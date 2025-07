Leto je škodlivé pre naše sexuálne zdravie. Na čo si dávať pozor?

Mužská hrozba: erektilná dysfunkcia a zhoršená kvalita spermií

Ženská hrozba: vaginálna mykóza a suchosť

Ľudia na dovolenkách majú menšie zábrany. Ženy si užívajú väčšiu sexuálnu slobodu

23.7.2025 (SITA.sk) -Dlhšie dni, viac slnka a teplejšie počasie často navodzujú dobrú náladu a stimulujú chuť na sex. Podľa odborníkov však môžu mať vyššie teploty, časté cestovanie a zmeny denného režimu nepríjemný vplyv na intímne zdravie. "Pre obe pohlavia si dehydratácia, únavné noci bez dostatočného spánku a stres z dovolenky, ktorá má byť dokonalá, môžu vyžiadať daň na túžbe po sexe. U žien sa zvyšuje citlivosť slizníc a môže im kolísať menštruačný cyklus. U mužov dehydratácia a stres znižujú hladinu testosterónu, čo ovplyvňuje ich sexuálnu túžbu a chuť do jedla," hovorí urológ a sexuológ, vedúci. Je preto dôležité piť dostatok vody, kvalitne spať a snažiť sa čo najviac zmierniť stres.Muži môžu tiež častejšie bojovať s erektilnou dysfunkciou. Zúženie krvných ciev, zvýšený krvný tlak a spomínaná dehydratácia, môžu brániť prietoku krvi do penisu, čo sťažuje dosiahnutie alebo udržanie erekcie. Rovnako dôležitú úlohu zohráva aj psychika. "Náhle zmeny denného rytmu, tlak na "úžasný letný sex" alebo obavy zo vzhľadu v plavkách zvyšujú hladinu kortizolu, čo môže negatívne ovplyvniť hormonálnu rovnováhu, a tým aj sexuálne funkcie vrátane erekcie. Pomôcť nám môže dobrý spánok aspoň sedem hodín a otvorená komunikácia s partnerom o očakávaniach. Na dlhších cestách si robte pravidelné prestávky na strečing – erektilnú funkciu podporuje lepší krvný obeh," radí Marek Broul. Stabilitu erekcie zhoršuje aj spomínaná nižšia hladina testosterónu vplyvom tepla.Tepelný stres môže tiež zvýšiť riziko neplodnosti. Prehriatie semenníkov znižuje kvalitu a pohyblivosť spermií u mužov. "Mužom, ktorí plánujú otcovstvo, odporúčam nosiť voľné boxerky a vyhýbať sa sedeniu na vyhrievaných sedadlách alebo dlhodobému pobytu v saune. Pomôcť môže aj vedomé chladenie - studená sprcha, či chladiaca gélová podložka na slabiny," odporúča lekár.Ženy môžu počas leta trpieť vaginálnou suchosťou, ktorá spôsobuje, že pohlavný styk je nepríjemný, alebo dokonca bolestivý. Ovplyvňujú ju najmä hormóny, ktoré môžu kolísať zvýšeným psychickým stresom. Stav vaginálnej sliznice však môže zhoršiť aj nedostatočný pitný režim alebo zlá intímna hygiena. "Na umývanie musíte použiť jemný intímny umývací gél s vyváženým pH. Bežné toaletné mydlá môžu zbytočne vysušovať pokožku a sliznice, a narušiť ich prirodzené prostredie," varuje lekár. Aby vaginálna suchosť neskazila letné sexuálne zážitky, ženy by mali dbať na hygienu, hydratáciu a kvalitnú lubrikáciu.Kvalitná intímna hygiena je zároveň prevenciou urogynekologických problémov, ktoré sú typickými letnými problémami žien. Teplo, vlhké plavky a časté kúpanie sa najviac podieľajú na vaginálnych mykózach alebo infekciách močových ciest, pretože menia vaginálne a močové pH. "Dámy by preto mali uprednostňovať ľahkú bavlnenú spodnú bielizeň a voľné oblečenie, ktoré odvádza pot a zabraňuje premnoženiu kvasiniek. Po kúpaní sa prezlečte do suchých plaviek, intímne partie si opláchnite vlažnou vodou a umyte ich intímnym čistiacim gélom," radí MUDr. Marek Broul s tým, že v prípade ťažkostí nie je vhodné odkladať návštevu špecialistu, pretože problém zachytený včas sa dá zvyčajne vyriešiť ľahšie a s menším stresom.Počas letných mesiacov možno vo všeobecnosti pozorovať zmenené sociálne správanie u mužov aj žien. Na dovolenke v zahraničí môžu byť ľudia viac naklonení nadviazaniu nezáväzného milostného vzťahu. Na dovolenke sa ženy cítia menej zdržanlivé, sú ochotnejšie skúšať nové veci a je pravdepodobnejšie, že sa zapoja do riskantného sexuálneho správania.Najmä mladí ľudia sa počas svojich ciest viac zapájajú do príležitostného sexu, menia častejšie nových milostných partnerov a nevenujú veľkú pozornosť ochrane pred sexuálne prenosnými chorobami. Napríklad podľa štúdie odborníkov z univerzity v Ottawe si len 46 % mladých ľudí, ktorí plánovali sex počas dovolenky, zbalilo kondómy pri ceste do zahraničia.A hoci sa od mužov zvyčajne viac očakáva promiskuitné správanie, ukazuje sa, že ženy sú počas dovoleniek odvážnejšie. Podľa vyššie uvedenej kanadskej štúdie takmer polovica žien, ktoré si užívali sex počas cestovania, tak robila s viac ako jedným partnerom. "Ženy zažívajú silnejší pocit sexuálnej slobody pri cestovaní, čomu pomáha aj určitý pocit väčšej anonymity v cudzej krajine. Menej intenzívne vnímajú rizikovosť svojho konania a hrozbu dlhodobých následkov," komentuje, odborníčka z e-shopu www.ruzovyslon.sk , ktorý predáva erotické pomôcky a zaoberá sa zdravou sexualitou.Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.