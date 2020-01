Blíženci - ročný horoskop na rok 2020

Práca



Môžete zlepšiť svoju pracovnú situáciu tým, že dáte výpoveď v terajšej práci, ktorá vás rovnako príliš nebaví a kde sa necítite dobre a prejdete do novej, významnejšie spoločnosti. Rok 2020 začne nenápadne, ale bude sa ďalej vyvíjať len vo váš prospech. Vzťahy so zamestnancami a akcionármi sú stále náročnejšie a to predovšetkým preto, že nesúdia vašu prácu, ale vás ako osobu. Ľudia narodení v druhej dekáde by mali byť opatrní, Pluto v opozícii by s nimi mohol hrať nejakú špinavú hru. Hľadáte zamestnanie? Nebojte sa, Urán a Neptún ukazujú, že máte dobré vyhliadky na úspech, len pozor na prekážky, ktoré sa pred vami môžu vyskytnúť vplyvom Pluta. V priebehu jesene a zimy sa môžete tešiť na príjemné prekvapenie.



Vzťahy



Rok 2020 bude vplyvom Saturnu v znamení porozumenia a posilnenie stability vzťahu. Príchod Jupitera potom spôsobí tendenciu k spoločnému spolužitiu, či už v partnerskom zväzku alebo v manželstve. Je tiež možné, že vás prítomnosť Saturna môže viesť k ukončeniu vzťahu, ak ste ho považovali za opotrebovaný a unavený a hľadanie novej lásky. Pre nezadaných je tento rok veľmi pozitívny, môžete sa tešiť na nové vášne, milostný románik, ale aj vstup do manželstva. V auguste sa môžete tešiť na pohodu a pokoj, ktoré budú sprevádzať váš vzťah. Máte naozaj veľkú šancu upevniť a posilniť váš vzťah s partnerom, z čoho môžete čerpať ešte ďalších pár mesiacov.



Peniaze



Vaša ekonomická situácia je stabilná, Jupiter v druhom poli zaručuje jednoduché vyššie príjmy a bezpečnejšie investície. Rovnako stabilná bude situácia aj od augusta, ale tu už si dajte pozor na niektoré investície, ktoré sľubujú vysoké príjmy, ale sú veľmi riskantné. Čoskoro si zvyknete na vysoké príjmy a začnete nekontrolovane utrácať, ale tak potichu a nenápadne, že sa pri pohľade na zostatok na svojom účte sami čudujete. Pozor, nech neprekročíte limit.



Zdravie



Zimné mesiace sú veľkorysé, ste silný ako skala, aj keď sezónne ochorenie stále číhajú. Na jar budete nabitý energiou, a tento stav bude pokračovať až do letných mesiacov. Jupiter môže spôsobiť mierne zvýšenie vašej telesnej hmotnosti.