom zvaným downburts. Podľa portálu imeteo.sk dosiahli nárazy vetra na Kolibe viac ako 21 metrov za sekundu, avšak na nábreží Dunaja dosiahol vietor pravdepodobne ešte väčšiu silu. Portál uvádza, že búrka zasiahla takmer celé nábrežie, kde silný vietor polámal a vyvrátil viaceré stromy. Hasiči v nedeľu vykonali na území Bratislavského kraja 19 zásahov.
Na bratislavskej Hlavnej stanici spadol strom na prístrešok autobusovej zastávky, kde sa v tom čase nachádzalo viacero cestujúcich. Z dôvodu nepriaznivého počasia a vzhľadom na bezpečnosť návštevníkov v nedeľu predčasne ukončili podujatie Dni Petržalky. Následky nedeľnej búrky odstraňovali v pondelok dopoludnia napríklad aj na mestskom kúpalisku Mičurin, či petržalskej Matadorke.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/silna-burka-v-bratislave-nedela-21-jun-2026-fotografie/">Silná búrka v Bratislave – nedeľa 21. jún 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Búrka v Bratislave napáchala rozsiahle škody, na Hlavnej stanici spadol strom na prístrešok autobusovej zastávky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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