|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 22.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Júlia Juliana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. mája 2026
Bývalého šéfa belehradskej polície spájajú s vraždou, telo našli ukryté v sude
Srbské úrady našli telo muža, ktorý zmizol po streľbe v reštaurácii spojenej s organizovaným zločinom. Prípad viedol aj k zatknutiu bývalého šéfa belehradskej polície Veselina Milića. Srbská ...
Zdieľať
22.5.2026 (SITA.sk) - Srbské úrady našli telo muža, ktorý zmizol po streľbe v reštaurácii spojenej s organizovaným zločinom. Prípad viedol aj k zatknutiu bývalého šéfa belehradskej polície Veselina Milića.
Srbská polícia vo štvrtok našla telo muža ukryté v sude po streľbe v reštaurácii spojenej s podsvetím, ktorá viedla k zatknutiu bývalého šéfa belehradskej polície Veselina Milića. Informovala o tom prokuratúra.
Polícia a armáda pátrali po Aleksandarovi Nesovićovi prezývanom Baja, ktorý zmizol minulý týždeň po tom, ako ho Milić údajne pozval do reštaurácie s cieľom vyriešiť spory s ďalšími dvoma mužmi.
Stretnutie sa však skončilo smrťou Nesovića, ktorého podľa prokurátorov „zákerným spôsobom“ zastrelil jeden z dvojice mužov. Miestne médiá uviedli, že streľbe predchádzala hádka.
Podľa dostupných informácií boli obeť aj strelec známymi postavami belehradského podsvetia. Prokuratúra už skôr uviedla, že Milić a traja členovia jeho policajnej ochranky po vražde pomáhali páchateľom.
K údajnému zločinu došlo v noci z 12. na 13. mája. Vyšetrovanie sa týka desiatich osôb vrátane Milića pre podozrenia z kvalifikovanej vraždy a ďalších trestných činov.
Vyššia prokuratúra v Belehrade vo štvrtok oznámila, že „telo, o ktorom sa predpokladá, že patrí hľadanému A.N., bolo nájdené v sude“ zakopanom v obci Inđija, približne 40 kilometrov severozápadne od Belehradu.
Telo bude podrobené pitve a analýze DNA. Milića po zatknutí 15. mája odvolali z funkcie a po výsluchu ho súd poslal na 30 dní do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Bývalého šéfa belehradskej polície spájajú s vraždou, telo našli ukryté v sude © SITA Všetky práva vyhradené.
Srbská polícia vo štvrtok našla telo muža ukryté v sude po streľbe v reštaurácii spojenej s podsvetím, ktorá viedla k zatknutiu bývalého šéfa belehradskej polície Veselina Milića. Informovala o tom prokuratúra.
Polícia a armáda pátrali po Aleksandarovi Nesovićovi prezývanom Baja, ktorý zmizol minulý týždeň po tom, ako ho Milić údajne pozval do reštaurácie s cieľom vyriešiť spory s ďalšími dvoma mužmi.
Stretnutie sa však skončilo smrťou Nesovića, ktorého podľa prokurátorov „zákerným spôsobom“ zastrelil jeden z dvojice mužov. Miestne médiá uviedli, že streľbe predchádzala hádka.
Podľa dostupných informácií boli obeť aj strelec známymi postavami belehradského podsvetia. Prokuratúra už skôr uviedla, že Milić a traja členovia jeho policajnej ochranky po vražde pomáhali páchateľom.
K údajnému zločinu došlo v noci z 12. na 13. mája. Vyšetrovanie sa týka desiatich osôb vrátane Milića pre podozrenia z kvalifikovanej vraždy a ďalších trestných činov.
Vyššia prokuratúra v Belehrade vo štvrtok oznámila, že „telo, o ktorom sa predpokladá, že patrí hľadanému A.N., bolo nájdené v sude“ zakopanom v obci Inđija, približne 40 kilometrov severozápadne od Belehradu.
Telo bude podrobené pitve a analýze DNA. Milića po zatknutí 15. mája odvolali z funkcie a po výsluchu ho súd poslal na 30 dní do väzby.
Zdroj: SITA.sk - Bývalého šéfa belehradskej polície spájajú s vraždou, telo našli ukryté v sude © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zomrel taliansky novinár a zakladateľ hnutia Slow Food Carlo Petrini, mal 76 rokov
Zomrel taliansky novinár a zakladateľ hnutia Slow Food Carlo Petrini, mal 76 rokov
<< predchádzajúci článok
Prieskum poslal stranu Demokrati mimo parlamentu a ukázal tesný súboj medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom
Prieskum poslal stranu Demokrati mimo parlamentu a ukázal tesný súboj medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom