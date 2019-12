Z. Čaputová: Vlna pomoci po výbuchu je na slovenské pomery nevídaná

Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová, vpravo riaditeľ KR HaZZ plk. Ing. Ján Goliáš na nádvorí Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove sa prihovorila k hasičom, ktorí zasahovali pri výbuchu plynu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove dňa 16. decembra 2019. Foto: TASR - Milan Kapusta Na snímke vľavo prezidentka SR Zuzana Čaputová, vpravo riaditeľ KR HaZZ plk. Ing. Ján Goliáš na nádvorí Krajského riaditeľstva HaZZ v Prešove sa prihovorila k hasičom, ktorí zasahovali pri výbuchu plynu bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove dňa 16. decembra 2019. Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 16. decembra (TASR) – Peniaze určené pre mesto Prešov v súvislosti s výbuchom na Mukačevskej ulici 7 pravdepodobne dostatočne pokryjú všetky potreby spojené so zabezpečením bývania či sanáciou nehnuteľnosti. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová počas pondelkovej návštevy Prešova. Podľa jej slov je vlna pomoci a solidarity pre ľudí zasiahnutých tragédiou na slovenské pomery nevídaná.„Situácia je plne pod kontrolou. Naozaj mesto odvádza profesionálny výkon,“ povedala s tým, že tragická skúsenosť okrem iného ukázala, že samospráva je schopná situáciu riešiť.Stretnutie s ľuďmi, ktorí počas explózie prišli o svojich blízkych alebo o domovy, označila za emotívne. Ponúkla im možnosť ubytovania v loveckom zámočku vo Vysokých Tatrách, ktorým disponuje prezidentská kancelária. Kým niektorí zatiaľ nechodia do práce, iní sa do pracovného procesu vrátili ihneď. „Prístup je rôzny, tá situácia je asi ťažko predstaviteľná. Nielenže prišli o domov, ale o osobné veci, o spomienky, o všetko, čo predstavovalo veľmi stabilný kameň ich existencie,“ poznamenala prezidentka.Podľa jej slov Slovensko ukázalo obrovskú vlnu solidarity, objem finančnej, ale aj materiálnej pomoci ju milo prekvapil. „Je to veľmi dobrý symbol a znak toho, že ľudia na Slovensku sú prajní, dokážu sa zmobilizovať a byť súcitní, keď sa stane tragédia," skonštatovala s tým, že viacerí zo zasiahnutých sa stretli s veľkorysosťou zamestnávateľov či bánk, ktoré im odložia splátku hypoték.V priestoroch Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) Prešov sa poďakovala príslušníkom, ktorí pri zásahu pomáhali. „Odviedli naozaj skvelú prácu. Nasadili vlastné životy, aby zachránili mnoho ľudí. Mnoho životov bolo zachránených, aj keď tam boli obete," ocenila prezidentka.Mesto tvrdí, že sa priebežne snaží riešiť požiadavky obyvateľov, ktorých udalosť zasiahla. Primátorka Andrea Turčanová uviedla, že pomôcť chcú všetkým obyvateľom. „Ale prioritne sme naozaj riešili obete dotknutej bytovky a bytového domu číslo 9, kde sa nemôžu vrátiť,“ reagovala tak na vyjadrenia niektorých obyvateľov bytového domu Mukačevská 5. Nepáči sa im, že sa ich finančná pomoc netýka. Aj keď sa do svojich bytov nasťahovať môžu, podľa nich viaceré byty nie sú obývateľné, keďže im tlaková vlna pri výbuchu spôsobila škody na oknách, podlahách či omietkach.Peniaze z transparentného účtu chce radnica venovať „vyložene najviac postihnutým ľuďom, to znamená bytový dom číslo 7“. „Bytovému domu číslo 5 sa vymenia okná a je plne funkčný. Ale sedmička sa nemá kam vrátiť,“ vysvetlila primátorka.Zatiaľ nie je jasné, či zbúrajú celú bytovku, ktorú výbuch zničil, alebo len jej najvyššie poschodia. S demoláciou začali v pondelok ráno. Podľa Turčanovej situáciu vyhodnocuje zo strechy bytového domu č. 5 statik a postup prác zachytávajú aj vo forme videa.Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na prešovskom sídlisku 6. decembra neprežilo sedem ľudí a jedna osoba je nezvestná. Bytovka je zničená, svoje domovy museli dočasne opustiť aj obyvatelia viacerých okolitých domov.