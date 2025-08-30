|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 30.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ružena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
30. augusta 2025
Seniori naleteli falošným klampiarom, štvorica podvodníkov ich pripravila o viac než 41-tisíc eur
Trenčiansky vyšetrovateľ obvinil štyroch páchateľov vo veci pokračujúceho zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva. Ako priblížila hovorkyňa ...
Zdieľať
30.8.2025 (SITA.sk) -
Trenčiansky vyšetrovateľ obvinil štyroch páchateľov vo veci pokračujúceho zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva.
Ako priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková, štvorica páchateľov cudzej štátnej príslušnosti vo veku 27, 30, 31 a 32 rokov sa podľa výsledkov vyšetrovania vydávala za klampiarov a v období od 22. apríla minulého roka 2024 do 26. februára 2025 oslovili päticu poškodených s ponukou výmeny strešnej krytiny a odkvapového systému.
Učinili tak v piatich obciach, konkrétne v Mníchovej Lehote, Adamovských Kochanovciach, Trenčianskych Stankovciach (všetky tri okres Trenčín), Nedašovciach (okres Bánovce nad Bebravou) a v chatovej oblasti na Zelenej vode (okres Nové Mesto nad Váhom).
„V dvoch prípadoch vstúpili na pozemok bez predchádzajúceho súhlasu jeho majiteľa a začali s výmenou odkvapového žľabu. V ďalších troch prípadoch nakoniec súhlasili poškodení s výmenou, avšak suma na ktorej sa dohodli, bola vo všetkých prípadoch nakoniec oveľa vyššia," uviedla Krajčíková. Doplnila, že páchatelia všetkým poškodeným tvrdili, že plech je kvalitný a vydrží im 20 rokov. Rovnako tvrdili, že prácu spravia lacno a dobre, tieto tvrdenia sa ale nakoniec nezakladali na pravde.
„Páchatelia poškodených uviedli do omylu v kvalite materiálu, v prevedení prác ako aj v cene práce, čím sa na ich škodu obohatili a svojím konaním im spôsobili celkovú škodu vo výške 41 630,- eur a skutku sa dopustili na chránených osobách – osobách vyššieho veku," uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Doplnila, že policajti z odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne sa uvedeným prípadom intenzívne zaoberali. Vykonali všetky procesné úkony s cieľom objasniť skutok a vypátrať páchateľov.
„Všetci štyria páchatelia boli v zmysle zákona obmedzení na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov boli umiestnení do cely policajného zaistenia. Na obvinených bol vyšetrovateľom spracovaný podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie," informovala Krajčíková. Dodala, že v prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
Zdroj: SITA.sk - Seniori naleteli falošným klampiarom, štvorica podvodníkov ich pripravila o viac než 41-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Trenčiansky vyšetrovateľ obvinil štyroch páchateľov vo veci pokračujúceho zločinu podvodu, spáchaného formou spolupáchateľstva.
Ako priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková, štvorica páchateľov cudzej štátnej príslušnosti vo veku 27, 30, 31 a 32 rokov sa podľa výsledkov vyšetrovania vydávala za klampiarov a v období od 22. apríla minulého roka 2024 do 26. februára 2025 oslovili päticu poškodených s ponukou výmeny strešnej krytiny a odkvapového systému.
Falošné opravy v piatich obciach
Učinili tak v piatich obciach, konkrétne v Mníchovej Lehote, Adamovských Kochanovciach, Trenčianskych Stankovciach (všetky tri okres Trenčín), Nedašovciach (okres Bánovce nad Bebravou) a v chatovej oblasti na Zelenej vode (okres Nové Mesto nad Váhom).
„V dvoch prípadoch vstúpili na pozemok bez predchádzajúceho súhlasu jeho majiteľa a začali s výmenou odkvapového žľabu. V ďalších troch prípadoch nakoniec súhlasili poškodení s výmenou, avšak suma na ktorej sa dohodli, bola vo všetkých prípadoch nakoniec oveľa vyššia," uviedla Krajčíková. Doplnila, že páchatelia všetkým poškodeným tvrdili, že plech je kvalitný a vydrží im 20 rokov. Rovnako tvrdili, že prácu spravia lacno a dobre, tieto tvrdenia sa ale nakoniec nezakladali na pravde.
„Páchatelia poškodených uviedli do omylu v kvalite materiálu, v prevedení prác ako aj v cene práce, čím sa na ich škodu obohatili a svojím konaním im spôsobili celkovú škodu vo výške 41 630,- eur a skutku sa dopustili na chránených osobách – osobách vyššieho veku," uviedla krajská policajná hovorkyňa.
Intenzívna práca kriminalistov
Doplnila, že policajti z odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Trenčíne sa uvedeným prípadom intenzívne zaoberali. Vykonali všetky procesné úkony s cieľom objasniť skutok a vypátrať páchateľov.
„Všetci štyria páchatelia boli v zmysle zákona obmedzení na osobnej slobode a po vykonaní procesných úkonov boli umiestnení do cely policajného zaistenia. Na obvinených bol vyšetrovateľom spracovaný podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby a spisový materiál odovzdal prokurátorovi na ďalšie konanie," informovala Krajčíková. Dodala, že v prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na dva až osem rokov.
Zdroj: SITA.sk - Seniori naleteli falošným klampiarom, štvorica podvodníkov ich pripravila o viac než 41-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Bývalého predsedu ukrajinského parlamentu zabila streľba neznámeho páchateľa
Bývalého predsedu ukrajinského parlamentu zabila streľba neznámeho páchateľa
<< predchádzajúci článok
Na Slovensku sa uskutočnia doplňujúce voľby v 33 obciach, v ďalších 11 sa nekonajú pre nezáujem
Na Slovensku sa uskutočnia doplňujúce voľby v 33 obciach, v ďalších 11 sa nekonajú pre nezáujem