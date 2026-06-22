Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 22.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Paulína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. júna 2026

Matej Lančarič kandiduje na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, zostáva zatiaľ jediným vyzývateľom Viskupiča


Tagy: Kandidát Krajské voľby Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Trnavský samosprávny kraj (TSK)

Pred štyrmi rokmi sa o post predsedu TTSK uchádzalo až 10 kandidátov. O post predsedu Trnavského samosprávneho ...



Zdieľať
22.6.2026 (SITA.sk) - Pred štyrmi rokmi sa o post predsedu TTSK uchádzalo až 10 kandidátov.


O post predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa bude v krajských voľbách uchádzať Matej Lančarič, dlhoročný krajský poslanec aj poslanec Mestského zastupiteľstva v Trnave. Spolu s kandidatúrou na predsedu predstavil Lančarič aj tím nezávislých kandidátov na krajských poslancov v obvode Trnava, ide o terajších alebo bývalých mestských poslancov.

Kritika terajšieho vedenia


Terajšie vedenie kraja kritizoval za slabú spoluprácu s krajským mestom, ktorá sa podľa jeho vyjadrenia začína aj končí podpisom memoranda a fotografiami z podpisovania.

„Náš billboard je mesto Trnava, na ňom je vidieť výsledky našej práce. Chcem, aby sa rovnako viditeľne rozvíjali aj Piešťany, Galanta, Skalica, Senica, Hlohovec aj Dunajská Streda, každé mesto a obec v našom kraji si zaslúži svoj úspešný príbeh. Idem do toho ako nezávislý kandidát, pretože pri rozhodovaní chcem vychádzať z potrieb ľudí, nie straníckych pokynov," povedal Lančarič. Zatiaľ je jediný vyzývateľ terajšieho župana Jozefa Viskupiča (PS).

Pred štyrmi rokmi sa o post predsedu TTSK uchádzalo až 10 kandidátov. Lančarič potvrdil, že kampaň povedie v celom kraji, bude však nízkonákladová. Náklady na ňu odhaduje na 50 tisíc eur.

Spolupráca so samosprávami


Podľa Mateja Lančariča sa má kraj aktívnejšie zapájať do strategickej prípravy obchvatov, výkupu pozemkov a budovania záchytných parkovísk v krajskom a okresných mestách. „V spolupráci so samosprávami vybudujeme tisíc nových parkovacích miest na troch nových bezplatných parkoviskách v Trnave a stovky nových parkovacích miest v každom jednom okresnom meste kraja,“ povedal Lančarič s tým, že nejde o frázu, ale o konkrétny sľub. Vybudovať chce aj sieť bezpečných cyklotrás, ktoré by prepájali jednotlivé obce.

Súčasťou jeho programu je obnova športových areálov pri župných stredných školách v celom kraji a ich sprístupnenie verejnosti mimo vyučovania. Lančarič pripomenul, že rovnako sa to podarilo v prípade základných škôl v Trnave. Kraj má podľa neho zároveň spolupracovať s obcami pri modernizácii lokálnych športovísk. Zvýšiť chce kapacity v sociálnych službách, predovšetkým zariadení pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením a seniorov odkázaných na celodennú starostlivosť.


Matej Lančarič je poslancom Mestského zastupiteľstva v Trnave od roku 2010. V rokoch 2014 – 2018 pôsobil ako viceprimátor Trnavy. Od roku 2017 je nepretržite zároveň poslancom Trnavského samosprávneho kraja. Pred štyrmi rokmi neúspešne kandidoval na post primátora Trnavy. V krajskom meste je dlhodobo známy z oblasti kultúry, organizoval niekoľko ročníkov Ekofestu.




Zdroj: SITA.sk - Matej Lančarič kandiduje na predsedu Trnavského samosprávneho kraja, zostáva zatiaľ jediným vyzývateľom Viskupiča © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kandidát Krajské voľby Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Trnavský samosprávny kraj (TSK)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Búrka v Bratislave napáchala rozsiahle škody, na Hlavnej stanici spadol strom na prístrešok autobusovej zastávky – FOTO
<< predchádzajúci článok
Dubóczi: Návrh na umožnenie skrátenia volebného obdobia parlamentu referendom je v tejto chvíli skôr politickým gestom pre voličov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 