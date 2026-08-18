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18. augusta 2026
Bývalého ministra zatkli na Srí Lanke pre krádež posvätného kameňa z kráľovského paláca
Kehelija Rambukvella mal podľa protikorupčných vyšetrovateľov pomáhať pri odcudzení stáročného granitového „mesačného kameňa“. Čelí aj ďalším obvineniam.
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Srílanské úrady zatkli v utorok bývalého ministra Keheliju Rambukvellu pre podozrenie, že pomáhal pri krádeži stáročného posvätného kameňa z paláca posledného sinhálskeho kráľa.
Komisia pre vyšetrovanie obvinení z úplatkárstva a korupcie uviedla, že politik sa podieľal na odnesení ťažkého opracovaného granitového „mesačného kameňa“ z paláca kráľa Víru Parákramu Naréndrasinha, ktorý vládol do roku 1739.
Konšpiroval a kradol
Kameň bol súčasťou symbolického vstupu do paláca a patrí medzi historicky cenné predmety. Podľa komisie Rambukvella v decembri 2022 zosnoval jeho odstránenie, pomáhal pri krádeži a zároveň bránil policajnému vyšetrovaniu.
„Zosnoval, podporoval a napomáhal krádeži v čase, keď bol ministrom,“ uviedla komisia.
Spreneveril štátne peniaze
Bývalý minister čelí aj obvineniu, že použil štátne peniaze na zamestnávanie šiestich ľudí vo svojom súkromnom podniku.
Zároveň proti nemu prebieha samostatné súdne konanie v súvislosti s nákupom falšovaných liekov pre štátne nemocnice v čase, keď bol ministrom zdravotníctva.
Ministroval počas bankrotu
Polícia súdu uviedla, že Rambukvella schválil nákup život zachraňujúceho lieku proti rakovine, ktorý sa napokon ukázal byť iba vodou.
V prípade je obžalovaných aj viacero ďalších vysokopostavených predstaviteľov ministerstva zdravotníctva.
Rambukvella bol ministrom zdravotníctva počas vážnej krízy s nedostatkom liekov v roku 2022, keď Srí Lanka po nesplácaní zahraničného dlhu vo výške 46 miliárd dolárov vyhlásila bankrot.
Zdroj: SITA.sk - Bývalého ministra zatkli na Srí Lanke pre krádež posvätného kameňa z kráľovského paláca © SITA Všetky práva vyhradené.
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