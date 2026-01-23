|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 23.1.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miloš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Taliansko na tanieri: zahrejte sa chuťami Stredomoria
Tagy: PR
Talianska kuchyňa je v tomto smere ideálnou voľbou - stavia na jednoduchosti, kvalitných surovinách a výrazných chutiach, ktoré fungujú v každom ročnom období. Vôňa paradajok, olivového oleja, cesnaku ...
Zdieľať
23.1.2026 (SITA.sk) - Talianska kuchyňa je v tomto smere ideálnou voľbou – stavia na jednoduchosti, kvalitných surovinách a výrazných chutiach, ktoré fungujú v každom ročnom období. Vôňa paradajok, olivového oleja, cesnaku a čerstvých byliniek nás dokáže aspoň na chvíľu preniesť zo zimnej reality do slnkom zaliateho Stredomoria.
Do Talianska sa môžete jednoducho preniesť aj prostredníctvom limitovanej edície COOP ITALIA. Je inšpirovaná tradičnou talianskou kuchyňou, stavia na kvalitných surovinách a receptúrach, v ktorých má hlavné slovo chuť, jednoduchosť a poctivé spracovanie. Aj vďaka nim si môžete doma vytvoriť atmosféru talianskeho stolovania – bez ohľadu na ročné obdobie.
Aj obyčajný deň môže chutiť výnimočne. Sortiment COOP ITALIA je vyskladaný tak, aby si bolo možné doma pripraviť autentické talianske jedlá bez zbytočných kompromisov. V spolupráci so spotrebným družstvom COOP ITALIA vznikla limitovaná edícia talianskych chutí, ktorá prináša kúsok pravej stredomorskej atmosféry – v podobe produktov inšpirovaných tradičnými receptúrami a domácou kuchyňou.
Paradajkové základy, cestoviny, olivy, pesto, sušené paradajky, chrumkavé grissini, tuniak v olivovom oleji či tradičné sladkosti tvoria pevný základ talianskej kuchyne a dávajú priestor jednoduchým, no chuťovo výrazným jedlám. Produkty COOP ITALIA sú dostupné vo vybraných predajniach COOP Jednota a umožňujú vychutnať si chuť Talianska aj počas zimných dní – poctivo, jednoducho a s dôrazom na kvalitu.
Napríklad, keď je vonku chladno, ideálnou voľbou je sýta a voňavá paradajková polievka, ktorá zahreje a zasýti. Práve taká je aj talianska paradajková polievka, ktorá vďaka kvalitným surovinám vynikne svojou plnou a vyváženou chuťou.
Na rozohriatom olivovom oleji orestujte najemno nakrájanú cibuľu, pridajte cesnak a krátko opečte. Prisypte cukor a nechajte ho skaramelizovať. Pridajte lístky čerstvej bazalky, zalejte červeným vínom a priveťe k varu. Nechajte vyvariť alkohol, následne pridajte drvené paradajky a všetky paradajkové omáčky.
Poháre od omáčok vypláchnite vodou a tekutinu vlejte do polievky. Polievku varte približne 30 minút, potom ju rozmixujte dohladka. Podávajte so sušenými paradajkami, nastrúhaným syrom Grana Padano. Dochutiť ju môžete aj olejom zo sušených paradajok.
Talianska kuchyňa je známa tým, že jednotlivé jedlá na seba prirodzene nadväzujú. K horúcej paradajkovej polievke sa výborne hodí čerstvé pečivo, ktoré pomôže vychutnať si jej chuť do poslednej kvapky. Focaccia je v tomto smere ideálnou voľbou – nadýchaná, voňavá a dochutená olivami, sušenými paradajkami a bylinkami. Podávaná ešte teplá dokáže obyčajný obed alebo večeru premeniť na malé talianske stolovanie, ktoré zahreje a poteší.
Vo veľkej mise zmiešajte múku, droždie, soľ, vodu a olivový olej. Vypracujte kompaktné a hladké cesto. Misu prikryte utierkou alebo potravinovou fóliou a nechajte na teplom mieste kysnúť 30 – 45 minút.
Rúru predhrejte na 220 °C. Plech vyložte papierom na pečenie a vykysnuté cesto naň vyklopte. Vytvarujte placku a prstami do nej vytvorte typické jamky. Do cesta vtlačte olivy, sušené paradajky, kúsky mozzarelly a rozmarín. Pokvapkajte olivovým olejom a posypte hrubozrnnou soľou.
Pečte približne 15 minút dozlatista. Po upečení nechajte focacciu krátko vychladnúť na mriežke. Najlepšie chutí ešte teplá, podávaná k polievke alebo ako príloha k jednoduchým talianskym jedlám. V prípade potreby ju možno pred podávaním krátko rozpiecť.
Talianska kuchyňa nie je len o receptoch, ale najmä o chvíľach strávených pri stole. O pomalom vychutnávaní jedla, zdieľaní a radosti z jednoduchých chutí. Aj počas zimných dní si tak možno dopriať malý únik do slnkom zaliateho Stredomoria – v podobe voňavej polievky, čerstvej focaccie a poctivých surovín, ktoré z obyčajného dňa dokážu urobiť výnimočný zážitok.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Taliansko na tanieri: zahrejte sa chuťami Stredomoria © SITA Všetky práva vyhradené.
Do Talianska sa môžete jednoducho preniesť aj prostredníctvom limitovanej edície COOP ITALIA. Je inšpirovaná tradičnou talianskou kuchyňou, stavia na kvalitných surovinách a receptúrach, v ktorých má hlavné slovo chuť, jednoduchosť a poctivé spracovanie. Aj vďaka nim si môžete doma vytvoriť atmosféru talianskeho stolovania – bez ohľadu na ročné obdobie.
Talianska inšpirácia v COOP Jednote
Aj obyčajný deň môže chutiť výnimočne. Sortiment COOP ITALIA je vyskladaný tak, aby si bolo možné doma pripraviť autentické talianske jedlá bez zbytočných kompromisov. V spolupráci so spotrebným družstvom COOP ITALIA vznikla limitovaná edícia talianskych chutí, ktorá prináša kúsok pravej stredomorskej atmosféry – v podobe produktov inšpirovaných tradičnými receptúrami a domácou kuchyňou.
Paradajkové základy, cestoviny, olivy, pesto, sušené paradajky, chrumkavé grissini, tuniak v olivovom oleji či tradičné sladkosti tvoria pevný základ talianskej kuchyne a dávajú priestor jednoduchým, no chuťovo výrazným jedlám. Produkty COOP ITALIA sú dostupné vo vybraných predajniach COOP Jednota a umožňujú vychutnať si chuť Talianska aj počas zimných dní – poctivo, jednoducho a s dôrazom na kvalitu.
Napríklad, keď je vonku chladno, ideálnou voľbou je sýta a voňavá paradajková polievka, ktorá zahreje a zasýti. Práve taká je aj talianska paradajková polievka, ktorá vďaka kvalitným surovinám vynikne svojou plnou a vyváženou chuťou.
Talianska paradajková polievka
Budete potrebovať:
- 2 väčšie červené cibule
- 4 strúčiky cesnaku ZELOVOC
- 4 PL kryštálového cukru Dobrá cena
- 2 dl červeného vína
- 1 balenie drvených paradajok Polpa COOP ITALIA
- 1 balenie paradajkovej omáčky Basilico COOP ITALIA
- 1 balenie omáčky Arrabbiata COOP ITALIA
- čerstvú bazalku
- 1 balenie sušených paradajok Pomodori Secchi COOP ITALIA
- 150 g syra Grana Padano
- olivový olej Premium
- soľ
- čierne korenie Dobrá cena
Postup:
Na rozohriatom olivovom oleji orestujte najemno nakrájanú cibuľu, pridajte cesnak a krátko opečte. Prisypte cukor a nechajte ho skaramelizovať. Pridajte lístky čerstvej bazalky, zalejte červeným vínom a priveťe k varu. Nechajte vyvariť alkohol, následne pridajte drvené paradajky a všetky paradajkové omáčky.
Poháre od omáčok vypláchnite vodou a tekutinu vlejte do polievky. Polievku varte približne 30 minút, potom ju rozmixujte dohladka. Podávajte so sušenými paradajkami, nastrúhaným syrom Grana Padano. Dochutiť ju môžete aj olejom zo sušených paradajok.
Talianska kuchyňa je známa tým, že jednotlivé jedlá na seba prirodzene nadväzujú. K horúcej paradajkovej polievke sa výborne hodí čerstvé pečivo, ktoré pomôže vychutnať si jej chuť do poslednej kvapky. Focaccia je v tomto smere ideálnou voľbou – nadýchaná, voňavá a dochutená olivami, sušenými paradajkami a bylinkami. Podávaná ešte teplá dokáže obyčajný obed alebo večeru premeniť na malé talianske stolovanie, ktoré zahreje a poteší.
Focaccia s olivami, sušenými paradajkami a mozzarellou
Budete potrebovať:
- 500 g hladkej múky Dobrá cena
- 10 g sušeného droždia Tradičná kvalita
- 325 ml vlažnej vody
- 3 PL olivového oleja Premium
- 1 PL soli
- čierne olivy COOP ITALIA
- sušené paradajky COOP ITALIA
- mozzarella TOMU VER
- rozmarín
Postup:
Vo veľkej mise zmiešajte múku, droždie, soľ, vodu a olivový olej. Vypracujte kompaktné a hladké cesto. Misu prikryte utierkou alebo potravinovou fóliou a nechajte na teplom mieste kysnúť 30 – 45 minút.
Rúru predhrejte na 220 °C. Plech vyložte papierom na pečenie a vykysnuté cesto naň vyklopte. Vytvarujte placku a prstami do nej vytvorte typické jamky. Do cesta vtlačte olivy, sušené paradajky, kúsky mozzarelly a rozmarín. Pokvapkajte olivovým olejom a posypte hrubozrnnou soľou.
Pečte približne 15 minút dozlatista. Po upečení nechajte focacciu krátko vychladnúť na mriežke. Najlepšie chutí ešte teplá, podávaná k polievke alebo ako príloha k jednoduchým talianskym jedlám. V prípade potreby ju možno pred podávaním krátko rozpiecť.
Talianska kuchyňa nie je len o receptoch, ale najmä o chvíľach strávených pri stole. O pomalom vychutnávaní jedla, zdieľaní a radosti z jednoduchých chutí. Aj počas zimných dní si tak možno dopriať malý únik do slnkom zaliateho Stredomoria – v podobe voňavej polievky, čerstvej focaccie a poctivých surovín, ktoré z obyčajného dňa dokážu urobiť výnimočný zážitok.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Taliansko na tanieri: zahrejte sa chuťami Stredomoria © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
BVS plánuje v Pezinku investície za viac ako 10 miliónov eur, výrazne sa posilní kanalizácia v Grinave
BVS plánuje v Pezinku investície za viac ako 10 miliónov eur, výrazne sa posilní kanalizácia v Grinave
<< predchádzajúci článok
Progresívcov od Smeru delia necelé tri percentá, na matovičovcov sa tentoraz tesne dotiahli liberáli
Progresívcov od Smeru delia necelé tri percentá, na matovičovcov sa tentoraz tesne dotiahli liberáli