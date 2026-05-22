Piatok 22.5.2026
Meniny má Júlia Juliana
22. mája 2026
Zomrel taliansky novinár a zakladateľ hnutia Slow Food Carlo Petrini, mal 76 rokov
Taliansky novinár a aktivista Carlo Petrini zasvätil život ochrane tradičnej gastronómie a udržateľného poľnohospodárstva.
Vo veku 76 rokov zomrel taliansky novinár, spisovateľ a zakladateľ medzinárodného hnutia Slow Food Carlo Petrini. Organizácia o jeho úmrtí informovala v piatok.
Petrini založil hnutie Slow Food v roku 1986 na protest proti otvoreniu prvých prevádzok rýchleho občerstvenia v Taliansku.
Tradičná kuchyňa
Z malej iniciatívy sa postupne stalo celosvetové hnutie pôsobiace vo viac než 160 krajinách, ktoré podporuje kvalitnú tradičnú kuchyňu, ochranu biodiverzity a ekologické poľnohospodárstvo.
Podľa organizácie zomrel vo štvrtok večer vo svojom dome v meste Bra v regióne Piemont.
„Najdôležitejšou vecou, ktorú Slow Food dokázal, bolo navrátenie gastronómie do jej komplexnej a multidisciplinárnej podoby,“ povedal Petrini v rozhovore pre AFP v roku 2016.
Svet bez fast foodu
Slow Food označilo Petriniho za „vizionára“, ktorý vytvoril globálne spoločenstvo farmárov, kuchárov, aktivistov a mladých ľudí presadzujúcich princípy „dobrého, čistého a férového jedla“.
Okrem hnutia Slow Food založil aj medzinárodnú sieť Terra Madre pre udržateľné poľnohospodárstvo a Univerzitu gastronomických vied v meste Pollenzo.
Carlo Petrini patril medzi najvýraznejšie osobnosti moderného hnutia za ochranu tradičnej gastronómie a lokálnej výroby potravín.
Zdroj: SITA.sk - Zomrel taliansky novinár a zakladateľ hnutia Slow Food Carlo Petrini, mal 76 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.
