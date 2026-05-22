 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Bývalého šéfa belehradskej polície spájajú s vraždou, telo našli ukryté v sude


Srbské úrady našli telo muža, ktorý zmizol po streľbe v reštaurácii spojenej s organizovaným zločinom. Prípad viedol aj k zatknutiu bývalého šéfa belehradskej polície Veselina Milića. Srbská ...



gettyimages 2198433115 676x451 22.5.2026 (SITA.sk) - Srbské úrady našli telo muža, ktorý zmizol po streľbe v reštaurácii spojenej s organizovaným zločinom. Prípad viedol aj k zatknutiu bývalého šéfa belehradskej polície Veselina Milića.


Srbská polícia vo štvrtok našla telo muža ukryté v sude po streľbe v reštaurácii spojenej s podsvetím, ktorá viedla k zatknutiu bývalého šéfa belehradskej polície Veselina Milića. Informovala o tom prokuratúra.

Polícia a armáda pátrali po Aleksandarovi Nesovićovi prezývanom Baja, ktorý zmizol minulý týždeň po tom, ako ho Milić údajne pozval do reštaurácie s cieľom vyriešiť spory s ďalšími dvoma mužmi.

Stretnutie sa však skončilo smrťou Nesovića, ktorého podľa prokurátorov „zákerným spôsobom“ zastrelil jeden z dvojice mužov. Miestne médiá uviedli, že streľbe predchádzala hádka.

Podľa dostupných informácií boli obeť aj strelec známymi postavami belehradského podsvetia. Prokuratúra už skôr uviedla, že Milić a traja členovia jeho policajnej ochranky po vražde pomáhali páchateľom.

K údajnému zločinu došlo v noci z 12. na 13. mája. Vyšetrovanie sa týka desiatich osôb vrátane Milića pre podozrenia z kvalifikovanej vraždy a ďalších trestných činov.

Vyššia prokuratúra v Belehrade vo štvrtok oznámila, že „telo, o ktorom sa predpokladá, že patrí hľadanému A.N., bolo nájdené v sude“ zakopanom v obci Inđija, približne 40 kilometrov severozápadne od Belehradu.

Telo bude podrobené pitve a analýze DNA. Milića po zatknutí 15. mája odvolali z funkcie a po výsluchu ho súd poslal na 30 dní do väzby.


Zdroj: SITA.sk - Bývalého šéfa belehradskej polície spájajú s vraždou, telo našli ukryté v sude © SITA Všetky práva vyhradené.

