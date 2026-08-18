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18. augusta 2026
Po slovách Fica sa mal každý v miestnosti postaviť a odísť a viac si s ním nepodať ruku, kritizuje politológ Štefančík vyjadrenie premiéra
Premiér pred občanmi zhodil NBÚ, podľa politológa tak ďalej prehlbuje nedôveru verejnosti voči štátnym inštitúciám, ktoré sa zdajú byť stále nezávislé. Predseda vlády
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18.8.2026 (SITA.sk) - Premiér pred občanmi zhodil NBÚ, podľa politológa tak ďalej prehlbuje nedôveru verejnosti voči štátnym inštitúciám, ktoré sa zdajú byť stále nezávislé.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podľa politológa zhodil v priamom prenose prácu kolegov aj prácu Národného bezpečnostného úradu. Stihol to pritom len v priebehu jednej tlačovej besedy v pondelok 17. augusta.
Ako uviedol politológ Radoslav Štefančík pre agentúru SITA, po premiérových slovách sa mal každý v miestnosti postaviť, odísť a už nikdy si s ním nepodať ruku.
Predseda vlády vyhlásil na tlačovej besede nasledovné: "Viem, že to ťažko priznávate, ale za dokončením 3. a 4. bloku v Mochovciach som JA, lebo som tak rozhodol v roku 2008. A bolo to správne rozhodnutie. Za to, že bratislavské letisko je v rukách SR a nie je sprivatizované zodpovedám JA, lebo som tak rozhodol. Za to, že sa kúpila matka SPP zodpovedám JA, lebo som tak rozhodol. Za to, že sme reprivatizovali Transpetrol, ktorý bol sprivatizovaný a dostal sa do rúk štátu, zodpovedám JA, lebo sa tak rozhodlo. Za to, že máme dnes Vodnú elektráreň Gabčíkovo plne pod kontrolou štátu zodpovedám JA, lebo som tak rozhodol."
"Po týchto slovách sa mal každý v miestnosti postaviť a odísť a viac si s ním nepodať ruku. Rovnako by sa mali postaviť a odísť všetci ministri, všetci koaliční poslanci, všetci zamestnanci štátnej správy, ktorí sa dostali k funkcii na základe svojej straníckej príslušnosti," uviedol politológ, podľa ktorého by stačilo, aby takýto ”miniprevrat" skúsili na jeden deň a premiér by uvidel, čo by dosiahol, keby zostal vo vláde sám.
"Ak však platí známy slogan ,LEN ON´, ktorý sme hojne používali už za Vladimíra Mečiara, tak určite platí analógia v zmysle, že za celý ten bordel, ktorý tu v tejto krajine máme, je zodpovedný len on, ”lebo on tak rozhodol". V každom prípade platí, že predseda vlády by si nemal zamieňať demokraciu s autokratickým režimom založeným na jednom vládcovi. Ešte stále sme parlamentnou demokraciou, aspoň si to niektorí – možno naivne – myslíme," dodal Štefančík.
Tým, že si premiér svojimi výrokmi prisúdil zásluhy mnohých jeho kolegov, dehonestuje podľa politológa ich prácu tak, že to už ani horšie nemohol urobiť. "Aj keď je pravda, že mnohí z nich sú vo verejnej funkcii len preto, lebo ON tak rozhodol. Nehovoriac o našom prezidentovi, ktorý je prezident, lebo ON tak rozhodol. Byť na prezidentovom mieste, cítil by som sa veľmi ponížený," vyhlásil politológ.
Predseda vlády sa v priebehu tej istej tlačovej besedy prvýkrát vyjadril aj k dopravným kamerám, ktoré Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) označil za bezpečnostnú a kybernetickú hrozbu.
"Čo to preboha riešite? Slovensko je v bezpečnostnom ohrození kvôli nejakým dvom kamerám, ktoré sú určené na cestnú premávku? Pokiaľ ide o bezpečnosť, sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, a ani vám to vlastne nemôžem povedať, čoho je schopný špionážny satelit. Ja sa chytám za brucho, keď mi niekto povie, že dve kamery majú ohroziť bezpečnosť SR," povedal predseda vlády, čím protirečil varovaniu, ktoré NBÚ vydal na základe analýzy, ktorú vykonal na žiadosť ministerstva vnútra.
Politológ v tejto súvislosti podotkol, že nedôvera voči vede a odborníkom tu existuje už od obdobia pandémie COVID-19. "Z diskurzívneho hľadiska ide o štandardný prístup populistov ku kategórii ”oni". Kategóriu ”oni" v tomto prípade zastupuje bezpečnostný úrad, ktorý by mal mať nejakú autoritu, ale predseda vlády túto autoritu zhadzuje v priamom prenose a robí z odborníkov na bezpečnosť neschopných ľudí," upozornil Štefančík.
Jeho reakcia na bezpečnostné riziko, pred ktorým varoval NBÚ, tak podľa politológa spadá do predchádzajúcej situácie a jeho správanie by sa dalo zhrnúť do myšlienky: "Kamery s ruskými komponentmi sú bezpečné, lebo som tak rozhodol."
"Fico tak prehlbuje nedôveru verejnosti voči niektorým štátnym inštitúciám, ktoré sa zdajú byť stále nezávislé od súčasnej vládnej moci, hoci jej šéf bol vymenovaný ešte za vlády na čele so Smerom," doplnil Štefančík.
Opoziční politici boli presvedčení, že po varovaní NBÚ pred ruskými kamerami príde politický nátlak, ktorému bude musieť úrad čeliť. Namiesto toho však prišla reakcia, ktorá zistenia úradu zľahčuje a zosmiešňuje. Politológ si však nemyslí, že ide o plánovanú diskreditáciu NBÚ.
"Fico sa len snaží implicitne vyjadriť, že ruské komponenty môžu byť pre Slovensko v poriadku a nemusia predstavovať bezpečnostné riziko. My vlastne netušíme, kto na tomto obchode zarobil, ale vyjadrenia Fica nasvedčujú, že by mohol poznať pozadie tohto obchodu. Neprekvapilo by ma, keby to bol niekto z kategórie ”našich ľudí", a keď ide o ich biznis, žiadne riziko ”naši ľudia" predstavovať predsa nemôžu," uzavrel Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Po slovách Fica sa mal každý v miestnosti postaviť a odísť a viac si s ním nepodať ruku, kritizuje politológ Štefančík vyjadrenie premiéra © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) podľa politológa zhodil v priamom prenose prácu kolegov aj prácu Národného bezpečnostného úradu. Stihol to pritom len v priebehu jednej tlačovej besedy v pondelok 17. augusta.
Ako uviedol politológ Radoslav Štefančík pre agentúru SITA, po premiérových slovách sa mal každý v miestnosti postaviť, odísť a už nikdy si s ním nepodať ruku.
Predseda vlády vyhlásil na tlačovej besede nasledovné: "Viem, že to ťažko priznávate, ale za dokončením 3. a 4. bloku v Mochovciach som JA, lebo som tak rozhodol v roku 2008. A bolo to správne rozhodnutie. Za to, že bratislavské letisko je v rukách SR a nie je sprivatizované zodpovedám JA, lebo som tak rozhodol. Za to, že sa kúpila matka SPP zodpovedám JA, lebo som tak rozhodol. Za to, že sme reprivatizovali Transpetrol, ktorý bol sprivatizovaný a dostal sa do rúk štátu, zodpovedám JA, lebo sa tak rozhodlo. Za to, že máme dnes Vodnú elektráreň Gabčíkovo plne pod kontrolou štátu zodpovedám JA, lebo som tak rozhodol."
Mali skúsiť „miniprevrat“
"Po týchto slovách sa mal každý v miestnosti postaviť a odísť a viac si s ním nepodať ruku. Rovnako by sa mali postaviť a odísť všetci ministri, všetci koaliční poslanci, všetci zamestnanci štátnej správy, ktorí sa dostali k funkcii na základe svojej straníckej príslušnosti," uviedol politológ, podľa ktorého by stačilo, aby takýto ”miniprevrat" skúsili na jeden deň a premiér by uvidel, čo by dosiahol, keby zostal vo vláde sám.
"Ak však platí známy slogan ,LEN ON´, ktorý sme hojne používali už za Vladimíra Mečiara, tak určite platí analógia v zmysle, že za celý ten bordel, ktorý tu v tejto krajine máme, je zodpovedný len on, ”lebo on tak rozhodol". V každom prípade platí, že predseda vlády by si nemal zamieňať demokraciu s autokratickým režimom založeným na jednom vládcovi. Ešte stále sme parlamentnou demokraciou, aspoň si to niektorí – možno naivne – myslíme," dodal Štefančík.
Tým, že si premiér svojimi výrokmi prisúdil zásluhy mnohých jeho kolegov, dehonestuje podľa politológa ich prácu tak, že to už ani horšie nemohol urobiť. "Aj keď je pravda, že mnohí z nich sú vo verejnej funkcii len preto, lebo ON tak rozhodol. Nehovoriac o našom prezidentovi, ktorý je prezident, lebo ON tak rozhodol. Byť na prezidentovom mieste, cítil by som sa veľmi ponížený," vyhlásil politológ.
Vyjadrenie Fica k dopravným kamerám
Predseda vlády sa v priebehu tej istej tlačovej besedy prvýkrát vyjadril aj k dopravným kamerám, ktoré Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) označil za bezpečnostnú a kybernetickú hrozbu.
"Čo to preboha riešite? Slovensko je v bezpečnostnom ohrození kvôli nejakým dvom kamerám, ktoré sú určené na cestnú premávku? Pokiaľ ide o bezpečnosť, sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, a ani vám to vlastne nemôžem povedať, čoho je schopný špionážny satelit. Ja sa chytám za brucho, keď mi niekto povie, že dve kamery majú ohroziť bezpečnosť SR," povedal predseda vlády, čím protirečil varovaniu, ktoré NBÚ vydal na základe analýzy, ktorú vykonal na žiadosť ministerstva vnútra.
Politológ v tejto súvislosti podotkol, že nedôvera voči vede a odborníkom tu existuje už od obdobia pandémie COVID-19. "Z diskurzívneho hľadiska ide o štandardný prístup populistov ku kategórii ”oni". Kategóriu ”oni" v tomto prípade zastupuje bezpečnostný úrad, ktorý by mal mať nejakú autoritu, ale predseda vlády túto autoritu zhadzuje v priamom prenose a robí z odborníkov na bezpečnosť neschopných ľudí," upozornil Štefančík.
Jeho reakcia na bezpečnostné riziko, pred ktorým varoval NBÚ, tak podľa politológa spadá do predchádzajúcej situácie a jeho správanie by sa dalo zhrnúť do myšlienky: "Kamery s ruskými komponentmi sú bezpečné, lebo som tak rozhodol."
"Fico tak prehlbuje nedôveru verejnosti voči niektorým štátnym inštitúciám, ktoré sa zdajú byť stále nezávislé od súčasnej vládnej moci, hoci jej šéf bol vymenovaný ešte za vlády na čele so Smerom," doplnil Štefančík.
Zosmiešňujúca reakcia
Opoziční politici boli presvedčení, že po varovaní NBÚ pred ruskými kamerami príde politický nátlak, ktorému bude musieť úrad čeliť. Namiesto toho však prišla reakcia, ktorá zistenia úradu zľahčuje a zosmiešňuje. Politológ si však nemyslí, že ide o plánovanú diskreditáciu NBÚ.
"Fico sa len snaží implicitne vyjadriť, že ruské komponenty môžu byť pre Slovensko v poriadku a nemusia predstavovať bezpečnostné riziko. My vlastne netušíme, kto na tomto obchode zarobil, ale vyjadrenia Fica nasvedčujú, že by mohol poznať pozadie tohto obchodu. Neprekvapilo by ma, keby to bol niekto z kategórie ”našich ľudí", a keď ide o ich biznis, žiadne riziko ”naši ľudia" predstavovať predsa nemôžu," uzavrel Štefančík.
Zdroj: SITA.sk - Po slovách Fica sa mal každý v miestnosti postaviť a odísť a viac si s ním nepodať ruku, kritizuje politológ Štefančík vyjadrenie premiéra © SITA Všetky práva vyhradené.
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