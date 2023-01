Najviac šancí na Oscara má film Všetko, všade, naraz. Akčná snímka získala jedenásť nominácií

95. ročník udeľovania Oscarov



Najlepší film

Mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Réžia

Adaptovaný scenár

Pôvodný scenár

Medzinárodný film

Dokumentárny film

Animovaný film

Pôvodná filmová pieseň

Pôvodná filmová hudba

Kamera

Kostýmy

Masky

Strih

Výprava

Zvuk

Vizuálne efekty

Krátky animovaný film

Krátky hraný film

Krátky dokumentárny film

Všetko, všade, narazTop Gun: MaverickElvisTárDuchovia InisherinuFabelmanovciAvatar: Cesta vodyNa západe nič novéTrojuholník smútkuWomen TalkingAustin Butler - ElvisBrendan Fraser - VeľrybaColin Farrell - Duchovia InisherinuBill Nighy - LivingPaul Mescal - AftersunKe Huy Quan - Všetko, všade, narazBrendan Gleeson - Duchovia InisherinuJudd Hirsch - FabelmanovciBarry Keoghan - Duchovia InisherinuBrian Tyree Henry - MostyCate Blanchett - TárMichelle Yeoh - Všetko, všade, narazAna de Armas - BlondínkaMichelle Williams - FabelmanovciAndrea Riseborough - To LeslieAngela Bassett - Čierny Panter: Navždy WakandaJamie Lee Curtis - Všetko, všade, narazKerry Condon - Duchovia InisherinuStephanie Hsu - Všetko, všade, narazHong Chau - VeľrybaSteven Spielberg - FabelmanovciTodd Field - TárDaniel Scheinert a Daniel Kwan - Všetko, všade, narazMartin McDonagh - Duchovia InisherinuRuben Östlund - Trojuholník smútkuWomen Talking - Sarah PolleyNa západe nič nové - Edward Berger, Lesley Paterson a Ian StokellNa nože: Glass Onion - Rian JohnsonLiving - Kazuo IshiguroTop Gun: Maverick - Ehren Kruger, Eric Warren Singer, Christopher McQuarrie, Peter Craig a Justin MarksVšetko, všade, naraz - Daniel Kwan a Daniel ScheinertDuchovia Inisherinu - Martin McDonaghTár - Todd FieldFabelmanovci - Tony Kushner a Steven SpielbergTrojuholník smútku - Ruben ÖstlundNa západe nič nové - NemeckoIÁ - PoľskoBlízko - BelgickoAn Cailín Ciúin (medzinárodný anglický názov: The Quiet Girl) - ÍrskoArgentina, 1985 - ArgentínaAll That BreathesErupcia láskyAll the Beauty and the BloodshedDom z triesokNavalnyPinocchio Guillerma del ToraKeď sa červenámKocúr v čižmách: Posledné želanieMarcel the Shell With Shoes OnMorská príšeraApplause - z filmu Tell It Like a WomanNaatu Naatu - z filmu RRRLift Me Up - z filmu Čierny Panter: Navždy WakandaHold My Hand - z filmu Top Gun: MaverickThis is a Life - z filmu Všetko, všade, narazFabelmanovci - John WilliamsBabylon - Justin HurwitzDuchovia Inisherinu - Carter BurwellVšetko, všade, naraz - Son LuxNa západe nič nové - Volker BertelmannNa západe nič nové - James FriendBardo, falošná kronika niekoľkých právd - Darius KhondjiElvis - Mandy WalkerImpérium svetla - Roger DeakinsTár - Florian HoffmeisterElvis - Catherine MartinČierny Panter: Navždy Wakanda - Ruth CarterBabylon - Mary ZophresPani Harrisová ide do Paríža - Jenny BeavanVšetko, všade, naraz - Shirley KurataElvisVeľrybaThe BatmanČierny Panter: Navždy WakandaNa západe nič novéTop Gun: Maverick - Eddie HamiltonElvis - Matt Villa a Jonathan RedmondVšetko, všade, naraz - Paul RogersTár - Monika WilliDuchovia Inisherinu - Mikkel E.G. NielsenElvisBabylonAvatar: Cesta vodyNa západe nič novéFabelmanovciElvisTop Gun: MaverickAvatar: Cesta vodyNa západe nič novéThe BatmanAvatar: Cesta vodyČierny Panter: Navždy WakandaTop Gun: MaverickThe BatmanNa západe nič novéChlapec, krtko, líška a kôňAn Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe ItThe Flying SailorObchodníci s ľadomMy Year of DicksThe Red SuitcaseAn Irish GoodbyeIvaluLe PupilleNight RideStranger at the GateEfekt Marthy MitchellovejZaklínači slonovHauloutHow Do You Measure a Year?