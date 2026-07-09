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09. júla 2026
Byť priebežným lídrom klasifikácie na Tour de France je veľká záťaž pre lídrov. Čo na to vraví Froome?
Tagy: Žltý dres
Tadej Pogačar "odovzdal" žltý dres vedúceho pretekára, aby ušetril sily na závere Tour. Po tom, čo úradujúci šampión Tadej Pogačar získal v pondelok žltý dres vedúceho pretekára na Tour de France ...
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9.7.2026 (SITA.sk) - Tadej Pogačar "odovzdal" žltý dres vedúceho pretekára, aby ušetril sily na závere Tour.
Po tom, čo úradujúci šampión Tadej Pogačar získal v pondelok žltý dres vedúceho pretekára na Tour de France triumfom v 3. etape, sa zdalo, že si ho udrží až do Paríža. Avšak už tretí rok za sebou Slovinec o tento dres "prišiel" hneď nasledujúci deň. V rokoch 2024 a 2025 ho znova získal a dosiahol celkové víťazstvo na parížskych Elyzejských poliach, tento rok je napriek výraznému manku na lídra stále hlavný favorit na rekordné piate víťazstvo.
Otázkou zostáva, prečo sa úradujúci svetový šampión a jeho tím UAE Emirates nepokúsili intenzívnejšie udržať si žltý dres, keď v utorok finišovali v etapovom cieli vo Foixe so stratou až trinástich minút za víťazom Madsom Pedersenom. Tým sa Pogačar ocitol takmer o osem minút za novým lídrom pretekov Nórom Torsteinom Traeenom.
Štvornásobný víťaz TdF Chris Froome pre agentúru AFP vysvetlil, že nejde o chybu alebo nedostatok schopností, ale o vedomé rozhodnutie zľahčiť tlak na tím. "UAE tak nemusí počas najbližších dní kontrolovať pelotón a môže si tak trochu oddýchnuť, čo môže mať vplyv na ich sviežosť v poslednom týždni pretekov," povedal 41-ročný Brit, ktorý na Tour nechýba po minuloročnom ukončení kariéry.
Pogačar po spomenutej 3. etape uviedol, že strata žltého dresu mu umožní viac oddychovať a zotavovať sa, keďže ho nečakajú povinnosti ako pódiové ceremoniály, podpisy reklamných dresov, mediálne povinnosti a dopingové kontroly. "Nie je možné presne zmerať, koľko stresu tieto povinnosti prinášajú, ale utorok znamenal o hodinu a pol menej povinností, čo jednoznačne pomáha s regeneráciou," povedal.
Protokol pre vedúceho pretekára zahŕňa ochladzovanie sa na rotopéde pred tímovým autobusom, vystúpenie na pódiu, podpisy, tlačové konferencie a kontroly, ktoré predlžujú deň a nútia lídra prísť do hotela výrazne neskôr v porovnanie s ďalšími jazdcami. A má tak menej času na oddych.
Traeen so svojím tímom Uno-X Mobility prebral zodpovednosť za kontrolu tempa na čele pelotónu, čím uľavuje tímu UAE. Traeen je na svojej druhej účasti na Tour a jeho tím si uvedomuje, že vyhrať celkové poradie je skôr nereálne. "Dúfame, že si dres udržíme čo najdlhšie," povedal jeho tímový kolega Anders Johannessen.
Okrem vedúceho pretekára majú povinnosti aj víťazi etáp a jazdci s ďalšími špeciálnymi dresmi: zeleným pre najlepšieho šprintéra, bodkovaným pre kráľa vrchárov a bielym pre najlepšieho mladého jazdca.
Predchádzajúce generácie jazdcov mali ešte náročnejšie povinnosti. Víťaz Tour Bernard Thévenet spomínal, že ich novinári niekedy oslovovali aj v hoteli po večeri.
Zdroj: SITA.sk - Byť priebežným lídrom klasifikácie na Tour de France je veľká záťaž pre lídrov. Čo na to vraví Froome? © SITA Všetky práva vyhradené.
Po tom, čo úradujúci šampión Tadej Pogačar získal v pondelok žltý dres vedúceho pretekára na Tour de France triumfom v 3. etape, sa zdalo, že si ho udrží až do Paríža. Avšak už tretí rok za sebou Slovinec o tento dres "prišiel" hneď nasledujúci deň. V rokoch 2024 a 2025 ho znova získal a dosiahol celkové víťazstvo na parížskych Elyzejských poliach, tento rok je napriek výraznému manku na lídra stále hlavný favorit na rekordné piate víťazstvo.
Otázkou zostáva, prečo sa úradujúci svetový šampión a jeho tím UAE Emirates nepokúsili intenzívnejšie udržať si žltý dres, keď v utorok finišovali v etapovom cieli vo Foixe so stratou až trinástich minút za víťazom Madsom Pedersenom. Tým sa Pogačar ocitol takmer o osem minút za novým lídrom pretekov Nórom Torsteinom Traeenom.
Štvornásobný víťaz TdF Chris Froome pre agentúru AFP vysvetlil, že nejde o chybu alebo nedostatok schopností, ale o vedomé rozhodnutie zľahčiť tlak na tím. "UAE tak nemusí počas najbližších dní kontrolovať pelotón a môže si tak trochu oddýchnuť, čo môže mať vplyv na ich sviežosť v poslednom týždni pretekov," povedal 41-ročný Brit, ktorý na Tour nechýba po minuloročnom ukončení kariéry.
Pogačar po spomenutej 3. etape uviedol, že strata žltého dresu mu umožní viac oddychovať a zotavovať sa, keďže ho nečakajú povinnosti ako pódiové ceremoniály, podpisy reklamných dresov, mediálne povinnosti a dopingové kontroly. "Nie je možné presne zmerať, koľko stresu tieto povinnosti prinášajú, ale utorok znamenal o hodinu a pol menej povinností, čo jednoznačne pomáha s regeneráciou," povedal.
Protokol pre vedúceho pretekára zahŕňa ochladzovanie sa na rotopéde pred tímovým autobusom, vystúpenie na pódiu, podpisy, tlačové konferencie a kontroly, ktoré predlžujú deň a nútia lídra prísť do hotela výrazne neskôr v porovnanie s ďalšími jazdcami. A má tak menej času na oddych.
Traeen so svojím tímom Uno-X Mobility prebral zodpovednosť za kontrolu tempa na čele pelotónu, čím uľavuje tímu UAE. Traeen je na svojej druhej účasti na Tour a jeho tím si uvedomuje, že vyhrať celkové poradie je skôr nereálne. "Dúfame, že si dres udržíme čo najdlhšie," povedal jeho tímový kolega Anders Johannessen.
Okrem vedúceho pretekára majú povinnosti aj víťazi etáp a jazdci s ďalšími špeciálnymi dresmi: zeleným pre najlepšieho šprintéra, bodkovaným pre kráľa vrchárov a bielym pre najlepšieho mladého jazdca.
Predchádzajúce generácie jazdcov mali ešte náročnejšie povinnosti. Víťaz Tour Bernard Thévenet spomínal, že ich novinári niekedy oslovovali aj v hoteli po večeri.
Zdroj: SITA.sk - Byť priebežným lídrom klasifikácie na Tour de France je veľká záťaž pre lídrov. Čo na to vraví Froome? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Žltý dres
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