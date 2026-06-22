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22. júna 2026

Rusi a Bielorusi vypadli z prvej desiatky. Medzi najčastejších návštevníkov Ukrajiny pribudli Slováci


Tagy: Návštevníci Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Klasický turistický ruch vo veľkej miere nahradili cesty súvisiace s humanitárnou pomocou, diplomatickou činnosťou, aktivitami medzinárodných organizácií, dobrovoľníctvom, novinárskou prácou, obchodnými ...



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22.6.2026 (SITA.sk) - Klasický turistický ruch vo veľkej miere nahradili cesty súvisiace s humanitárnou pomocou, diplomatickou činnosťou, aktivitami medzinárodných organizácií, dobrovoľníctvom, novinárskou prácou, obchodnými kontaktmi či súkromnými návštevami.


Vojna výrazne zmenila štruktúru zahraničných návštevníkov Ukrajiny. Kým pred ruskou inváziou patrili medzi najčastejších návštevníkov krajiny občania Ruska a Bieloruska, v roku 2025 sa už ani jedna z týchto krajín nenachádza v prvej desiatke. Naopak, medzi desať najvýznamnejších zdrojových trhov sa dostali Slovensko a Veľká Británia.

Vyplýva to z údajov ukrajinskej Štátnej agentúry pre rozvoj cestovného ruchu (DART), na ktoré upozornil portál liga.net. Lídrom rebríčka zostáva Moldavsko s viac ako 1,08 milióna vstupov na územie Ukrajiny v roku 2025. Nasledujú Rumunsko, Poľsko, Maďarsko, Izrael, Slovensko, Spojené štáty, Nemecko, Turecko a Veľká Británia.

V roku 2021 pritom Rusko evidovalo viac ako 518-tisíc vstupov do Ukrajiny a patrilo u návštevníkov medzi najvýznamnejšie krajiny pôvodu. Bielorusko zaznamenalo takmer 273-tisíc vstupov. Obe krajiny však po začiatku vojny z rebríčka zmizli.

Podľa DART sa charakter zahraničných ciest na Ukrajinu po roku 2022 výrazne zmenil. Klasický turistický ruch vo veľkej miere nahradili cesty súvisiace s humanitárnou pomocou, diplomatickou činnosťou, aktivitami medzinárodných organizácií, dobrovoľníctvom, novinárskou prácou, obchodnými kontaktmi či súkromnými návštevami.



Fotogaléria k článku:




href="https://sita.sk/fotogaleria/vojna-na-ukrajine-v-juni-2026-fotografie/">Vojna na Ukrajine v júni 2026 (fotografie)





Zdroj: SITA.sk - Rusi a Bielorusi vypadli z prvej desiatky. Medzi najčastejších návštevníkov Ukrajiny pribudli Slováci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Návštevníci Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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