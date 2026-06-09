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09. júna 2026
Bývalý expert Interpolu Stefano Betti: Nelegálne cigarety už nie sú len daňový problém. Sú bezpečnostnou hrozbou pre Európu – ROZHOVOR
Rozhovor o aktuálnych trendoch na čiernom trhu s tabakovými výrobkami, rastúcej úlohe online prostredia a rizikách spojených s novými nikotínovými produktmi. O aktuálnych trendoch na čiernom trhu s ...
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9.6.2026 (SITA.sk) - Rozhovor o aktuálnych trendoch na čiernom trhu s tabakovými výrobkami, rastúcej úlohe online prostredia a rizikách spojených s novými nikotínovými produktmi.
O aktuálnych trendoch na čiernom trhu s tabakovými výrobkami, rastúcej úlohe online prostredia a rizikách spojených s novými nikotínovými produktmi hovorí v rozhovore pre agentúru SITA Stefano Betti, bývalý vysokopostavený predstaviteľ Interpolu. Vysvetľuje, prečo by mali byť orgány činné v trestnom konaní súčasťou tvorby regulácií a prečo môže príliš reštriktívna politika neúmyselne posilniť čierny trh.
SITA: Pán Betti, správa KPMG hovorí vývoj trhu s nelegálnymi cigaretami v celej Európe. Ktoré zistenie alebo trendy v tohtoročnej správe vás najviac prekvapili alebo znepokojili?
Stefano Betti: Myslím si, že v ich správe je spomenutých niekoľko udalostí, ktoré by som nepovedal, že sú prekvapujúce, ale znepokojujúce.
Do istej miery sa očakávali a je to vlastne fakt, že sa výroba nelegálneho tabaku presúva v rámci Európy, čo vytvára potrebu, ktorá vytvára potrebu pre orgány činné v trestnom konaní prehodnotiť spôsob, akým konajú. Pretože sme v situácii, keď tabak čoraz viac neprekračuje medzinárodné hranice, ale vyrába sa, balí a predáva sa v rámci jednej colnej zóny. Takže to je jedna z veľkých ťažkostí, ktorá sa v nasledujúcich rokoch ukáže.
Ďalším trendom, ktorý je podľa mňa dosť znepokojujúci, je fakt, že čoraz viac nelegálnych cigariet, ale hovoríme aj o iných druhoch nelegálneho tovaru, sa predáva online, a to nielen prostredníctvom online trhovísk, ale aj sociálnych médií a dokonca aj systémov správ. Napríklad WhatsApp sa stáva veľmi dôležitým kanálom pre nelegálny obchod, sledovanie, obchodovanie s nelegálnymi cigaretami a inými vecami, čo sťažuje aj prácu orgánom činným v trestnom konaní z hľadiska ich odhaľovania.
Po mnohých rokoch v Interpole, vnímate dnes nelegálny obchod s tabakovými výrobkami predovšetkým ako daňový a príjmový problém alebo ako bezpečnostnú hrozbu?
Keď som v roku 2013 nastúpil do Interpolu, mne a môjmu tímu už bolo jasné, že nelegálny obchod s tabakom nie je len daňový problém. A v tom čase sme pracovali na tom, aby sa zaviedlo nové povedomie, podľa ktorého by sa nelegálny obchod s tabakom a iným tovarom považoval za zjavné bezpečnostné riziko pre Európu a aj za jej hranice. A je to problém z hľadiska bezpečnosti. Tento obchod takmer vždy zahŕňa veľmi agresívne a veľmi dobre organizované zločinecké skupiny. Takže to zďaleka nie je len čisto daňový problém.
Do akej miery zločinecké siete dnes využívajú digitálne platformy, sociálne médiá a kryptomeny na predaj a distribúciu nelegálnych produktov?
Do značnej. A tu môže dôjsť aj k zmene v tom zmysle, že o niekoľko rokov uvidíme väčšinu nelegálnych obchodov prostredníctvom týchto digitálnych kanálov, pretože v mnohých prípadoch ponúkajú anonymitu, platby je možné vykonávať v kryptomenách a na to môžete využiť aj blízke skupiny v systéme zasielania správ na sociálnych sieťach. Zločinci a nelegálni obchodníci sa vždy budú snažiť využiť akýkoľvek dostupný kanál, ktorý znižuje riziko odhalenia a zadržania.
Tohtoročná správa sa zaoberá aj zahrievanými tabakovými výrobkami a/alebo perorálnymi nikotínovými výrobkami. Vidíte riziko vzniku podobného nelegálneho trhu s týmito výrobkami, aký sme videli s cigaretami?
Ide o rozvíjajúci sa trh, čo znamená, že správa KPMG sa len začína zaoberať týmito novými formami predaja a distribúcie tabakových alebo nikotínových výrobkov.
Existuje riziko, že dôjde k nárastu nelegálneho obchodu s týmito výrobkami, najmä ak krajiny prijmú príliš reštriktívne predpisy alebo dokonca zájdu až tak ďaleko, že úplne zakážu komercializáciu týchto výrobkov. Takže keď sa to stane, určite nastane situácia, keď väčšina spotrebiteľov týchto výrobkov nevyhnutne pôjde na čierny trh a bude sa ich snažiť nájsť.
A ak bude na čiernom trhu dopyt po výrobkoch, môžete si byť istí, že niekto ich bude ponúkať. Záleží teda na tom, ako budú formulované predpisy a v nasledujúcich rokoch, a tiež na tom, či budú orgány činné v trestnom konaní vybavené dostatočnými nástrojmi a zdrojmi na boj proti čiernym trhom, ktoré sa nevyhnutne objavia.
Ak by ste mohli odporučiť jednu konkrétnu zmenu politiky pre Európsku úniu na posilnenie boja proti nezákonnému obchodu, aká by to bola?
Pokiaľ ide o predpisy a normatívne rámce, Európska únia už urobila veľa. Pri navrhovaní ďalších predpisov o tabakových výrobkoch by sa mala venovať veľká pozornosť starostlivým spôsobom, aby nepodporovali spotrebiteľov v vstupe na čierny trh. A bude potrebné plne a úzko zapojiť orgány činné v trestnom konaní do procesu tvorby politík.
Okrem politiky si myslím, že dôležité je, aby opatrenia, o ktorých sa rozhodne a ktoré sa schvália na úrovni Európskej únie, boli plne implementované. A hovorím o opatreniach na národnej úrovni. Máme mnoho nástrojov na medzinárodnú spoluprácu v boji proti trestnej činnosti a nezákonnému obchodu.
Musia sa používať správne a systematicky. Nie je to len problém politiky, je to aj problém toho, ako sa tieto politiky a zákony implementujú v praxi.
Ktorá forma nezákonného obchodu v súčasnosti predstavuje najväčšie riziko pre Európu a prečo podľa vás?
Nespomenul by som jeden jediný typ nezákonného obchodu. Určite máme nezákonný obchod s tabakom, ktorý je pre zločinecké organizácie mimoriadne lukratívny. Máme kybernetické podvody, máme environmentálne trestné činy, ktoré sú čoraz destabilizujúcejšie vo forme nezákonnej legislatívy, ťažby dreva, obchodovania s chránenými druhmi atď. Hlavným zdrojom príjmov pre zločinecké organizácie je naďalej obchodovanie s drogami a tiež falšovanie - nielen tabakových výrobkov, ale všetkých druhov výrobkov.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý expert Interpolu Stefano Betti: Nelegálne cigarety už nie sú len daňový problém. Sú bezpečnostnou hrozbou pre Európu – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
O aktuálnych trendoch na čiernom trhu s tabakovými výrobkami, rastúcej úlohe online prostredia a rizikách spojených s novými nikotínovými produktmi hovorí v rozhovore pre agentúru SITA Stefano Betti, bývalý vysokopostavený predstaviteľ Interpolu. Vysvetľuje, prečo by mali byť orgány činné v trestnom konaní súčasťou tvorby regulácií a prečo môže príliš reštriktívna politika neúmyselne posilniť čierny trh.
SITA: Pán Betti, správa KPMG hovorí vývoj trhu s nelegálnymi cigaretami v celej Európe. Ktoré zistenie alebo trendy v tohtoročnej správe vás najviac prekvapili alebo znepokojili?
Stefano Betti: Myslím si, že v ich správe je spomenutých niekoľko udalostí, ktoré by som nepovedal, že sú prekvapujúce, ale znepokojujúce.
Do istej miery sa očakávali a je to vlastne fakt, že sa výroba nelegálneho tabaku presúva v rámci Európy, čo vytvára potrebu, ktorá vytvára potrebu pre orgány činné v trestnom konaní prehodnotiť spôsob, akým konajú. Pretože sme v situácii, keď tabak čoraz viac neprekračuje medzinárodné hranice, ale vyrába sa, balí a predáva sa v rámci jednej colnej zóny. Takže to je jedna z veľkých ťažkostí, ktorá sa v nasledujúcich rokoch ukáže.
Ďalším trendom, ktorý je podľa mňa dosť znepokojujúci, je fakt, že čoraz viac nelegálnych cigariet, ale hovoríme aj o iných druhoch nelegálneho tovaru, sa predáva online, a to nielen prostredníctvom online trhovísk, ale aj sociálnych médií a dokonca aj systémov správ. Napríklad WhatsApp sa stáva veľmi dôležitým kanálom pre nelegálny obchod, sledovanie, obchodovanie s nelegálnymi cigaretami a inými vecami, čo sťažuje aj prácu orgánom činným v trestnom konaní z hľadiska ich odhaľovania.
Po mnohých rokoch v Interpole, vnímate dnes nelegálny obchod s tabakovými výrobkami predovšetkým ako daňový a príjmový problém alebo ako bezpečnostnú hrozbu?
Keď som v roku 2013 nastúpil do Interpolu, mne a môjmu tímu už bolo jasné, že nelegálny obchod s tabakom nie je len daňový problém. A v tom čase sme pracovali na tom, aby sa zaviedlo nové povedomie, podľa ktorého by sa nelegálny obchod s tabakom a iným tovarom považoval za zjavné bezpečnostné riziko pre Európu a aj za jej hranice. A je to problém z hľadiska bezpečnosti. Tento obchod takmer vždy zahŕňa veľmi agresívne a veľmi dobre organizované zločinecké skupiny. Takže to zďaleka nie je len čisto daňový problém.
Do akej miery zločinecké siete dnes využívajú digitálne platformy, sociálne médiá a kryptomeny na predaj a distribúciu nelegálnych produktov?
Do značnej. A tu môže dôjsť aj k zmene v tom zmysle, že o niekoľko rokov uvidíme väčšinu nelegálnych obchodov prostredníctvom týchto digitálnych kanálov, pretože v mnohých prípadoch ponúkajú anonymitu, platby je možné vykonávať v kryptomenách a na to môžete využiť aj blízke skupiny v systéme zasielania správ na sociálnych sieťach. Zločinci a nelegálni obchodníci sa vždy budú snažiť využiť akýkoľvek dostupný kanál, ktorý znižuje riziko odhalenia a zadržania.
Tohtoročná správa sa zaoberá aj zahrievanými tabakovými výrobkami a/alebo perorálnymi nikotínovými výrobkami. Vidíte riziko vzniku podobného nelegálneho trhu s týmito výrobkami, aký sme videli s cigaretami?
Ide o rozvíjajúci sa trh, čo znamená, že správa KPMG sa len začína zaoberať týmito novými formami predaja a distribúcie tabakových alebo nikotínových výrobkov.
Existuje riziko, že dôjde k nárastu nelegálneho obchodu s týmito výrobkami, najmä ak krajiny prijmú príliš reštriktívne predpisy alebo dokonca zájdu až tak ďaleko, že úplne zakážu komercializáciu týchto výrobkov. Takže keď sa to stane, určite nastane situácia, keď väčšina spotrebiteľov týchto výrobkov nevyhnutne pôjde na čierny trh a bude sa ich snažiť nájsť.
A ak bude na čiernom trhu dopyt po výrobkoch, môžete si byť istí, že niekto ich bude ponúkať. Záleží teda na tom, ako budú formulované predpisy a v nasledujúcich rokoch, a tiež na tom, či budú orgány činné v trestnom konaní vybavené dostatočnými nástrojmi a zdrojmi na boj proti čiernym trhom, ktoré sa nevyhnutne objavia.
Ak by ste mohli odporučiť jednu konkrétnu zmenu politiky pre Európsku úniu na posilnenie boja proti nezákonnému obchodu, aká by to bola?
Pokiaľ ide o predpisy a normatívne rámce, Európska únia už urobila veľa. Pri navrhovaní ďalších predpisov o tabakových výrobkoch by sa mala venovať veľká pozornosť starostlivým spôsobom, aby nepodporovali spotrebiteľov v vstupe na čierny trh. A bude potrebné plne a úzko zapojiť orgány činné v trestnom konaní do procesu tvorby politík.
Okrem politiky si myslím, že dôležité je, aby opatrenia, o ktorých sa rozhodne a ktoré sa schvália na úrovni Európskej únie, boli plne implementované. A hovorím o opatreniach na národnej úrovni. Máme mnoho nástrojov na medzinárodnú spoluprácu v boji proti trestnej činnosti a nezákonnému obchodu.
Musia sa používať správne a systematicky. Nie je to len problém politiky, je to aj problém toho, ako sa tieto politiky a zákony implementujú v praxi.
Ktorá forma nezákonného obchodu v súčasnosti predstavuje najväčšie riziko pre Európu a prečo podľa vás?
Nespomenul by som jeden jediný typ nezákonného obchodu. Určite máme nezákonný obchod s tabakom, ktorý je pre zločinecké organizácie mimoriadne lukratívny. Máme kybernetické podvody, máme environmentálne trestné činy, ktoré sú čoraz destabilizujúcejšie vo forme nezákonnej legislatívy, ťažby dreva, obchodovania s chránenými druhmi atď. Hlavným zdrojom príjmov pre zločinecké organizácie je naďalej obchodovanie s drogami a tiež falšovanie - nielen tabakových výrobkov, ale všetkých druhov výrobkov.
Zdroj: SITA.sk - Bývalý expert Interpolu Stefano Betti: Nelegálne cigarety už nie sú len daňový problém. Sú bezpečnostnou hrozbou pre Európu – ROZHOVOR © SITA Všetky práva vyhradené.
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