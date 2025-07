Bývalého policajta NAKA obvineného zo sabotáže prepustili, podľa advokáta Kubinu postupoval zákonne

Podozrenia na Žilinku a jeho prvého námestníka

Varga podľa obhajcu postupoval zákonne

3.7.2025 (SITA.sk) - Bývalého funkcionára Národnej kriminálnej agentúry Mateja Vargu stíhaného za trestný čin sabotáže prepustili zo zadržania. Ako na sociálnej sieti informoval jeho právny zástupca Peter Kubina , prepustil ho konkrétne prokurátor košickej krajskej prokuratúry po tom, ako dostal od vyšetrovateľa inšpekcie podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby aj so spisom."Ukazuje sa, že pokiaľ vo veciach konajú iní prokurátori než tých pár, ktorí sú dlhodobo súčasťou "klanu”, a ktorých mená všetci poznáme, zákonnosť funguje aj v prípravnom konaní," skonštatoval Kubina.Podľa policajnej inšpekcie Varga neužil svoju funkciu a vydal pokyn na účelové začatie operatívneho rozpracovania generálneho prokurátora Maroša Žilinku a jeho prvého námestníka Jozefa Kanderu bez existencie relevantných podkladov, ktoré by preukazovali ich podozrenie z trestnej činnosti. Na základe vzneseného obvinenia tak konal v úmysle poškodiť ústavné zriadenie SR, aby maril výkon právomoci generálneho prokurátora a jeho prvého námestníka.Obvinený sa podľa policajnej inšpekcie dopustil sabotáže v roku 2022, keď sa rozhodovalo v Národnej rade SR o väzobnom stíhaní v tom čase poslanca opozície Roberta Fica Smer-SD )."Obvinený vyšetrovateľ si svojvoľne vymyslel podozrenie na generálneho prokurátora a prvého námestníka, že by "mohli" zasahovať do konania, v ktorom bol poslanec NR SR R. F. obvinený. Následne voči predstaviteľom Generálnej prokuratúry SR nezákonne zhromažďoval informácie, čo predstavuje priamy útok na ústavné zriadenie SR a riadny chod GP SR," uviedla hovorkyňa Úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiášová . Doplnila, že obvinenému môže hroziť trest odňatia slobody na štyri roky až 10 rokov.Kubina sa na margo vzneseného obvinenia pýta, čo má robiť policajt, keď sa pri svojej činnosti dozvie podozrenia o možnej trestnej alebo inej protiprávnej činnosti týkajúce sa verejných funkcionárov, ktoré sú riadne zdokumentované úradnými záznamami, no svojou povahou ešte nepostačujú na začatie trestného konania."Má ich nechať tak a nerobiť nič? Alebo má spraviť to, čo mu káže zákon a interný predpis a nechať ich riadne preveriť? Matej Varga urobil to druhé. Postupoval zákonne a správne," vyhlásil Kubina.