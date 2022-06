Sagan triumfoval v 3. etape Okolo Švajčiarska 2022: Vyšla mi lotéria

Slovenský cyklista Peter Sagan sa stal víťazom 3. etapy pretekov Okolo Švajčiarska. Jazdec tímu TotalEnergies zdolal v špurte pelotónu druhého Francúza Bryana Coquarda z Cofidisu a tretieho Nóra Alexandera Kristoffa z Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux. V prebiehajúcej sezóne si pripísal premiérový triumf.





Okolo Švajčiarska - 3. etapa (Aesch - Grenchen, 176,9 km):

Celkové poradie:

Saganovým najlepším výsledkom v sezóne bolo doteraz 4. miesto v etape na Tirreno-Adriatico v marci. Následne odišiel do USA, kde na vysokohorskom sústredení pracoval na návrate do formy, ktorú mu poklesla aj následkom koronavírusu. Slovenský jazdec si pripísal celkové 18. prvenstvo na pretekoch Okolo Švajčiarska.Cyklisti mali v stredu na programe 176,9 km dlhú zvlnenú etapu z Aeschu do Grenchenu. Záver bol po rovine, no predtým sa bojovalo aj na štyroch horských prémiách. "Neviem, či mám špeciálne pocity. Naučil som sa už prehrávať i vyhrávať. Ako vždy, ďakujem tímu. Celý deň sme pracovali spolu s Intermarché, Bahrainom aj BikeExchange. Preteky sme kontrolovali a sme veľmi radi, že sa nám to podarilo premeniť na víťazstvo. Podobný šprint je lotéria a dnes mi vyšla. Kopce som pretrpel celkom v pohode, no bolo dobré, že záver bol po rovine. Ďalšie etapy budú v záveroch ťažšie. Hlavným cieľom je pripravovať sa na Tour de France," vyhlásil Sagan pre RTVS.V celkovom poradí je na čele naďalej Brit Stephen Williams z Bahrainu Victorious. Na druhom mieste za ním je už Dán Andreas Kron z Lotta Soudal s mankom šiestich sekúnd. Po utorku druhý Nemec Maximilian Schachmann z Bory-hansgrohe tesne pred ochrannou zónou spadol a vypadol z prvej desiatky.1. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) 4:28:38 h2. Bryan Coquard (Fr./Cofidis)3. Alexander Kristoff (Nór./Intermarché-Wanty-Gobert)4. Tom Pidcock (V. Brit./INEOS Grenadiers)5. Alex Aranburu (Šp./Movistar)6. Matteo Trentin (Tal./UAE Team Emirates)7. Cees Bol (Hol./DSM)8. Michael Matthews (Austr./BikeExchange-Jayco)9. Mike Teunissen (Hol./Jumbo-Visma)10. Alberto Bettiol (Tal./EF Education-EasyPost) všetci čas ako víťaz



1. Stephen Williams (V. Brit./Bahrain Victorious) 13:32:19 h

2. Andreas Kron (Dán./Lotto Soudal) +6 s

3. Andreas Leknessund (Nór./DSM)

4. Geraint Thomas (V. Brit./Ineos Grenadiers) obaja +7

5. Stephan Küng (Švajč./Groupama - FDJ)

6. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma)

7. Marc Hirschi (Švajč./UAE Team Emirates)

8. Alexander Vlasov (Rus./BORA-hansgrohe)

9. Jakob Fuglsang (Dán./Israel - Premier Tech)

10. Adam Yates (V.Brit. Ineos Grenadiers) všetci +10 s

..., 112. SAGAN +20:06 min