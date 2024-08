Srbi viedli takmer celý zápas na olympiáde, ale Američania v heroickom závere otočili. Toto predstavenie bolo „Special One“, vyhlásil Curry

Vedenie z rúk už nepustili

9.8.2024 (SITA.sk) - Možno najväčšia senzácia olympiády v Paríži bola na spadnutie, ale nakoniec sa nekonala. Basketbalisti USA postúpili do finále olympijského turnaja po triumfu 95:91 nad Srbmi, pričom vo väčšine zápasu boli lepší ich súperi.Topfavorit turnaja zložený zo stálic aj blikajúcich hviezd NBA prehral s odhodlaným Srbskom tri zo štyroch štvrtín a prvý polčas o 11 bodov 43:54. Ešte osem minút pred koncom bol na ukazovateli skóre v parížskej Accor Arene stav 67:78 a vyše 12-tisíc divákov začalo tušiť prekvapenie.Potom však vzali opraty zápasu do rúk najskúsenejší hráči tímu USA a po dvoch trojkách Kevina Bookera a Kevina Duranta v rozpätí dvoch sekúnd to bolo razom o 5 bodov (73:78) a 3:41 min pred koncom najstarší hráč na palubovke LeBron James vyrovnal na 84:84.Srbi potom ešte raz viedli, ale po deviatej úspešnej trojke Stephena Curry 2:24 min pred koncom už boli vo vedení Američania (87:86) a to už z rúk nepustili. Nezastaviteľný Curry nastrieľal 36 bodov a úspešnosť streľby spoza oblúka mal neuveriteľných 64 percent.Fenomenálny výkon podal aj LeBron James, ktorý k 16 bodom pridal aj 12 bodov a 10 asistencií. Bol to jeho štvrtý triple-double v drese USA na olympijských hrách od roku 2004. James a Curry majú dovedna 75 rokov, ale v zbierke úspechov aj po štyri víťazné prstene so svojimi tímami za celkový triumf v NBA."Mám 39 rokov a vstupujem do 22. profisezóny. Uvedomujem si, že už mi nezostáva veľa času, zápasov, momentov a chvíľ vo veľkom basketbale. Toto však bol veľký zápas a som rád, že sme ho zvládli," komentoval dojatý LeBron James.Američania vyhrali zápas, v ktorom viedli dovedna len 3 minúty a 25 sekúnd, zatiaľ čo Srbi mali výsledkovú prevahu 35 minút a 12 sekúnd, čiže takmer 90 percent zápasu. Sedemnásťbodový deficit v prvom polčase a 11-bodový po prvom polčase bol najvyšší rozdiel, ktorý Američania úspešne dohnali na olympijských hrách od zrodu tzv. Dream Teamu z NBA na OH 1992 v Barcelone."Videl som už veľa amerických tímov na olympijských hrách, ale toto predstavenie bolo Special One. Vo štvrtej štvrtine ožila naša obrana a keď lepšie bránite, zvyčajne sa to pozitívne odrazí aj v útoku. Naštartovala nás trojka Kevina Bookera, pridal sa Joel Embiid s dôležitými bodmi a LeBron ukázal pár účinných prenikov pod kôš. Naša hra zrazu začala fungovať," zhodnotil Stephen Curry.Na otázku, aby zhodnotil svoj mimoriadny strelecký výkon (druhý najlepší americký na olympijských hrách v histórii po 37-bodovom Carmelovi Anthonym proti Nigérii v Londýne 2012), suverén Curry odpovedal: "Na tomto turnaji sa mi doteraz strelecky nedarilo, ale moje sebavedomie to neovplyvnilo. Nie je dôležité, koľkokrát ste netrafili do koša, ale musíte v sebe nájsť silu, aby ste ešte veľakrát trafili. A najmä zostať pokojný, aby ste si vôbec dali šancu."Poklonu svojim hráčom, ale aj Srbom na čele s 20-bodovým strelcom Bogdanom Bogdanovičom zložil americký tréner Steve Kerr."Som poctený tým, že som mohol byť súčasťou tohto galapredstavenia. Srbský tím odohral jeden z najlepších zápasov, pri ktorých som bol ako tréner. Boli perfektní a my sme dlho nenachádzali recept na ich bezchybnú hru. V závere sme museli predviesť najvyšší stupeň toho, čoho sme herne schopní," skonštatoval Steve Kerr, päťnásobný šampión NBA ako hráč a štvornásobný ako tréner.Zloženie finálovej dvojice v mužskom basketbalovom turnaji USA - Francúzsko bude rovnaké ako pred tromi rokmi v Tokiu. Američania vtedy zvíťazili 87:82 a zaskvel sa 29-bodový Kevin Durant."Jasne, že všetci to chceme dotiahnuť k zlatému koncu, ale teraz musíme osláviť víťazstvo v tomto výnimočnom zápase. Ani jeden z nás na tento súboj proti Srbsku nikdy nezabudne. Zostane pre nás navždy výnimočný," povedal počas neskorej popolnočnej večeri Kevin Durant.