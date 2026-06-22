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Ekofond SPP ocenil tohtoročných Greenfluencerov
Štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia pozná svojich víťazov. Ekofond SPP ocenil sedem školských tímov, ktoré počas školského roka realizovali projekty zamerané na ochranu ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Štvrtý ročník súťaže Greenfluenceri a energia pozná svojich víťazov.
Ekofond SPP ocenil sedem školských tímov, ktoré počas školského roka realizovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia, udržateľnosť a efektívne využívanie energie.
Do súťaže sa zapojili tímy zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Každý tím tvorili traja žiaci a koordinátor projektu. Tímy pracovali na vlastných riešeniach environmentálnych výziev, absolvovali odborné workshopy a výsledky svojej práce prezentovali aj prostredníctvom sociálnych sietí.
"Teší nás, že vyrastá generácia mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti. Ich projekty dokazujú, že zodpovednosť, kreativita a chuť konať majú na slovenských školách svoje pevné miesto," uviedla riaditeľka Ekofondu SPP Zlatica Vargová.
Po odbornom hodnotení a verejnom hlasovaní sa organizátori rozhodli oceniť až sedem tímov. Kvalita 27 finálových projektov totiž ukázala, že cenu si zaslúži viacero účastníkov súťaže.
V kategórii základných škôl uspeli ZŠ s MŠ Atómová 1 Trnava s projektom ECO mindset: Ako myslíš, tak míňaš energiu, Spojená škola sv. Košických mučeníkov Košice s projektom E(du)kologicky digitálnymi cestami a ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica s projektom Klimatickí hrdinovia.
Medzi strednými školami získali ocenenie Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava, SOŠ technická Volgogradská 1 Prešov a Spojená škola Svätej Rodiny Bratislava.
Cenu verejnosti získala SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin za projekt Paper power s viac ako 6 000 hlasmi.
Viac informácií o víťazoch a súťaži je dostupných na www.greenfluenceri.sk. Piaty ročník súťaže plánuje Ekofond SPP spustiť na jeseň 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ekofond SPP ocenil tohtoročných Greenfluencerov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ekofond SPP ocenil sedem školských tímov, ktoré počas školského roka realizovali projekty zamerané na ochranu životného prostredia, udržateľnosť a efektívne využívanie energie.
Do súťaže sa zapojili tímy zo základných a stredných škôl z celého Slovenska. Každý tím tvorili traja žiaci a koordinátor projektu. Tímy pracovali na vlastných riešeniach environmentálnych výziev, absolvovali odborné workshopy a výsledky svojej práce prezentovali aj prostredníctvom sociálnych sietí.
"Teší nás, že vyrastá generácia mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti. Ich projekty dokazujú, že zodpovednosť, kreativita a chuť konať majú na slovenských školách svoje pevné miesto," uviedla riaditeľka Ekofondu SPP Zlatica Vargová.
Po odbornom hodnotení a verejnom hlasovaní sa organizátori rozhodli oceniť až sedem tímov. Kvalita 27 finálových projektov totiž ukázala, že cenu si zaslúži viacero účastníkov súťaže.
V kategórii základných škôl uspeli ZŠ s MŠ Atómová 1 Trnava s projektom ECO mindset: Ako myslíš, tak míňaš energiu, Spojená škola sv. Košických mučeníkov Košice s projektom E(du)kologicky digitálnymi cestami a ZŠ Moskovská 2 Banská Bystrica s projektom Klimatickí hrdinovia.
Medzi strednými školami získali ocenenie Gymnázium Bilíkova 24 Bratislava, SOŠ technická Volgogradská 1 Prešov a Spojená škola Svätej Rodiny Bratislava.
Cenu verejnosti získala SOŠ obchodu a služieb Stavbárska 11 Martin za projekt Paper power s viac ako 6 000 hlasmi.
Viac informácií o víťazoch a súťaži je dostupných na www.greenfluenceri.sk. Piaty ročník súťaže plánuje Ekofond SPP spustiť na jeseň 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ekofond SPP ocenil tohtoročných Greenfluencerov © SITA Všetky práva vyhradené.
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