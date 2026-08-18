|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 19.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lýdia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. augusta 2026
SNS sa chystá spojiť sily s Republikou, Danko bol poverený rokovaním s Uhríkom o spojených voľbách
Tagy: Kandidáti Komunálne voľby Krajské voľby Podpora predseda hnutia Republika Predseda SNS predsedníctvo strany Prešovský kraj Žilinský kraj
Národniari sú pripravení podporiť kandidátov Republiky v Prešovskom kraji aj Nitre výmenou za podporu v Žilinskom kraji. Predsedníctvo Slovenskej ...
Zdieľať
18.8.2026 (SITA.sk) - Národniari sú pripravení podporiť kandidátov Republiky v Prešovskom kraji aj Nitre výmenou za podporu v Žilinskom kraji.
Predsedníctvo Slovenskej národnej strany (SNS) poverilo predsedu strany Andreja Danka aby rokoval s predsedom hnutia Republika Milanom Uhríkom o možnej spolupráci v jesenných spojených voľbách do samospráv. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. „Bolo konštatované, že pre komunálne voľby vznikajú koalície najmä na úrovni strán Smer-SD a Hlas-SD, pričom v jednotlivých regiónoch vznikajú aj špecifické koalície, ktoré vedenie Slovenskej národnej strany odobrilo,” uviedla.
Doplnila, že národniari súhlasia s tým, aby Danko rokoval s Uhríkom o regiónoch Žilinského kraja a Prešovského kraja. „Slovenská národná strana je ochotná podporiť kandidáta Republiky Milana Mazureka v Prešovskom kraji v prípade, že Republika podporí v Žilinskom kraji kandidáta Adama Lučanského na župana,” uviedla Škopcová. SNS je podľa jej slov pripravená robiť politické kompromisy aj v iných obciach či mestách. Národniari súhlasia aj s podporou Zuzany Uhríkovej, ktorá kandiduje na post primátorky Nitry.
Škopcová uviedla, že v SNS sú presvedčení o tom, že práve komunálne voľby majú byť signálom spájania národných síl. Je podľa nich namieste takúto kooperáciu v komunálnych voľbách započať a možno v nej pokračovať aj v budúcnosti v prípade parlamentných volieb. „SNS verí, že Republika podanú ruku prijme, a že Milan Uhrík a politická strana, ktorú prezentuje, pochopí, že sa nevyhneme v niektorých regiónoch spolupráci tak, aby sme boli vzájomne úspešní,” doplnila Škopcová. Uviedla tiež, že na Predsedníctve SNS bolo do politického subjektu prijatých 20 nových členov.
Zdroj: SITA.sk - SNS sa chystá spojiť sily s Republikou, Danko bol poverený rokovaním s Uhríkom o spojených voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Predsedníctvo Slovenskej národnej strany (SNS) poverilo predsedu strany Andreja Danka aby rokoval s predsedom hnutia Republika Milanom Uhríkom o možnej spolupráci v jesenných spojených voľbách do samospráv. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. „Bolo konštatované, že pre komunálne voľby vznikajú koalície najmä na úrovni strán Smer-SD a Hlas-SD, pričom v jednotlivých regiónoch vznikajú aj špecifické koalície, ktoré vedenie Slovenskej národnej strany odobrilo,” uviedla.
Doplnila, že národniari súhlasia s tým, aby Danko rokoval s Uhríkom o regiónoch Žilinského kraja a Prešovského kraja. „Slovenská národná strana je ochotná podporiť kandidáta Republiky Milana Mazureka v Prešovskom kraji v prípade, že Republika podporí v Žilinskom kraji kandidáta Adama Lučanského na župana,” uviedla Škopcová. SNS je podľa jej slov pripravená robiť politické kompromisy aj v iných obciach či mestách. Národniari súhlasia aj s podporou Zuzany Uhríkovej, ktorá kandiduje na post primátorky Nitry.
Škopcová uviedla, že v SNS sú presvedčení o tom, že práve komunálne voľby majú byť signálom spájania národných síl. Je podľa nich namieste takúto kooperáciu v komunálnych voľbách započať a možno v nej pokračovať aj v budúcnosti v prípade parlamentných volieb. „SNS verí, že Republika podanú ruku prijme, a že Milan Uhrík a politická strana, ktorú prezentuje, pochopí, že sa nevyhneme v niektorých regiónoch spolupráci tak, aby sme boli vzájomne úspešní,” doplnila Škopcová. Uviedla tiež, že na Predsedníctve SNS bolo do politického subjektu prijatých 20 nových členov.
Zdroj: SITA.sk - SNS sa chystá spojiť sily s Republikou, Danko bol poverený rokovaním s Uhríkom o spojených voľbách © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidáti Komunálne voľby Krajské voľby Podpora predseda hnutia Republika Predseda SNS predsedníctvo strany Prešovský kraj Žilinský kraj
nasledujúci článok >>
Prvá dáma USA Melania Trumpová pomohla vrátiť ďalšie ukrajinské dieťa k rodine
Prvá dáma USA Melania Trumpová pomohla vrátiť ďalšie ukrajinské dieťa k rodine
<< predchádzajúci článok
Bývalého ministra zatkli na Srí Lanke pre krádež posvätného kameňa z kráľovského paláca
Bývalého ministra zatkli na Srí Lanke pre krádež posvätného kameňa z kráľovského paláca