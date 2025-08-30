|
Sobota 30.8.2025
Meniny má Ružena
Úvodná strana
Denník - Správy
|Prílohy
Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
30. augusta 2025
Bývalého predsedu ukrajinského parlamentu zabila streľba neznámeho páchateľa
Bývalý predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij sa v sobotu vo Ľvove stal obeťou streľby neznámeho páchateľa. Parubij (54) po páde režimu Viktora Janukovyča pôsobil aj ako tajomník Rady národnej ...
30.8.2025 (SITA.sk) - Bývalý predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij sa v sobotu vo Ľvove stal obeťou streľby neznámeho páchateľa. Parubij (54) po páde režimu Viktora Janukovyča pôsobil aj ako tajomník Rady národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny. Prezident Volodymyr Zelenskyj streľbu odsúdil ako „hroznú vraždu“ a povedal, že pri vyšetrovaní budú použité „všetky potrebné sily a prostriedky“.
Prokuratúra, ktorá začala vyšetrovanie vraždy, uviedla, že polícia po strelcovi stále pátra, ale v tejto fáze sa nezmienila o možných motívoch. „Neznámy muž na politika niekoľkokrát vystrelil a Andrija Parubija na mieste zabil,“ uviedla generálna prokuratúra.
Parubij, ktorý vyštudoval históriu, už v mladosti podporoval nezávislosť Ukrajiny od Sovietskeho zväzu. Počas protestov v roku 2014 bol „veliteľom“ opozičných síl sebaobrany. V tom istom roku ukrajinské médiá uviedli, že prežil pokus o atentát granátom.
„Nepriateľ nikdy nebude schopný zabiť ideály, pre ktoré žil a bojoval Andrij Parubij,“ povedal bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko a atentát označil za „teroristický čin“. Premiérka Ukrajiny Julia Svirydenková označila Parubija za „vlastenca“, ktorý „veľmi prispel k vytvoreniu nášho štátu“. Parubij „už vo veľmi mladom veku zasvätil svoj život boju za nezávislosť Ukrajiny,“ povedal terajší predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.
