Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 24.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

24. septembra 2026

Bývalá Kličkova snúbenica zomrela na predávkovanie sa fentanylom. V tele mala viacero látok


Tagy: Úmrtie Vyšetrovanie

Polícia oznámila, že nič nenasvedčuje cudziemu zavineniu ani žiadne ďalšie podozrivé okolnosti. Herečka Hayden Panettierová podľa úradu koronera zomrela na predávkovanie sa fentanylom. Okrem toho ...



Zdieľať
obit_hayden_panettiere_434_6 676x438 24.9.2026 (SITA.sk) - Polícia oznámila, že nič nenasvedčuje cudziemu zavineniu ani žiadne ďalšie podozrivé okolnosti.


Herečka Hayden Panettierová podľa úradu koronera zomrela na predávkovanie sa fentanylom. Okrem toho mala v tele aj látky 4-ANPP, alprazolamu, metokarbamolu a kvetiapínu.

Nenašli sa "žiadne známky traumy" a "spôsob smrti bol klasifikovaný ako nešťastná náhoda". Len 36-ročná Američanka bola snúbenicou boxera Vladimira Klička.

Polícia nezávisle od toho oznámila, že nič nenasvedčuje cudziemu zavineniu ani žiadne ďalšie podozrivé okolnosti.

V čase úmrtia 16. augusta sa Panettierová nachádzala vo svojom byte v Južnej Karolíne spolu s priateľom Brianom Hickersonom a jeho bratom Zachom.

Správa z toho času uvádzala, že policajt videl záchranárov vykonávať resuscitáciu u ženy bez známok vedomia. Všimol si, že Zach bol veľmi rozrušený. Brian prejavil emócie až vtedy, keď ju záchranári oficiálne vyhlásili za mŕtvu.

Panettierová bola známa vďaka úlohám v televíznych seriáloch ako Hrdinovia či Nashville a začala s herectvom už ako jedenásťmesačná.

Za stvárnenie country speváčky Juliette Barnesová v seriáli stanice ABC Nashville získala dve nominácie na Zlatý glóbus. Medzi jej ďalšie projekty patrili filmy Vreskot 4 a Vreskot 6.

V roku 2014 sa jej a jej vtedajšiemu snúbencovi, ukrajinskému boxerovi Vladimirovi Kličkovi, narodila dcéra Kaya.

V roku 2018 zverila Kličkovi plnú starostlivosť o dieťa, pričom sa sama sústredila na zotavovanie sa z depresií, úzkosti a závislosti od návykových látok.


Zdroj: SITA.sk - Bývalá Kličkova snúbenica zomrela na predávkovanie sa fentanylom. V tele mala viacero látok © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie Vyšetrovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súboj dvoch debutantov na lavičkách. Klopp vyzýva Nemcov k vzostupu v novej ére pod jeho vedením – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Majstrovstvá sveta v cyklistike zavítajú v roku 2032 do Ázie. Ktorá ľudnatá krajina ich bude hostiť?

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 