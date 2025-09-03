Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Kultúra

03. septembra 2025

Busta Cecílie Gonzaga z Levoče je replikou z 19. storočia a nie dielom Donatella, vyhlásil Lukáš Machala a poukázal na odborný posudok.



Bustu vystavia v Levoči, je možné, že bude putovať aj po iných mestách. Machala na tlačovke tiež kritizoval novinárov a vyhrážal sa žalobami, že o buste klamali a žiada ospravedlnenie.



Busta Cecílie Gonzaga z Levoče je replikou z 19. storočia a nie dielom Donatella, vyhlásil Lukáš Machala a poukázal na odborný posudok.

Obhliadku sochy vykonal 11. júla taliansky odborník Francesco Caglioti v špeciálnom zariadení rezortu vnútra v Topoľčiankach. Práve tam bustu presunuli z Levoče na konci mája.

Odborný výskum podľa Machalu ukázal, že ide o dielo z konca 19. storočia, pričom socha bola vyrobená po roku 1894 s použitím sadrového odliatku, ktorý bol odvodený od tzv. Belle Florentine v Louvri.

Generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry dodal, že nejde o portrét Cecílie Gonzago, ale o relikviár svätej Konštancie mučeníčky. Levočská busta teda spĺňa všetky podmienky na to, aby bola klasifikovaná ako úmyselný falzifikát, a nie ako bežnejšia reprodukcia renesančného originálu z 19. storočia.

Vypracovaná štúdia je podľa Machalu verejne dostupná. 


