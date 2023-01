Burna Boy, ktorý pobláznil doslova celú planétu, vystúpi na Colours of Ostrava (video)

Spektakulárna show

devätnásťčlennou zostavou hudobníkov a tanečníkov príde tento rok v júli na medzinárodný hudobný festival Colours of Ostrava, kde predvedie svoju spektakulárnu show.

Štvordňové a jednodňové vstupenky sú v predaji na

a v sieti GoOut. Viac informácií na

.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pobláznil doslova celú planétu

Vytetovaný portrét Fela Kutiho



Potvrdené mená na Colours of Ostrava 2023

K ďalším doposiaľ potvrdeným menám na Colours of Ostrava 2023 patria OneRepublic (USA), Macklemore (USA), Niall Horan (Írsko), Jacob Collier (Veľká Británia), Gilberto Gil (Brazília), Sleaford Mods (Veľká Británia), Tom Grennan (Veľká Británia), Lubomyr Melnyk (Kanada/Ukrajina), The Comet is Coming (Veľká Británia), Hania Rani (Poľsko), Son Rompe Pera (Mexiko), LaBrassBanda (Nemecko), Trad.Attack! (Estónsko), The Teskey Brothers (Austrália), The Longest Johns (Veľká Británia), Tarante Groove Machine (Izrael), Luke Howard (Austrália), Garden City Movement (Izrael), Imed Alibi & Khalil EPI (Tunisko) a Lala Tamar (Izrael).



Celkovo festival Colours of Ostrava ponúkne od 19. do 22. júla 2023 v unikátnom industriálnom areáli ostravských Dolných Vítkovíc na desiatke hudobných scén program plný veľkých hviezd, strhujúcich kapiel všetkých žánrov z celého sveta a na ďalších mnohých scénach výnimočný nehudobný program vrátane medzinárodného fóra Meltingpot, divadiel, filmov, workshopov aj výtvarných aktivít.





24.1.2023 (Webnoviny.sk) - Burna Boy! Hovorí si Africký obor, za africkú superstar ho považujú vo svete a za dar z nebies v rodnej Nigérii.Je držiteľom Grammy a mnohých nominácií, je ovenčený ďalšími významnými cenami všetkého druhu, vrátane All Africa Music Awards alebo BET Awards, vypredáva koncerty po celom svete a jeho videoklipy majú stámiliónové zhliadnutie.Teraz tento globálny veľvyslanec a maják africkej hudby, ktorý do jedného strhujúceho kokteilu prepája afrobeats so soulom, hip hopom, R&B, jamajským dancehallom, trinidadským soca alebo britským houseom, vystúpi vôbec prvýkrát v Českej republike.„Burna Boy sa v histórii modernej africkej hudby už v tridsiatich dvoch rokoch zaradil medzi velikánov meniace vnímanie čierneho kontinentu. Som rada, že sa Ostrava, napríklad vedľa festivalu Roskilde, stane jedným z mála miest v Európe, kde Burna Boy so svojou spektakulárnou show vystúpi,“ hovorí riaditeľka Colours of Ostrava Zlata Holušová , spevák, raper, hitmaker a producent, pobláznil doslova celú planétu. „Pevne verím, že africká hudba sa rodí z nášho každodenného života – z našich strastí, sĺz, radostí, osláv i problémov - a nikto nie je schopný rozprávať náš príbeh lepšie ako my,” tvrdí Damini Ebunoluwa Ogulu z nigérijského mesta Port Harcourt.Napriek tomu sa o to s ním na spoločných nahrávkach úspešne pokúsili Stormzy, Beyoncé, Wizkid, J. Balvin, Justin Bieber, Ed Sheeran alebo Jorja Smith.Burna Boy je spájaný s afrobeatsom - najvýznamnejšou afropopovou vlnou od 80. rokov zasahujúcou globálnu scénu. Svoju hudbu ale on sám nazýva výhradne afrofusion a dáva tým na vedomie, že popri najrôznejších afrických štýloch zahŕňa aj snáď všetky žánre černošskej hudby. „Mojou víziou bolo vždy vybudovať prostredníctvom hudby most medzi všetkými černochmi zo všetkých kútov sveta.“Nie nadarmo má na ruke vytetovaný portrét Fela Kutiho a nie náhodou je k vynálezcovi afrobeatu prirovnávaný.A nejde o to, že Burnov starý otec bol Kutiho manažérom, ako skôr o Burnove podobne tvrdé a často nekompromisné názory na politiku, kolonializmus, nadradenosť Západu, chudobu, ochranu prírody a kultúrny panafrikanizmus spájajúci a zjednocujúci africké národy s rozsiahlou diaspórou.Počas štúdií a častých pobytov v multikultúrnom Londýne sa preto prihlásil k veršom Petera Tosha zo skladby African: „Bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzaš, kým si černoch, si tiež Afričan." Svoj aktivizmus, životné názory a odpor k znečisťovaniu prírody vložil do dvoch dokuvideoklipov Whisky Documentary a Artist Spotlight Stories.