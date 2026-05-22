Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 22.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Júlia Juliana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

22. mája 2026

Zomrel taliansky novinár a zakladateľ hnutia Slow Food Carlo Petrini, mal 76 rokov


Tagy: Gastronómia Piemont Slow Food Taliansko Úmrtie Zakladateľ

Taliansky novinár a aktivista Carlo Petrini zasvätil život ochrane tradičnej gastronómie a udržateľného poľnohospodárstva. Vo veku 76 rokov zomrel taliansky novinár, ...



Zdieľať
italy_obit_petrini_92383 676x491 22.5.2026 (SITA.sk) - Taliansky novinár a aktivista Carlo Petrini zasvätil život ochrane tradičnej gastronómie a udržateľného poľnohospodárstva.

Vo veku 76 rokov zomrel taliansky novinár, spisovateľ a zakladateľ medzinárodného hnutia Slow Food Carlo Petrini. Organizácia o jeho úmrtí informovala v piatok.


Petrini založil hnutie Slow Food v roku 1986 na protest proti otvoreniu prvých prevádzok rýchleho občerstvenia v Taliansku.



Tradičná kuchyňa


Z malej iniciatívy sa postupne stalo celosvetové hnutie pôsobiace vo viac než 160 krajinách, ktoré podporuje kvalitnú tradičnú kuchyňu, ochranu biodiverzity a ekologické poľnohospodárstvo.


Podľa organizácie zomrel vo štvrtok večer vo svojom dome v meste Bra v regióne Piemont.


„Najdôležitejšou vecou, ktorú Slow Food dokázal, bolo navrátenie gastronómie do jej komplexnej a multidisciplinárnej podoby,“ povedal Petrini v rozhovore pre AFP v roku 2016.



Svet bez fast foodu


Slow Food označilo Petriniho za „vizionára“, ktorý vytvoril globálne spoločenstvo farmárov, kuchárov, aktivistov a mladých ľudí presadzujúcich princípy „dobrého, čistého a férového jedla“.


Okrem hnutia Slow Food založil aj medzinárodnú sieť Terra Madre pre udržateľné poľnohospodárstvo a Univerzitu gastronomických vied v meste Pollenzo.


Carlo Petrini patril medzi najvýraznejšie osobnosti moderného hnutia za ochranu tradičnej gastronómie a lokálnej výroby potravín.




Zdroj: SITA.sk - Zomrel taliansky novinár a zakladateľ hnutia Slow Food Carlo Petrini, mal 76 rokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Gastronómia Piemont Slow Food Taliansko Úmrtie Zakladateľ
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Spoločne za zdravšie generácie a radosť z hry: LIDL a SFZ pokračujú v partnerstve, ktoré sa oplatí
<< predchádzajúci článok
Bývalého šéfa belehradskej polície spájajú s vraždou, telo našli ukryté v sude

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 