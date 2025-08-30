Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 30.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ružena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

30. augusta 2025

Streľba v Partizánskom si vyžiadala obeť a jedného zraneného, páchateľ z miesta činu utiekol na bicykli


Tagy: Krimi Partizánske Streľba Vražda

Polícia zasahuje na Bezručovej ulici v Partizánskom, kde došlo k streľbe. Ako informuje portál televízie



Zdieľať
policia policajne auto 676x487 30.8.2025 (SITA.sk) - Polícia zasahuje na Bezručovej ulici v Partizánskom, kde došlo k streľbe. Ako informuje portál televízie Joj noviny.sk, na mieste incidentu zostala mŕtva žena a zranený muž, ktorého záchranársky vrtuľník previezol do nemocnice. Polícia intenzívne pátra po páchateľovi, ktorý z miesta činu utiekol na bicykli. Ďalšie okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe, informuje portál.


Zdroj: SITA.sk - Streľba v Partizánskom si vyžiadala obeť a jedného zraneného, páchateľ z miesta činu utiekol na bicykli © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krimi Partizánske Streľba Vražda
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Festival Uprising odštartoval vo veľkom, najväčšou hviezdou otváracej noci bola Marcia Griffiths – FOTO
<< predchádzajúci článok
Prvou inscenáciou novej sezóny v Divadle Andreja Bagara bude projekt Kristíny Turjanovej Objím ma

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 