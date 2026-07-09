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 24hod.sk    Šport

09. júla 2026

Mjanmarsko mení trénera futbalovej reprezentácie, bude ním Nór Andersen



Bývalý kouč výberu KĽDR Jorn Andersen povedie národný tím ázijského Mjanmarska počas minimálne najbližších dvoch rokov. Futbalová reprezentácia ázijského Mjanmarska má nového trénera, stal sa ...



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489827884_4091321047815105_8937608392543361109_n e1783594900915 676x442 9.7.2026 (SITA.sk) - Bývalý kouč výberu KĽDR Jorn Andersen povedie národný tím ázijského Mjanmarska počas minimálne najbližších dvoch rokov.


Futbalová reprezentácia ázijského Mjanmarska má nového trénera, stal sa ním nórsky odborník Jorn Andersen. Šesťdesiattriročný rodák z Fredrikstadu má za sebou pôsobenie pri kormidle národného tímu KĽDR a viedol aj výber Hongkongu. V novom pôsobisku podpísal zmluvu na dva roky.

"Som veľmi rád, že som v Mjanmarsku. Budem pracovať na rozvoji miestnych hráčov a dosiahnutí čo najväčšieho úspechu s národným tímom," uviedol nórsky kouč na tlačovej konferencii v Rangúne.

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Miestna futbalová federácia ocenila Andersenove rozsiahle medzinárodné skúsenosti, hlboké poznanie ázijského futbalu a jeho schopnosť vytvárať konkurencieschopné tímy. Počas jeho vedenia vyhral severokórejský tím 8 zo 14 zápasov a kvalifikoval sa na Ázijský pohár 2019. Nór bol historicky prvý zahraničný tréner v tejto izolovanej krajine.

Hongkonské družstvo dostal na Ázijský pohár 2023, na turnaji sa táto krajina predstavila premiérovo po viac než päťdesiatich rokoch. Andersen bol ako hráč najlepší strelec nemeckej I. bundesligy vo farbách Eintrachtu Frankfurt. Na poste trénera strieda niekdajšieho mjanmarského reprezentanta Mya Hlainga Wina.

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Mjanmarsko sa v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) nachádza na 158. mieste, v minulosti ho viedli aj Nemci Antoine Hey a Michael Feichtenbeiner. Krajina je v súčasnosti zmietaná občianskou vojnou od vojenského prevratu v roku 2021, ktorý ukončil obdobie demokratického prechodu po vláde nositeľky Nobelovej ceny mieru Aung San Suu Kyi.



Zdroj: SITA.sk - Mjanmarsko mení trénera futbalovej reprezentácie, bude ním Nór Andersen © SITA Všetky práva vyhradené.

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