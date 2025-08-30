Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

30. augusta 2025

30. augusta 2025

Bývalého predsedu ukrajinského parlamentu zabila streľba neznámeho páchateľa



Bývalý predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij sa v sobotu vo Ľvove stal obeťou streľby neznámeho páchateľa. Parubij (54) po páde režimu Viktora Janukovyča pôsobil aj ako tajomník Rady národnej ...



Zdieľať
russia_ukraine_war_90042 676x451 30.8.2025 (SITA.sk) - Bývalý predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij sa v sobotu vo Ľvove stal obeťou streľby neznámeho páchateľa. Parubij (54) po páde režimu Viktora Janukovyča pôsobil aj ako tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj streľbu odsúdil ako „hroznú vraždu“ a povedal, že pri vyšetrovaní budú použité „všetky potrebné sily a prostriedky“.


Prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie vraždy, uviedla, že polícia po strelcovi stále pátra, ale v tejto fáze sa nezmienila o možných motívoch. „Neznámy muž na politika niekoľkokrát vystrelil a Andrija Parubija na mieste zabil,“ uviedla generálna prokuratúra.

Parubij, ktorý vyštudoval históriu, už v mladosti podporoval nezávislosť Ukrajiny od Sovietskeho zväzu. Počas protestov v roku 2014 bol „veliteľom“ opozičných síl sebaobrany. V tom istom roku ukrajinské médiá uviedli, že prežil pokus o atentát granátom.

Nepriateľ nikdy nebude schopný zabiť ideály, pre ktoré žil a bojoval Andrij Parubij,“ povedal bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko a atentát označil za „teroristický čin“. Premiérka Ukrajiny Julia Svirydenková označila Parubija za „vlastenca“, ktorý „veľmi prispel k vytvoreniu nášho štátu“. Parubij „už vo veľmi mladom veku zasvätil svoj život boju za nezávislosť Ukrajiny,“ povedal terajší predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.



Zdroj: SITA.sk - Bývalého predsedu ukrajinského parlamentu zabila streľba neznámeho páchateľa © SITA Všetky práva vyhradené.

