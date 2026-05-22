 Piatok 22.5.2026
 Meniny má Júlia Juliana
 24hod.sk    Z domova

22. mája 2026

Prieskum poslal stranu Demokrati mimo parlamentu a ukázal tesný súboj medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom


Tagy: Parlamentné voľby Prieskum

Do parlamentu by sa dostalo celkovo sedem strán a hnutí. Ak by sa voľby konali v druhej polovici mája, zvíťazili by v nich progresívci. ...



22.5.2026 (SITA.sk) - Do parlamentu by sa dostalo celkovo sedem strán a hnutí.


Ak by sa voľby konali v druhej polovici mája, zvíťazili by v nich progresívci. Progresívne Slovensko (PS) získalo v najnovšom prieskume 19,7 percenta hlasov. Preferencie hnutia sa v porovnaní s minulým mesiacom takmer nezmenili. Strana Smer-SD od aprílového prieskumu, v ktorom získala 17,4 percenta, narástla, a skončila tesne za PS s podporou 19,1 percenta.

Rozdiel medzi PS a Smerom je teda veľmi tesný, v rozmedzí štatistickej odchýlky. Víťazom volieb by sa tak mohla stať ktorákoľvek zo strán. Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N. Agentúra robila prieskum od 15. do 20. mája na vzorke 1 009 respondentov.

Republika si udržala stabilné preferencie


Na treťom mieste by vo voľbách skončilo hnutie Republika, ktoré si udržalo stabilné preferencie. Ak by sa voľby konali teraz, hnutie by získalo 11,2 percenta voličských hlasov. Preferencie strany Hlas-SD oproti minulému mesiacu narástli. Kým v apríli mala strana 6,8 percenta, v májovom prieskume získala 8,3 percenta.

Nemenný stav si zachovala strana Sloboda a Solidarita, ktorá skončila tesne za Hlasom s 8,2 percenta. Podpora klesla Hnutiu Slovensku aj kresťanským demokratom. Matovičovo hnutie by volilo 7,8 percenta opýtaných, oproti aprílu tak kleslo o 1,6 percentuálneho bodu. Kresťanskodemokratické hnutie by sa do parlamentu dostalo s 5,9 percentami voličských hlasov, proti minulému mesiacu stratili 1,2 percentuálneho bodu.

Demokrati v máji klesli


Do parlamentu by sa tento mesiac už nedostali Demokrati. Aprílový prieskum ich do parlamentu poslal s rovnými šiestimi percentami. Tento mesiac však klesli na 4,7 percenta, čo by im vstup do parlamentu nezabezpečilo. Do Národnej rady SR by sa nedostala ani Maďarská aliancia (3,2 %), hnutie Sme rodina (3,1 %), ani koaličná Slovenská národná strana (2,7 %).

Do parlamentu by sa dostalo celkovo sedem strán a hnutí. Najvyšší počet mandátov - 37 by získali progresívci. Strana Smer-SD by získala 36 kresiel, hnutie Republika 21, Hnutie Slovensko, Hlas-SD a Sloboda a Solidarita by získali zhodne po 15 mandátov a kresťanskí demokrati by mali 11 poslancov.


Zdroj: SITA.sk - Prieskum poslal stranu Demokrati mimo parlamentu a ukázal tesný súboj medzi Progresívnym Slovenskom a Smerom © SITA Všetky práva vyhradené.

