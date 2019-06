Poslanci nebudú hlasovať o novele štátneho jazyka z dielne SaS

Na archívenj snímke NR SR. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nebudú hlasovať o návrhu novely zákona o štátnom jazyku, ktorý na júnovú schôdzu predložila skupina poslancov z klubu SaS. V stredu súhlasili s návrhom Juraja Blanára (Smer-SD), aby v rokovaní o tomto bode nepokračovali. V spornej novele narhovala SaS zrušiť uprednostnenie štátneho jazyka. Zmeny sa mali dotknúť aj používania štátneho a ďalších jazykov pri cirkvách, ale aj obciach a školách.tvrdili predkladatelia.Podľa ich slov je to čisto deklaratívne ustanovenie, ktoré nemá reálny význam. Argumentovali, že používanie štátneho jazyka, menšinových a ďalších jazykov je upravené v konkrétnych ustanoveniach zákona o štátnom jazyku a iných všeobecne záväzných právnych predpisoch.vysvetlili.Navrhovali tiež vypustiť ustanovenie o vedení agendy cirkví a náboženských spoločností určenej pre verejnosť v štátnom jazyku. Nepovažujú za nevyhnutné cirkvám prikazovať zákonom, v akom jazyku majú komunikovať s verejnosťou, rozhodnúť by sa podľa nich mali sami. Za nevyhnutné nepovažovali ani prikazovať obciam, že inojazyčné znenie kroník musí byť obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku. Preto navrhujú aj toto ustanovenie vypustiť.Doplniť chceli do zákona možnosť používania iných jazykov pri označovaní obcí, ich častí, ulíc, verejných priestranstiev a vyhotovovaní mapových diel.tvrdili.Zmeniť chceli tiež ustanovenia o vedení pedagogickej a ďalšej dokumentácie na školách s vyučovacím jazykom menšín. Navrhovali, aby sa viedla v jazyku príslušnej menšiny a nie dvojjazyčne. Rozsah dokumentácie, ktorá by sa musela naďalej viesť aj v štátnom jazyku, by podľa ich slov navrhovalo ministerstvo školstva.