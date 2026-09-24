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 24hod.sk    Šport

24. septembra 2026

Súboj dvoch debutantov na lavičkách. Klopp vyzýva Nemcov k vzostupu v novej ére pod jeho vedením – VIDEO


Tagy: Liga národov 2026/2027 nemecká futbalová reprezentácia

Na nemeckú futbalovú reprezentáciu už vo štvrtok večer čaká duel Ligy národov na holandskej pôde. Nový tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp vyzval svoj tím, aby využil silu ...



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germany_soccer_klopp_7425_ 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Na nemeckú futbalovú reprezentáciu už vo štvrtok večer čaká duel Ligy národov na holandskej pôde.


Nový tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp vyzval svoj tím, aby využil silu kolektívu pred jeho prvým zápasom v pozícii hlavného kouča národného tímu. Nemcov už vo štvrtok večer čaká v holandskom Amsterdame duel proti domácim futbalistom v novej edícii Ligy národov.

Nemecký tím stále nespracoval náročnú situáciu, keďže Nemci sa trikrát po sebe porúčali z MS príliš skoro. Na ostatnom šampionáte neprešli cez šestnásťfinále, predtým dvakrát stroskotali už v základnej skupine. Klopp po MS 2026 nahradil vo funkcii Juliana Nagelsmanna.

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"Máme tu výnimočné talenty. Všetci hráči v našom tíme často prekonávali očakávania vo svojich kluboch. Teraz si možno niekto povie: kedy sa to naposledy stalo v národnom tíme?“ povedal Klopp.

„Nevidel som každý zápas, ale som si istý, že nie vždy to tak bolo," doplnil 59-ročný kouč, ktorý má výhodu byť teraz priamo v centre diania, ale zároveň ešte disponuje perspektívou outsidera z pred niekoľkých týždňov. Snažíme sa nájsť spôsob, ako to môžeme dosiahnuť spoločne, uspieť spoločne. Ak sa zjednotíme v tomto nastavení – môžeme zažiť dni, keď sa dokážeme prekonať samých seba," pokračoval.

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Vyjadril tiež názor, že pretrváva dojem, že hráči o výkony v reprezentácii „nemajú záujem". "Verte mi, veľmi im na tom záleží. Pre nich to znamená všetko," uistil verejnosť hlavný kormidelník.

Do nemeckého tímu sa vrátil skúsený brankár Marc-André ter Stegen, ktorý sa postaví medzi tri žrde v zápase proti Holandsku. Ter Stegen vyhral finále Ligy majstrov 2015 s FC Barcelona po boku Xaviho Hernándeza, ktorý sa vo štvrtok premiérovo predstaví na lavičke Holanďanov.

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"Je to veľmi výnimočné. Nebudem klamať – Xavi je pre mňa veľmi dôležitou osobou. Dobre si rozumieme," povedal o stretnutí s bývalým spoluhráčom Ter Stegen.

Klopp je známy zo svojho pôsobenia v FC Liverpool a Borussii Dortmund, kde často zdôrazňoval vytvorenie systému, ktorý prestane byť závislý len na individuálnych hviezdach, ale skôr na kolektívnej sile tímu.


Zdroj: SITA.sk - Súboj dvoch debutantov na lavičkách. Klopp vyzýva Nemcov k vzostupu v novej ére pod jeho vedením – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Liga národov 2026/2027 nemecká futbalová reprezentácia
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