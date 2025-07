Bustu Cecilie Gonzagy preskúmal taliansky odborník, ministerstvu má predložiť správu do konca augusta

Mimoriadne bezpečnostné opatrenia

23.7.2025 (SITA.sk) - Mramorovú bustu Cecilie Gonzagy prišiel na Slovensko preskúmať taliansky profesor umenia a histórie Francesco Caglioti. Informuje o tom denník Sme , ktorý sa s profesorom Cagliotim pôsobiacim na prestížnej univerzite v Pise spojil. Caglioti im svoj pobyt na Slovensku potvrdil, uviedol tiež, že bustu podrobne a starostlivo preskúmal. Vyhotovil i množstvo fotografií.Podľa jeho vyjadrení by mal do konca augusta predložiť ministerstvu kultúry podrobnú správu. Nepredpokladá, že by sa na Slovensko musel vrátiť, ani že by bolo nutné bustu prevážať do Talianska.Ako potvrdil pre Sme, bude sa v posudku zaoberať aj predpokladom, že autorom busty môže byť renesančný umelec Donatello, a tiež tým, že na artefakte sa nachádza nápis "Opus Donatelli", v preklade z latinčiny "práca od Donatella". Podrobnosti uviesť nechcel. Uviedol tiež, že jeho pracovné metódy vychádzajú zo znalostí z porovnávania tisícok umeleckých diel, ktorých štúdiu sa venuje už niekoľko desaťročí.Renesančná busta, ktorej autorstvo je pripisované Donatellovi, bola donedávna uložená v Spišskom múzeu v Levoči , na sklonku mája ju odtiaľ za asistencie polície odviezli zamestnanci Ministerstva kultúry SR. Rezort kultúry sa vyjadril, že prijal mimoriadne bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany tohto zbierkového predmetu."Na základe dohody bolo určené miesto uloženia v rámci organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra SR," uviedli z ministerstva. Odmietajú svojvoľné či nezákonné konanie. V múzeu bol podľa rezortu kultúry pred niekoľkými mesiacmi bezpečnostný incident.Zamestnanec ministerstva kultúry na rokovaní parlamentného výboru pre kultúru a médiá ozrejmil, že dielo plánujú podrobiť expertízam. "Celý rozsah expertíz bude predmetom komunikácie inštitúcií, ktoré plánujeme osloviť na tento typ expertíz," avizoval ešte začiatkom júna.Poznamenal, že na Slovensku nie sú podmienky a podklady na takéto expertízy, preto považuje za potrebné spolupracovať so zahraničnými expertnými ústavmi, konkrétne v Taliansku.Zo zoznamu objednávok MK SR, ktorý je dostupný na jeho webe, vyplýva, že obhliadka busty a odborné vyjadrenia od Cagliotiho stáli osemtisíc eur. Rovnakú sumu uvádza zoznam objednávok aj za odborné konzultácie busty.Tieto objednávky sú datované k 7. júlu. Cagliotimu slovenský rezort kultúry uhradil aj letenku za necelých 400 eur, ďalších viac ako 330 eur zaplatil za ubytovanie profesora v jednom z bratislavských hotelov. Dátum pri letenke je 3. júl, pri ubytovaní nasledujúci deň.Denník Sme oslovil aj historičku umenia a vedeckú pracovníčku Martu Herucovú, ktorá bustu objavila a skúmala. Skonštatovala, že profesor Caglioti je uznávaným odborníkom na sochárstvo, aj Donatella, ktorému sa venuje najmä v uplynulých rokoch. Na univerzite v Pise pôsobí od roku 2019, predtým bol profesorom v Neapole. Ako autor má na konte diela Donatello a Mediciovci či História Dávida, v roku 2022 bol i spolukurátorom výstavy o Donatellovi.Herucová pre Sme uviedla, že v minulosti, po zverejnení svojej štúdie o buste, spolu s bývalou riaditeľkou levočského múzea Máriou Novotnou oslovili Cagliotiho v súvislosti s bustou. Chceli okrem iného poznať jeho názor. Profesor im ale podľa jej slov napísal, že podľa neho ide o kópiu. Tvrdí tiež, že Caglioti sa opakovane verejne vyjadril, že bustu považuje za kópiu.Britský magazín The Art Newspaper nedávno citoval dodatok k jeho staršej eseji z roku 2021, kde tiež naznačil, že zrejme ide o kópiu. Bolo to však predtým, než bustu osobne videl. Argumentoval aj tým, že nie sú známe žiadne portrétne busty od Donatella, nieto ešte podpísané. Vyslovil i teóriu, že by mohlo ísť o napodobeninu busty sv. Konštancie zo zbierok parížskeho Louvru. Tá ale nie je pripisovaná Donatellovi.Herucová pre Sme uviedla, že za svojím výskumom si stojí. Na rozdiel od Cagliotiho považuje za podstatnú vec práve podpis na buste, podľa jej slov nepozná kópiu renesančného diela, na ktoré by niekto pridal aj falošný podpis. Ako argument predložila i to, že Donatello sa zvykol inšpirovať antickými vzormi, pričom nápis na buste je vyskloňovaný antickým spôsobom.Objavila tiež v archíve v Budapešti korešpondenciu medzi Csákyovcami a Gonzagovcami, no zatiaľ sa nenašli zmienky o buste. Argumentuje aj vysoko prepracovaným kvetinovým vzorom na šatách busty, ktorý má veľmi plytký reliéf. Materiál i štýl podľa nej neodporujú Donatellovej tvorbe, myslí si tiež, že táto busta mohla poslúžiť ako inšpirácia pre bustu v Louvri.