Bývalá poslankyňa Blahová podala trestné oznámenie, Ficove stretnutie s Putinom mohlo byť súčasťou ruskej vojnovej propagandy

8.1.2025 (SITA.sk) - Bývalý poslankyňa parlamentu Natália Blahová podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.Skutkové okolnosti a dostupné informácie podľa nej nasvedčujú dôvodnému podozreniu, že konanie predsedu vlády Roberta Fica v súvislosti s jeho utajeným stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom , na ktorého bol vydaný medzinárodný zatykač Medzinárodným trestným súdom v Haagu , mohlo napĺňať skutkovú podstatu viacerých trestných činov.Ako Blahová napísala na sociálnej sieti, konkrétne existuje dôvodné podozrenie, že stretnutie mohlo byť súčasťou vojnovej propagandy Ruskej federácie a výsledkom stretnutia mohli byť dohody alebo kroky, ktoré by priamo či nepriamo napomáhali pokračujúcej agresii Ruska voči Ukrajine, čím mohlo prísť k podpore činnosti, ktorá je v príkrom rozpore s medzinárodným právom.V tejto súvislosti poukázala na paragraf Trestného zákona , ktorý definuje skutok ohrozenia mieru. Exposlankyňa tiež pripomenula paragraf týkajúci sa sabotáže.„Národná rada SR ani vláda SR podľa otvorených zdrojov nepoverila premiéra jednať v mene Slovenskej republiky, a následky takéhoto stretnutia by mohli viesť k poškodeniu energetickej a hospodárskej bezpečnosti Slovenskej republiky a vystaviť ju medzinárodným sankciám, čím by mohlo dôjsť k vážnemu narušeniu strategických záujmov štátu," skonštatovala Blahová.V súvislosti so stretnutím v Moskve hovorí Blahová aj o možnom porušení medzinárodných záväzkov SR.„Slovenská republika je viazaná Rímskym štatútom Medzinárodného trestného súdu (MTS), ktorý vyžaduje plnú spoluprácu pri zatýkaní osôb, na ktoré bol vydaný medzinárodný zatykač. Tajné stretnutie bez konzultácie s MTS a bez vykonania príslušných krokov na zatknutie Vladimira Putina môže predstavovať závažné porušenie medzinárodných záväzkov SR," zdôraznila exposlankyňa.Zároveň vyzvala orgány činné v trestnom konaní, aby vykonali všetky obvyklé úkony a postupy v záujme zabezpečenia nevyhnutných dôkazov pre trestné konanie, ako aj v záujme objasnenia skutkových okolností potrebných na vydanie uznesenia o začatí trestného stíhania pre podozrenie zo spáchania uvedených trestných činov.