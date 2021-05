Bývalého advokáta Mikuláša Černáka odsúdili za korupciu, podarilo sa to na tretí pokus

Súd akceptoval dovolania

Bolbovci dostali osem mesiacov

6.5.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd SR (NS SR) vo štvrtok potvrdil vinu bývalého advokáta Mikuláša Černáka Daniela Maukša v kauze prijímania úplatkov a uložil mu trest tri roky a šesť mesiacov väzenia v prvej nápravnovýchovnej skupine.V tomto prípade NS SR zmiernil verdikt Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z leta 2019, ktorý Maukšovi uložil trest štyri roky väzenia. Odsúdený má tiež zaplatiť finančný trest vo výške 16 500 eur. V prípade, že by ho nezaplatil, súd určil náhradný trest vo výške jedného roku väzenia. Štvrtkové rozhodnutie NS SR je právoplatné.Prípad advokáta Daniela Maukša a pôvodne troch spoluobžalovaných po prvýkrát uzavrel samosudca Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici v októbri 2008. Maukš za korupciu pri žiadostiach o prepustenie viacerých obvinených z väzby dostal osem rokov väzenia a peňažný trest 500-tisíc korún (16,6 tisíca eur).Po dva roky nepodmienečne dostali obžalovaní Róbert Sch. z Brezna a manželia Danuša a Hilmi Bolbolovci z Beňadikovej v okrese Liptovský Mikuláš. Advokátovi podľa verdiktu dali úplatky za prepustenie príbuzných z väzby a on sa s nimi mal deliť so sudcom Krajského súdu v Banskej Bystrici Miroslavom M., ktorý v novembri 2005 zomrel. Maukš akúkoľvek korupciu popieral, pričom tvrdil, že išlo iba o odmeny za právne služby, keďže nebol verejným činiteľom.Nový proces s Maukšom sa konal na základe rozhodnutia dovolacieho senátu Najvyššieho súdu SR. Ten v roku 2012 akceptoval dovolania obžalovaných, zrušil pôvodné verdikty prvostupňového i odvolacieho súdu z rokov 2008 a 2010 a vrátil vec na nové prerokovanie a rozhodnutie. ŠTS následne v roku 2016 uložil advokátovi trest sedem rokov väzenia. Tento verdikt NS SR v roku 2018 zrušil a vec opätovne vrátil na ŠTS.Pokiaľ ide o obžalovaných manželov Bolbolovcov, tým vo štvrtok NS SR uložil trest zhodne po osem mesiacov a 29 dní väzenia, pričom túto dobu si už vo väzení odsedeli po predošlých odsúdeniach. ŠTS obom v roku 2019 uložil tresty v dĺžke 15 mesiacov odňatia slobody. Obžalovaným Róbertom Sch. sa dnes súd nezaoberal, keďže voči verdiktu z roku 2019 nepodal odvolanie.Obvinenie voči Maukšovi bolo v tomto prípade vznesené v roku 2006, pričom skutky sa podľa obžaloby stali ešte v roku 2004. V období 2006 až 2007 bol advokát väzobne stíhaný, v období 2010 až 2012 bol vo výkone trestu.