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22. júna 2026
Búrky môžu ľudí zastihnúť kdekoľvek. Ako sa správne zachovať na kúpalisku, pri túre či počas šoférovania?
Nebezpečiu sú vystavení aj ľudia na koncertoch a dovolenkári v kempoch. Extrémna búrka v nedeľu večer náhle prekvapila Bratislavu. Ešte niekoľko minút pred smršťou sa ľudia pokojne prechádzali po ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Nebezpečiu sú vystavení aj ľudia na koncertoch a dovolenkári v kempoch.
Extrémna búrka v nedeľu večer náhle prekvapila Bratislavu. Ešte niekoľko minút pred smršťou sa ľudia pokojne prechádzali po slnečných uliciach hlavného mesta. Z minúty na minútu sa však situácia zmenila, prišli prudké búrky, silný vietor a nebezpečné blesky.
V týchto situáciách, keď extrémne prejavy počasia prichádzajú veľmi náhle, je potrebné vedieť, ako sa správne zachovať. Niekoľko rád, čo robiť, ak vás extrémne počasie zastihne počas letných aktivít, prináša Union poisťovňa.
Búrky môžu počas horúcich dní zastihnúť ľudí na kúpaliskách, pri horskej turistike, počas šoférovania, na koncerte, festivale alebo v kempe. Ak sa obloha pri kúpaní sa v jazere náhle zatiahne, počujete hrmenie alebo sa zdvihne silný vietor, treba okamžite vyjsť z vody.
Riziko sa teda týka najmä plavcov, ľudí na nafukovačkách, paddleboardoch či na vodných bicykloch. Nebezpečie predstavujú aj kovové móla a zábradlia v blízkosti vody. Dobrým nápadom nie je ani skrývanie sa pod osamelým stromom alebo jednoduchým prístreškom. "Najbezpečnejšie je ukryť sa v nejakej budove alebo v aute so zatvorenými oknami," radí poisťovňa.
Počasie sa za pár minút dokáže zmeniť aj v horách. Ak ste na horách, tak pri prvých náznakoch búrky začnite zostupovať z hrebeňa. Ak búrka príde skôr, než stihnete zostúpiť, treba sa vyhýbať kovovým reťaziam, rebríkom a osamelým stromom.
"Nezostávajte na najvyššom bode v okolí a pokúste sa presunúť do nižšie položenej časti terénu. Ak sa nemáte kam ukryť, sadnite si alebo si čupnite na batoh, karimatku či inú izolačnú vrstvu, nohy držte tesne pri sebe a minimalizujte kontakt so zemou. Nelíhajte si na zem a dodržujte odstup od ostatných členov skupiny aspoň niekoľko metrov," odporúča Union a vysvetľuje, že ak by v takomto prípade došlo k zásahu bleskom, znižuje sa riziko, že zranení budú viacerí ľudia naraz.
K najnebezpečnejším situáciám patrí búrka, ktorá vás zastihne za volantom na diaľnici. "Intenzívny lejak alebo krupobitie dokážu v priebehu niekoľkých sekúnd znížiť viditeľnosť takmer na nulu. Prvou reakciou by nemalo byť prudké brzdenie. Znížte rýchlosť, zapnite stretávacie svetlá a snažte sa zachovať pokoj. Ak už nevidíte jazdné pruhy, vozidlá pred sebou ani okraj cesty, pokračovať v jazde môže byť nebezpečnejšie než samotná búrka," varuje Union. Ak je to teda možné, najlepšou voľbou je opustiť diaľnicu na najbližšom výjazde alebo odstaviť auto mimo jazdného pruhu.
"Nikdy nezastavujte v strede vozovky ani pod mostom, kde sa často snažia ukryť aj ďalší vodiči," zdôrazňuje poisťovňa. Hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová dodala, že auto patrí počas búrky medzi najbezpečnejšie úkryty. Ak je potrebné zastaviť, treba zostať vo vozidle so zatvorenými oknami a počkať, kým najhoršia časť búrky prejde.
Viackrát sme boli svedkom, keď silný vietor prevracal slnečníky, reklamné konštrukcie ši stany na letných verejných podujatiach. Ak príde odporúčanie organizátorov na opustenie areálu, netreba čakať na prvé kvapky dažďa. Aj v tomto prípade je najbezpečnejšie presunúť sa do pevnej budovy alebo do auta.
"Pri extrémnom počasí nerozhodujú hodiny, ale minúty. Ak počujeme hrom alebo vidíme blížiacu sa búrku, je čas okamžite vyhľadať bezpečný úkryt. Väčšina úrazov vzniká práve preto, že ľudia situáciu podcenia alebo si myslia, že majú ešte čas," doplnila Dupaľová Ksenzsighová.
Nebezpečiu sú vystavení aj dovolenkári v kempoch. Stan totiž nie je bezpečným úkrytom pred búrkou. "Mnohí kempujúci si totiž stan postavia pod stromami, aby mali počas dňa tieň. Práve tie však môžu byť počas búrky nebezpečné. Silný vietor dokáže lámať konáre alebo dokonca vyvrátiť celé stromy. Ak vás búrka zastihne v stane, nečakajte, kým sa situácia zhorší. Pri extrémnom počasí je lepšie opustiť stan o desať minút skôr než o minútu neskôr," dodala poisťovňa.
Ďalej upozornila, že horúčavy sa nekončia a atmosféra bude naďalej nestabilná a ideálna pre vznik prudkých búrok. Union tak odporúča sledovať meteorologické výstrahy a priebežne kontrolovať predpoveď počasia.
Zdroj: SITA.sk - Búrky môžu ľudí zastihnúť kdekoľvek. Ako sa správne zachovať na kúpalisku, pri túre či počas šoférovania? © SITA Všetky práva vyhradené.
Extrémna búrka v nedeľu večer náhle prekvapila Bratislavu. Ešte niekoľko minút pred smršťou sa ľudia pokojne prechádzali po slnečných uliciach hlavného mesta. Z minúty na minútu sa však situácia zmenila, prišli prudké búrky, silný vietor a nebezpečné blesky.
V týchto situáciách, keď extrémne prejavy počasia prichádzajú veľmi náhle, je potrebné vedieť, ako sa správne zachovať. Niekoľko rád, čo robiť, ak vás extrémne počasie zastihne počas letných aktivít, prináša Union poisťovňa.
Riziká pre plavcov
Búrky môžu počas horúcich dní zastihnúť ľudí na kúpaliskách, pri horskej turistike, počas šoférovania, na koncerte, festivale alebo v kempe. Ak sa obloha pri kúpaní sa v jazere náhle zatiahne, počujete hrmenie alebo sa zdvihne silný vietor, treba okamžite vyjsť z vody.
Mnohí ľudia robia chybu, že si povedia ”ešte jedno kolečko" alebo čakajú, kým začne pršať. To, že ešte neprší, neznamená, že ste v bezpečí. Blesky môžu zasahovať aj vo väčšej vzdialenosti od najintenzívnejšej časti búrky. Voda je výborným vodičom elektriny, preto môže byť zásah bleskom nebezpečný aj v prípade, že neudrie priamo do človeka.
Riziko sa teda týka najmä plavcov, ľudí na nafukovačkách, paddleboardoch či na vodných bicykloch. Nebezpečie predstavujú aj kovové móla a zábradlia v blízkosti vody. Dobrým nápadom nie je ani skrývanie sa pod osamelým stromom alebo jednoduchým prístreškom. "Najbezpečnejšie je ukryť sa v nejakej budove alebo v aute so zatvorenými oknami," radí poisťovňa.
Čo robiť pri búrke v horách
Počasie sa za pár minút dokáže zmeniť aj v horách. Ak ste na horách, tak pri prvých náznakoch búrky začnite zostupovať z hrebeňa. Ak búrka príde skôr, než stihnete zostúpiť, treba sa vyhýbať kovovým reťaziam, rebríkom a osamelým stromom.
"Nezostávajte na najvyššom bode v okolí a pokúste sa presunúť do nižšie položenej časti terénu. Ak sa nemáte kam ukryť, sadnite si alebo si čupnite na batoh, karimatku či inú izolačnú vrstvu, nohy držte tesne pri sebe a minimalizujte kontakt so zemou. Nelíhajte si na zem a dodržujte odstup od ostatných členov skupiny aspoň niekoľko metrov," odporúča Union a vysvetľuje, že ak by v takomto prípade došlo k zásahu bleskom, znižuje sa riziko, že zranení budú viacerí ľudia naraz.
Najnebezpečnejšia situácia
K najnebezpečnejším situáciám patrí búrka, ktorá vás zastihne za volantom na diaľnici. "Intenzívny lejak alebo krupobitie dokážu v priebehu niekoľkých sekúnd znížiť viditeľnosť takmer na nulu. Prvou reakciou by nemalo byť prudké brzdenie. Znížte rýchlosť, zapnite stretávacie svetlá a snažte sa zachovať pokoj. Ak už nevidíte jazdné pruhy, vozidlá pred sebou ani okraj cesty, pokračovať v jazde môže byť nebezpečnejšie než samotná búrka," varuje Union. Ak je to teda možné, najlepšou voľbou je opustiť diaľnicu na najbližšom výjazde alebo odstaviť auto mimo jazdného pruhu.
"Nikdy nezastavujte v strede vozovky ani pod mostom, kde sa často snažia ukryť aj ďalší vodiči," zdôrazňuje poisťovňa. Hovorkyňa Union poisťovne Beáta Dupaľová Ksenzsighová dodala, že auto patrí počas búrky medzi najbezpečnejšie úkryty. Ak je potrebné zastaviť, treba zostať vo vozidle so zatvorenými oknami a počkať, kým najhoršia časť búrky prejde.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/silna-burka-v-bratislave-nedela-21-jun-2026-fotografie/">Silná búrka v Bratislave – nedeľa 21. jún 2026 (fotografie)
Nerozhodujú hodiny, ale minúty
Viackrát sme boli svedkom, keď silný vietor prevracal slnečníky, reklamné konštrukcie ši stany na letných verejných podujatiach. Ak príde odporúčanie organizátorov na opustenie areálu, netreba čakať na prvé kvapky dažďa. Aj v tomto prípade je najbezpečnejšie presunúť sa do pevnej budovy alebo do auta.
"Pri extrémnom počasí nerozhodujú hodiny, ale minúty. Ak počujeme hrom alebo vidíme blížiacu sa búrku, je čas okamžite vyhľadať bezpečný úkryt. Väčšina úrazov vzniká práve preto, že ľudia situáciu podcenia alebo si myslia, že majú ešte čas," doplnila Dupaľová Ksenzsighová.
Stan nie je bezpečným úkrytom
Nebezpečiu sú vystavení aj dovolenkári v kempoch. Stan totiž nie je bezpečným úkrytom pred búrkou. "Mnohí kempujúci si totiž stan postavia pod stromami, aby mali počas dňa tieň. Práve tie však môžu byť počas búrky nebezpečné. Silný vietor dokáže lámať konáre alebo dokonca vyvrátiť celé stromy. Ak vás búrka zastihne v stane, nečakajte, kým sa situácia zhorší. Pri extrémnom počasí je lepšie opustiť stan o desať minút skôr než o minútu neskôr," dodala poisťovňa.
Ďalej upozornila, že horúčavy sa nekončia a atmosféra bude naďalej nestabilná a ideálna pre vznik prudkých búrok. Union tak odporúča sledovať meteorologické výstrahy a priebežne kontrolovať predpoveď počasia.
Zdroj: SITA.sk - Búrky môžu ľudí zastihnúť kdekoľvek. Ako sa správne zachovať na kúpalisku, pri túre či počas šoférovania? © SITA Všetky práva vyhradené.
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