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Via Bona ocenila Kaufland za 25 rokov zodpovedného podnikania na Slovensku
Úspešné podnikanie sa nemeria len číslami. Čoraz viac záleží na tom, aký pozitívny vplyv majú firmy na zamestnancov, komunity či životné prostredie. Práve takýmto spoločnostiam Nadácia ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Úspešné podnikanie sa nemeria len číslami. Čoraz viac záleží na tom, aký pozitívny vplyv majú firmy na zamestnancov, komunity či životné prostredie.
Práve takýmto spoločnostiam Nadácia Pontis udeľuje jedno z najprestížnejších ocenení firemnej zodpovednosti na Slovensku, Via Bona. V aktuálnom ročníku si prvenstvo v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma odniesol Kaufland, ktorý už viac ako štvrťstoročie dokazuje, že úspech v podnikaní môže ísť ruka v ruke s pozitívnym spoločenským dopadom.
Úspešný predajca potravín sa v priebehu rokov stal súčasťou životov miliónov ľudí na Slovensku, čo so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť. Za budúcnosť ďalších generácií, ale aj za reálne výzvy, ktorým spoločnosť čelí dnes. Kaufland sa preto sústreďuje na oblasti, v ktorých dokáže priniesť hmatateľné a trvalé zmeny. Dlhodobo investuje do ochrany životného prostredia a v súčasnosti dokonca patrí medzi lídrov v znižovaní a zhodnocovaní vlastného odpadu, čím inšpiruje firmy i svojich zákazníkov. Dobrovoľníctvo podporuje aj medzi vlastnými zamestnancami, ktorí každoročne venujú tisíce hodín pomoci komunitám po celom Slovensku. A svoj vplyv využíva aj na to, aby upriamil pozornosť na rastúcu hrozbu epidémie detskej obezity. Prostredníctvom projektov ako Čerstvé hlavičky, Krúžky varenia či K Parky Kaufland pomáha deťom a mladistvým budovať pestré a vyvážené stravovacie návyky a pozitívny vzťah k pohybu. Práve tento výnimočný prístup ocenila aj nezávislá odborná komisia Via Bona Slovakia, ktorá reťazcu udelili prvenstvo v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma.
"Ocenenie Via Bona vnímame ako veľký záväzok a zároveň potvrdenie, že naše aktivity majú zmysel nielen pre nás, ale aj pre naše okolie," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Zodpovedné podnikanie pre nás nie je iba doplnková aktivita. Premieta sa do každodenných rozhodnutí naprieč celou spoločnosťou, od starostlivosti o zamestnancov cez zodpovedné nakladanie s odpadom až po to, ako pomáhame deťom budovať vyvážené stravovacie návyky. Teší nás, že komisia oceňuje práve komplexnosť nášho prístupu, ktorý trvá už viac ako 25 rokov."
Jedným z dôvodov, pre ktoré Kaufland odborníkov Via Bony zaujal, je jeho dlhodobá podpora dobrovoľníctva. Reťazec pomáha nielen finančne, do dobrovoľníckych aktivít zapája aj vlastných zamestnancov, ktorí majú k dispozícii dva platené pracovné dni v roku na pomoc tam, kde je práve potrebná. Len v roku 2025 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojila takmer tisícka kolegov a spoločne odpracovali viac ako 4 000 hodín - odľahčili prírodu o nadbytočný odpad, zbierali oblečenie, venčili zvieratá v útulkoch, darovali krv či pomáhali zbierať potraviny pre domácnosti v hmotnej núdzi. Tu však podpora zo strany reťazca ani zďaleka nekončí. Firemný Nadačný fond Kaufland, ktorý pôsobí pri Nadácii Centra pre filantropiu, v roku 2025 prerozdelil 537-tisíc eur medzi 273 projektov, ktoré by sa bez podpory spoľahlivého partnera neobišli. Keď má firma pomáhanie vo svojej DNA, ide to hneď ľahšie.
Medzi ďalšie oblasti, ktoré prispeli k zisku prestížneho ocenenia, patrí dlhodobé úsilie Kauflandu o znižovanie odpadu a efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov. Reťazec má na konte viacero inovatívnych riešení, vďaka ktorým dnes dokáže vytriediť a pozitívne zhodnotiť viac ako 95 percent vlastného odpadu. Bola to dlhá a náročná cesta, na konci ktorej dnes drží postavenie odpadového lídra pevne vo svojich rukách. Papier aj kartón končia v papierňach, bioodpad sa využíva na výrobu bioplynu či hnojiva, sklo aj kov sa recyklujú. Reťazec minimalizuje množstvo vytvoreného odpadu aj tak, že namiesto klasických kartónových škatúľ zaviedol opakovane použiteľné EPS prepravky. Malá zmena, ktorá ročne ušetrí viac ako 3 000 ton CO2. Nečudo, že ako prvý a jediný maloobchodník na Slovensku zároveň získal zlatý certifikát "Road to Zero Waste" od nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia.
Zodpovedný prístup Kauflandu k prírodným zdrojom však nekončí "iba" na papieri, vidieť ho doslova na každom rohu. Strechy logistického centra v Ilave a niektorých predajní pokryl fotovoltikou, využíva výlučne elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a predajne vykuruje aj odpadovým teplom z chladiarenských boxov vďaka rekuperácii. Výsledky hovoria samé za seba, oproti referenčnému roku 2019 dosiahol zníženie prevádzkových emisií (Scope 1 a 2) o 76,11 percent. K stanovenému cieľu 80-tich percent, ktoré sa zaviazal dosiahnuť v roku 2030, sa tak blíži míľovými krokmi.
Tretím pilierom, ktorý si získal nielen pozornosť odborníkov, ale aj širokej verejnosti, je systematické úsilie Kauflandu o zdravšiu budúcnosť detí a mladých ľudí. Reaguje tak na alarmujúce dáta, podľa ktorých na Slovensku trpí nadváhou alebo obezitou už 13 percent sedemročných detí, toto ochorenie sa týka aj každého piateho tínedžera. Aby podporil budovanie vyváženého stravovania u detí a mládeže, už sedem rokov prináša školákom a škôlkarom tony čerstvého ovocia a zeleniny. Že má tento projekt zmysel, hovoria aj dáta. Podľa interného prieskumu realizovaného na školách zapojených do projektu má 70 percent detí väčší záujem o pestrú stravu a každý druhý rodič zmenil spôsob, akým chystá svojim deťom desiatu. Aby ich snahu podporil ešte viac, Kaufland do škôl priniesol praktické Krúžky varenia, v ktorých sa stovky školákov menia na skúsených šéfkuchárov.
Mladú generáciu reťazec oslovuje aj v online priestore – cez formát online seriálu Čo máš v chladničke hovorí o stravovaní jazykom, ktorému tínedžeri rozumejú. Zdravý pohyb mladých podporuje otváraním moderných športovísk K Park. Len v roku 2025 získali mestá a mestské časti sedem nových areálov, čím sa ich celkový počet na Slovensku zvýšil na 28, s celkovou investíciou vyše 2 miliónov eur.
Nadácia Pontis už 26 rokov vyzdvihuje firmy, ktoré do svojho podnikania prinášajú hodnoty ako férovosť, rešpekt, udržateľnosť a verejný záujem a ktoré svojím konaním inšpirujú ostatných k riešeniu environmentálnych aj spoločenských výziev. O jedno z najuznávanejších ocenení firemnej zodpovednosti na Slovensku tento rok súťažilo 17 finalistov v šiestich kategóriách. Bez povšimnutia neostal ani výnimočný prístup spoločnosti Kaufland k udržateľnému podnikaniu a spoločenskej zodpovednosti, vďaka ktorému si odnáša prestížne ocenenie Via Bona za rok 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Via Bona ocenila Kaufland za 25 rokov zodpovedného podnikania na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Práve takýmto spoločnostiam Nadácia Pontis udeľuje jedno z najprestížnejších ocenení firemnej zodpovednosti na Slovensku, Via Bona. V aktuálnom ročníku si prvenstvo v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma odniesol Kaufland, ktorý už viac ako štvrťstoročie dokazuje, že úspech v podnikaní môže ísť ruka v ruke s pozitívnym spoločenským dopadom.
Úspešný predajca potravín sa v priebehu rokov stal súčasťou životov miliónov ľudí na Slovensku, čo so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť. Za budúcnosť ďalších generácií, ale aj za reálne výzvy, ktorým spoločnosť čelí dnes. Kaufland sa preto sústreďuje na oblasti, v ktorých dokáže priniesť hmatateľné a trvalé zmeny. Dlhodobo investuje do ochrany životného prostredia a v súčasnosti dokonca patrí medzi lídrov v znižovaní a zhodnocovaní vlastného odpadu, čím inšpiruje firmy i svojich zákazníkov. Dobrovoľníctvo podporuje aj medzi vlastnými zamestnancami, ktorí každoročne venujú tisíce hodín pomoci komunitám po celom Slovensku. A svoj vplyv využíva aj na to, aby upriamil pozornosť na rastúcu hrozbu epidémie detskej obezity. Prostredníctvom projektov ako Čerstvé hlavičky, Krúžky varenia či K Parky Kaufland pomáha deťom a mladistvým budovať pestré a vyvážené stravovacie návyky a pozitívny vzťah k pohybu. Práve tento výnimočný prístup ocenila aj nezávislá odborná komisia Via Bona Slovakia, ktorá reťazcu udelili prvenstvo v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma.
"Ocenenie Via Bona vnímame ako veľký záväzok a zároveň potvrdenie, že naše aktivity majú zmysel nielen pre nás, ale aj pre naše okolie," hovorí Lucia Vargová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Zodpovedné podnikanie pre nás nie je iba doplnková aktivita. Premieta sa do každodenných rozhodnutí naprieč celou spoločnosťou, od starostlivosti o zamestnancov cez zodpovedné nakladanie s odpadom až po to, ako pomáhame deťom budovať vyvážené stravovacie návyky. Teší nás, že komisia oceňuje práve komplexnosť nášho prístupu, ktorý trvá už viac ako 25 rokov."
Pomáhanie ako súčasť firemnej kultúry
Jedným z dôvodov, pre ktoré Kaufland odborníkov Via Bony zaujal, je jeho dlhodobá podpora dobrovoľníctva. Reťazec pomáha nielen finančne, do dobrovoľníckych aktivít zapája aj vlastných zamestnancov, ktorí majú k dispozícii dva platené pracovné dni v roku na pomoc tam, kde je práve potrebná. Len v roku 2025 sa do dobrovoľníckych aktivít zapojila takmer tisícka kolegov a spoločne odpracovali viac ako 4 000 hodín - odľahčili prírodu o nadbytočný odpad, zbierali oblečenie, venčili zvieratá v útulkoch, darovali krv či pomáhali zbierať potraviny pre domácnosti v hmotnej núdzi. Tu však podpora zo strany reťazca ani zďaleka nekončí. Firemný Nadačný fond Kaufland, ktorý pôsobí pri Nadácii Centra pre filantropiu, v roku 2025 prerozdelil 537-tisíc eur medzi 273 projektov, ktoré by sa bez podpory spoľahlivého partnera neobišli. Keď má firma pomáhanie vo svojej DNA, ide to hneď ľahšie.
Ocenili aj jeho prístup k odpadu
Medzi ďalšie oblasti, ktoré prispeli k zisku prestížneho ocenenia, patrí dlhodobé úsilie Kauflandu o znižovanie odpadu a efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov. Reťazec má na konte viacero inovatívnych riešení, vďaka ktorým dnes dokáže vytriediť a pozitívne zhodnotiť viac ako 95 percent vlastného odpadu. Bola to dlhá a náročná cesta, na konci ktorej dnes drží postavenie odpadového lídra pevne vo svojich rukách. Papier aj kartón končia v papierňach, bioodpad sa využíva na výrobu bioplynu či hnojiva, sklo aj kov sa recyklujú. Reťazec minimalizuje množstvo vytvoreného odpadu aj tak, že namiesto klasických kartónových škatúľ zaviedol opakovane použiteľné EPS prepravky. Malá zmena, ktorá ročne ušetrí viac ako 3 000 ton CO2. Nečudo, že ako prvý a jediný maloobchodník na Slovensku zároveň získal zlatý certifikát "Road to Zero Waste" od nezávislej certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia.
Zodpovedný prístup Kauflandu k prírodným zdrojom však nekončí "iba" na papieri, vidieť ho doslova na každom rohu. Strechy logistického centra v Ilave a niektorých predajní pokryl fotovoltikou, využíva výlučne elektrickú energiu z obnoviteľných zdrojov a predajne vykuruje aj odpadovým teplom z chladiarenských boxov vďaka rekuperácii. Výsledky hovoria samé za seba, oproti referenčnému roku 2019 dosiahol zníženie prevádzkových emisií (Scope 1 a 2) o 76,11 percent. K stanovenému cieľu 80-tich percent, ktoré sa zaviazal dosiahnuť v roku 2030, sa tak blíži míľovými krokmi.
Mení stravovacie návyky malých i veľkých
Tretím pilierom, ktorý si získal nielen pozornosť odborníkov, ale aj širokej verejnosti, je systematické úsilie Kauflandu o zdravšiu budúcnosť detí a mladých ľudí. Reaguje tak na alarmujúce dáta, podľa ktorých na Slovensku trpí nadváhou alebo obezitou už 13 percent sedemročných detí, toto ochorenie sa týka aj každého piateho tínedžera. Aby podporil budovanie vyváženého stravovania u detí a mládeže, už sedem rokov prináša školákom a škôlkarom tony čerstvého ovocia a zeleniny. Že má tento projekt zmysel, hovoria aj dáta. Podľa interného prieskumu realizovaného na školách zapojených do projektu má 70 percent detí väčší záujem o pestrú stravu a každý druhý rodič zmenil spôsob, akým chystá svojim deťom desiatu. Aby ich snahu podporil ešte viac, Kaufland do škôl priniesol praktické Krúžky varenia, v ktorých sa stovky školákov menia na skúsených šéfkuchárov.
Mladú generáciu reťazec oslovuje aj v online priestore – cez formát online seriálu Čo máš v chladničke hovorí o stravovaní jazykom, ktorému tínedžeri rozumejú. Zdravý pohyb mladých podporuje otváraním moderných športovísk K Park. Len v roku 2025 získali mestá a mestské časti sedem nových areálov, čím sa ich celkový počet na Slovensku zvýšil na 28, s celkovou investíciou vyše 2 miliónov eur.
Nadácia Pontis už 26 rokov vyzdvihuje firmy, ktoré do svojho podnikania prinášajú hodnoty ako férovosť, rešpekt, udržateľnosť a verejný záujem a ktoré svojím konaním inšpirujú ostatných k riešeniu environmentálnych aj spoločenských výziev. O jedno z najuznávanejších ocenení firemnej zodpovednosti na Slovensku tento rok súťažilo 17 finalistov v šiestich kategóriách. Bez povšimnutia neostal ani výnimočný prístup spoločnosti Kaufland k udržateľnému podnikaniu a spoločenskej zodpovednosti, vďaka ktorému si odnáša prestížne ocenenie Via Bona za rok 2026.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Via Bona ocenila Kaufland za 25 rokov zodpovedného podnikania na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
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