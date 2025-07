Šimkovičovej ministerstvo hľadá nového riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín aj šéfov pre dve knižnice

Rozhodujúcim je čas doručenia prihlášky

3.7.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry (MK) SR hľadá nového riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín aj nových šéfov pre dve knižnice. Ide o Slovenskú národnú knižnicu v Martine a Vedeckú knižnicu v Prešove . Vyplýva to z oznámení o vyhlásení výberového konania zverejnených na stránke ministerstva kultúry.Záujemcovia o funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín musia podpísanú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s povinnými prílohami doručiť do podateľne MK SR najneskôr do 10. júla do 15:00. Žiadosť musí byť v uzatvorenej obálke s označením "Prihláška na funkciu riaditeľa Fondu na podporu kultúry národnostných menšín NEOTVÁRAŤ"."Rozhodujúcim je čas doručenia prihlášky. Výberové konanie sa uskutoční 24. júla 2025," informuje ministerstvo. Spolu so žiadosťou je potrebné zaslať aj životopis, doklady o vzdelaní či o splnení podmienky odbornej praxe."Na žiadosť, ktorá nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti a prílohy, alebo ktorá bude doručená po stanovenej lehote, sa nebude prihliadať. Rovnako sa neprihliadne ani na žiadosť doručenú v stanovenej lehote, ak prílohy budú doručené po stanovenej lehote," informuje MK SR. Konkrétne podmienky na výkon funkcie možno nájsť na jeho webe.Rezort kultúry taktiež hľadá nové vedenie Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine, ktorá je v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. I v tomto prípade môžu záujemcovia nájsť konkrétne podmienky na stránke ministerstva, požadované dokumenty, vrátane žiadosti o zaradenie do výberového konania, je potrebné zaslať na MK SR do 10. júla, a tiež do samotnej knižnice.Splnenie určených požiadaviek na uchádzačov bude hodnotiť na výberovom konaní výberová komisia, ktorú určí ministerka kultúry. Výberová komisia bude zložená z počtu členov s hlasovacím právom, ktorých vymenuje ministerka kultúry a jedného tajomníka komisie.Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí budú spĺňať všetky predpoklady na výkon práce a doloženia ich dokladmi uvedenými v oznámení o vyhlásení výberového konania. To bude mať dve časti, okrem overenia odborných znalostí a osobnostných predpokladov na osobnom pohovore pred komisiou čaká uchádzačov a uchádzačky aj overenie ovládania cudzieho jazyka.Výberové konanie sa uskutoční 23. júla. SNK v Martine v súčasnosti vedie Eva Augustínová, ako vyplýva z informácií na webe knižnice, vymenovaná bola ministerkou kultúry Martinou Šimkovičovou (nom. SNS ) k 28. marcu tohto roka, a to na dobu maximálne šiestich mesiacov, kým nový štatutár nevzíde z výberového konania.Augustínová ale vedie knižnicu už od začiatku minuloročného októbra, ukazujú to i príspevky na sociálnych sieťach knižnice. Personálnymi zmenami ale prešla SNK už na jar minulého roka, keď šéfka rezortu kultúry odvolala dovtedajšiu riaditeľku Katarínu Krištofovú a namiesto nej dočasne vymenovala na daný post Ivanu Kostrabovú.MK SR vyhlásilo výberové konanie na post štatutárneho orgánu v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove. Termín na zaslanie dokladov potrebných k výberovému konaniu je do 10. júla. Zaslať ich treba na adresu ministerstva aj knižnice. Požiadavky aj zoznam potrebných dokladov možno nájsť na stránke ministerstva.Výberové konanie sa bude konať na ministerstve, v rámci neho bude písomným testom u uchádzačov overené ovládanie cudzieho jazyka. Následne na osobnom pohovore výberová komisia preverí odborné znalosti aj osobnostné predpoklady. Termín uskutočnenia výberového konania je 22. júl 2025.