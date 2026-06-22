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22. júna 2026
Matej Lančarič kandiduje na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, zostáva zatiaľ jediným vyzývateľom Viskupiča
Tagy: Kandidát Krajské voľby Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Trnavský samosprávny kraj (TSK)
Pred štyrmi rokmi sa o post predsedu TTSK uchádzalo až 10 kandidátov. O post predsedu Trnavského samosprávneho ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Pred štyrmi rokmi sa o post predsedu TTSK uchádzalo až 10 kandidátov.
O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa bude v krajských voľbách uchádzať Matej Lančarič, dlhoročný krajský poslanec aj poslanec Mestského zastupiteľstva v Trnave. Spolu s kandidatúrou na predsedu predstavil Lančarič aj tím nezávislých kandidátov na krajských poslancov v obvode Trnava, ide o terajších alebo bývalých mestských poslancov.
Terajšie vedenie kraja kritizoval za slabú spoluprácu s krajským mestom, ktorá sa podľa jeho vyjadrenia začína aj končí podpisom memoranda a fotografiami z podpisovania.
„Náš billboard je mesto Trnava, na ňom je vidieť výsledky našej práce. Chcem, aby sa rovnako viditeľne rozvíjali aj Piešťany, Galanta, Skalica, Senica, Hlohovec aj Dunajská Streda, každé mesto a obec v našom kraji si zaslúži svoj úspešný príbeh. Idem do toho ako nezávislý kandidát, pretože pri rozhodovaní chcem vychádzať z potrieb ľudí, nie straníckych pokynov," povedal Lančarič. Zatiaľ je jediný vyzývateľ terajšieho župana Jozefa Viskupiča (PS).
Pred štyrmi rokmi sa o post predsedu TTSK uchádzalo až 10 kandidátov. Lančarič potvrdil, že kampaň povedie v celom kraji, bude však nízkonákladová. Náklady na ňu odhaduje na 50 tisíc eur.
Podľa Mateja Lančariča sa má kraj aktívnejšie zapájať do strategickej prípravy obchvatov, výkupu pozemkov a budovania záchytných parkovísk v krajskom a okresných mestách. „V spolupráci so samosprávami vybudujeme tisíc nových parkovacích miest na troch nových bezplatných parkoviskách v Trnave a stovky nových parkovacích miest v každom jednom okresnom meste kraja,“ povedal Lančarič s tým, že nejde o frázu, ale o konkrétny sľub. Vybudovať chce aj sieť bezpečných cyklotrás, ktoré by prepájali jednotlivé obce.
Súčasťou jeho programu je obnova športových areálov pri župných stredných školách v celom kraji a ich sprístupnenie verejnosti mimo vyučovania. Lančarič pripomenul, že rovnako sa to podarilo v prípade základných škôl v Trnave. Kraj má podľa neho zároveň spolupracovať s obcami pri modernizácii lokálnych športovísk. Zvýšiť chce kapacity v sociálnych službách, predovšetkým zariadení pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a seniorov odkázaných na celodennú starostlivosť.
Matej Lančarič je poslancom Mestského zastupiteľstva v Trnave od roku 2010. V rokoch 2014 – 2018 pôsobil ako viceprimátor Trnavy. Od roku 2017 je nepretržite zároveň poslancom Trnavského samosprávneho kraja. Pred štyrmi rokmi neúspešne kandidoval na post primátora Trnavy. V krajskom meste je dlhodobo známy z oblasti kultúry, organizoval niekoľko ročníkov Ekofestu.
Zdroj: SITA.sk - Matej Lančarič kandiduje na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, zostáva zatiaľ jediným vyzývateľom Viskupiča © SITA Všetky práva vyhradené.
O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa bude v krajských voľbách uchádzať Matej Lančarič, dlhoročný krajský poslanec aj poslanec Mestského zastupiteľstva v Trnave. Spolu s kandidatúrou na predsedu predstavil Lančarič aj tím nezávislých kandidátov na krajských poslancov v obvode Trnava, ide o terajších alebo bývalých mestských poslancov.
Kritika terajšieho vedenia
Terajšie vedenie kraja kritizoval za slabú spoluprácu s krajským mestom, ktorá sa podľa jeho vyjadrenia začína aj končí podpisom memoranda a fotografiami z podpisovania.
„Náš billboard je mesto Trnava, na ňom je vidieť výsledky našej práce. Chcem, aby sa rovnako viditeľne rozvíjali aj Piešťany, Galanta, Skalica, Senica, Hlohovec aj Dunajská Streda, každé mesto a obec v našom kraji si zaslúži svoj úspešný príbeh. Idem do toho ako nezávislý kandidát, pretože pri rozhodovaní chcem vychádzať z potrieb ľudí, nie straníckych pokynov," povedal Lančarič. Zatiaľ je jediný vyzývateľ terajšieho župana Jozefa Viskupiča (PS).
Pred štyrmi rokmi sa o post predsedu TTSK uchádzalo až 10 kandidátov. Lančarič potvrdil, že kampaň povedie v celom kraji, bude však nízkonákladová. Náklady na ňu odhaduje na 50 tisíc eur.
Spolupráca so samosprávami
Podľa Mateja Lančariča sa má kraj aktívnejšie zapájať do strategickej prípravy obchvatov, výkupu pozemkov a budovania záchytných parkovísk v krajskom a okresných mestách. „V spolupráci so samosprávami vybudujeme tisíc nových parkovacích miest na troch nových bezplatných parkoviskách v Trnave a stovky nových parkovacích miest v každom jednom okresnom meste kraja,“ povedal Lančarič s tým, že nejde o frázu, ale o konkrétny sľub. Vybudovať chce aj sieť bezpečných cyklotrás, ktoré by prepájali jednotlivé obce.
Súčasťou jeho programu je obnova športových areálov pri župných stredných školách v celom kraji a ich sprístupnenie verejnosti mimo vyučovania. Lančarič pripomenul, že rovnako sa to podarilo v prípade základných škôl v Trnave. Kraj má podľa neho zároveň spolupracovať s obcami pri modernizácii lokálnych športovísk. Zvýšiť chce kapacity v sociálnych službách, predovšetkým zariadení pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a seniorov odkázaných na celodennú starostlivosť.
Matej Lančarič je poslancom Mestského zastupiteľstva v Trnave od roku 2010. V rokoch 2014 – 2018 pôsobil ako viceprimátor Trnavy. Od roku 2017 je nepretržite zároveň poslancom Trnavského samosprávneho kraja. Pred štyrmi rokmi neúspešne kandidoval na post primátora Trnavy. V krajskom meste je dlhodobo známy z oblasti kultúry, organizoval niekoľko ročníkov Ekofestu.
Zdroj: SITA.sk - Matej Lančarič kandiduje na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, zostáva zatiaľ jediným vyzývateľom Viskupiča © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát Krajské voľby Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Trnavský samosprávny kraj (TSK)
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