Streda 3.9.2025
Úvodná strana
03. septembra 2025
Busta Cecílie Gonzaga z Levoče je replikou z 19. storočia a nie dielom Donatella, vyhlásil Lukáš Machala a poukázal na odborný posudok.
Bustu vystavia v Levoči, je možné, že bude putovať aj po iných mestách. Machala na tlačovke tiež kritizoval novinárov a vyhrážal sa žalobami, že o buste klamali a žiada ospravedlnenie.
Obhliadku sochy vykonal 11. júla taliansky odborník Francesco Caglioti v špeciálnom zariadení rezortu vnútra v Topoľčiankach. Práve tam bustu presunuli z Levoče na konci mája.
Odborný výskum podľa Machalu ukázal, že ide o dielo z konca 19. storočia, pričom socha bola vyrobená po roku 1894 s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od tzv. Belle Florentine v Louvri.
Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry dodal, že nejde o portrét Cecílie Gonzago, ale o relikviár svätej Konštancie mučeníčky. Levočská busta teda spĺňa všetky podmienky na to, aby bola klasifikovaná ako úmyselný falzifikát, a nie ako bežnejšia reprodukcia renesančného originálu z 19. storočia.
Vypracovaná štúdia je podľa Machalu verejne dostupná.
