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24. septembra 2026
Bývalá Kličkova snúbenica zomrela na predávkovanie sa fentanylom. V tele mala viacero látok
Tagy: Úmrtie Vyšetrovanie
Polícia oznámila, že nič nenasvedčuje cudziemu zavineniu ani žiadne ďalšie podozrivé okolnosti. Herečka Hayden Panettierová podľa úradu koronera zomrela na predávkovanie sa fentanylom. Okrem toho ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Polícia oznámila, že nič nenasvedčuje cudziemu zavineniu ani žiadne ďalšie podozrivé okolnosti.
Herečka Hayden Panettierová podľa úradu koronera zomrela na predávkovanie sa fentanylom. Okrem toho mala v tele aj látky 4-ANPP, alprazolamu, metokarbamolu a kvetiapínu.
Nenašli sa "žiadne známky traumy" a "spôsob smrti bol klasifikovaný ako nešťastná náhoda". Len 36-ročná Američanka bola snúbenicou boxera Vladimira Klička.
Polícia nezávisle od toho oznámila, že nič nenasvedčuje cudziemu zavineniu ani žiadne ďalšie podozrivé okolnosti.
V čase úmrtia 16. augusta sa Panettierová nachádzala vo svojom byte v Južnej Karolíne spolu s priateľom Brianom Hickersonom a jeho bratom Zachom.
Správa z toho času uvádzala, že policajt videl záchranárov vykonávať resuscitáciu u ženy bez známok vedomia. Všimol si, že Zach bol veľmi rozrušený. Brian prejavil emócie až vtedy, keď ju záchranári oficiálne vyhlásili za mŕtvu.
Panettierová bola známa vďaka úlohám v televíznych seriáloch ako Hrdinovia či Nashville a začala s herectvom už ako jedenásťmesačná.
Za stvárnenie country speváčky Juliette Barnesová v seriáli stanice ABC Nashville získala dve nominácie na Zlatý glóbus. Medzi jej ďalšie projekty patrili filmy Vreskot 4 a Vreskot 6.
V roku 2014 sa jej a jej vtedajšiemu snúbencovi, ukrajinskému boxerovi Vladimirovi Kličkovi, narodila dcéra Kaya.
V roku 2018 zverila Kličkovi plnú starostlivosť o dieťa, pričom sa sama sústredila na zotavovanie sa z depresií, úzkosti a závislosti od návykových látok.
Zdroj: SITA.sk - Bývalá Kličkova snúbenica zomrela na predávkovanie sa fentanylom. V tele mala viacero látok © SITA Všetky práva vyhradené.
Herečka Hayden Panettierová podľa úradu koronera zomrela na predávkovanie sa fentanylom. Okrem toho mala v tele aj látky 4-ANPP, alprazolamu, metokarbamolu a kvetiapínu.
Nenašli sa "žiadne známky traumy" a "spôsob smrti bol klasifikovaný ako nešťastná náhoda". Len 36-ročná Američanka bola snúbenicou boxera Vladimira Klička.
Polícia nezávisle od toho oznámila, že nič nenasvedčuje cudziemu zavineniu ani žiadne ďalšie podozrivé okolnosti.
V čase úmrtia 16. augusta sa Panettierová nachádzala vo svojom byte v Južnej Karolíne spolu s priateľom Brianom Hickersonom a jeho bratom Zachom.
Správa z toho času uvádzala, že policajt videl záchranárov vykonávať resuscitáciu u ženy bez známok vedomia. Všimol si, že Zach bol veľmi rozrušený. Brian prejavil emócie až vtedy, keď ju záchranári oficiálne vyhlásili za mŕtvu.
Panettierová bola známa vďaka úlohám v televíznych seriáloch ako Hrdinovia či Nashville a začala s herectvom už ako jedenásťmesačná.
Za stvárnenie country speváčky Juliette Barnesová v seriáli stanice ABC Nashville získala dve nominácie na Zlatý glóbus. Medzi jej ďalšie projekty patrili filmy Vreskot 4 a Vreskot 6.
V roku 2014 sa jej a jej vtedajšiemu snúbencovi, ukrajinskému boxerovi Vladimirovi Kličkovi, narodila dcéra Kaya.
V roku 2018 zverila Kličkovi plnú starostlivosť o dieťa, pričom sa sama sústredila na zotavovanie sa z depresií, úzkosti a závislosti od návykových látok.
Zdroj: SITA.sk - Bývalá Kličkova snúbenica zomrela na predávkovanie sa fentanylom. V tele mala viacero látok © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Úmrtie Vyšetrovanie
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