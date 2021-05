Krajčí: SR môže od zmluvy na Sputnik V odstúpiť, má to však podmienku

Slovensko môže od zmluvy o nákupe vakcíny Sputnik V odstúpiť, ak ruská strana nedodá v mesiaci aspoň 50 percent prisľúbených vakcín. Na sociálnej sieti o tom informoval bývalý minister zdravotníctva a koaličný poslanec Marek Krajčí (OĽANO) s tým, že ide o klauzulu, ktorú sa mu podarilo do zmluvy presadiť. To sa dá podľa neho už teraz.





Podľa jeho tvrdenia všetky vakcíny nakúpiť SR nemusí. "Dodané vakcíny môžeme aj predať ďalej. Tak napríklad takéto práva nemáme pri odbere iných vakcín cez Európsku komisiu (EK). Tie budeme musieť odobrať/zaplatiť všetky a teraz sa ani nedajú odpredať mimo Európskej únie (EÚ)," uviedol.Ako ďalej informoval, štáty EÚ boli nútené si objednať oveľa vyššie dodávky, ako potrebovali. Niektoré mali byť dodané až v štvrtom kvartáli tohto roka. "Kto najviac nakontrahoval, mal najvyššiu šancu dostať sa k vakcínam čo najrýchlejšie. Tak to nastavili farmaceutické firmy a EK," tvrdí.Exminister poukázal aj na to, že výrobcom vakcín za meškanie dodávok nič nehrozí, kým krajiny budú musieť odobrať všetko, čo si objednali. Zmluvu na nákup Sputnika V považuje za "oveľa výhodnejšiu".Podľa názoru Krajčího Slovensku nezostáva "nič iné, len poďakovať ruskej strane, že bola s nami ochotná podpísať takúto zmluvu".Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo zmluvu o nákupe vakcín Sputnik V koncom apríla. Dostupná je v centrálnom registri zmlúv (CRZ). Zmluva na nákup vakcín je uzavretá na 19.900.000 amerických dolárov bez DPH.Slovensko si objednalo dva milióny vakcín Sputnik V. Nákup vyvolal pnutie vo vládnej koalícii, ktoré vyústilo do rekonštrukcie kabinetu.