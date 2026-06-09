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09. júna 2026

Izraelské útoky zabili na juhu Libanonu najmenej 14 ľudí vrátane detí


Tagy: Civilné obete iránsky režim izraelské útoky Napätie na Blízkom východe

Teherán pohrozil obnovením útokov na Izrael, ak bude pokračovať bombardovanie Libanonu a Bejrútu. Izraelské ...



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lebanon_israel_iran_war_36_4_ 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Teherán pohrozil obnovením útokov na Izrael, ak bude pokračovať bombardovanie Libanonu a Bejrútu.

Izraelské útoky na juh Libanonu si v pondelok vyžiadali najmenej 14 obetí vrátane detí a zdravotníkov. Informovalo o tom libanonské ministerstvo zdravotníctva.


K útokom došlo krátko po tom, čo Irán pohrozil obnovením útokov proti Izraelu v prípade pokračujúceho bombardovania Libanonu.



Ďalší mŕtvi


Najmenej päť ľudí zahynulo pri izraelskom útoku v pobrežnom meste Súr neďaleko centra libanonského Červeného kríža. Medzi ôsmimi zranenými boli podľa ministerstva aj štyria záchranári Červeného kríža.



Libanonská štátna agentúra NNA uviedla, že izraelská raketa zasiahla automobil pri budove Červeného kríža.


Fotograf agentúry AFP videl horiace vozidlo na pobrežnej ceste, ku ktorému smerovali sanitky a záchranári.



Intenzívne útoky


Ďalší útok v meste Marvánijá si vyžiadal dve obete vrátane dieťaťa a desať zranených. Sedem ľudí vrátane sýrskeho dieťaťa a ženy zahynulo pri rannom bombardovaní mesta Zifta v okrese Nabátíja.



Izraelské letectvo podľa agentúry NNA od rána útočilo na viac než desiatku lokalít na juhu Libanonu.


Libanonské ministerstvo kultúry zároveň oznámilo, že nedeľné izraelské bombardovanie poškodilo aj lokalitu v meste Súr zapísanú na zozname svetového dedičstva UNESCO.



Tvrdá odpoveď


Irán v pondelok vyhlásil, že zastavuje sériu útokov proti Izraelu, zároveň však varoval, že v prípade pokračovania „agresie a nepriateľských činov“ vrátane útokov na juh Libanonu príde „oveľa tvrdšia a zdrvujúcejšia odpoveď“.


Izraelský minister obrany Jisrael Kac následne vyhlásil, že izraelská armáda bude pokračovať v operáciách proti hnutiu Hizballáh v Libanone.



„Kategoricky odmietame iránske hrozby,“ povedal Kac a dodal, že Izrael odpovie silou na každý útok smerujúci proti severu krajiny.



Pomsta za vodcu


Hizballáh podporovaný Iránom v pondelok oznámil viacero útokov proti izraelským jednotkám operujúcim na juhu Libanonu, neprihlásil sa však k útokom na izraelské územie.



Izraelská armáda uviedla, že zachytila tri projektily vypálené z Libanonu na izraelské jednotky pôsobiace v pohraničnej oblasti.


Podľa libanonských úradov zahynulo od začiatku konfliktu viac než 3 600 ľudí po tom, čo Hizballáh 2. marca spustil paľbu na Izrael v reakcii na americko-izraelské zabitie iránskeho najvyššieho vodcu.




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Zdroj: SITA.sk - Izraelské útoky zabili na juhu Libanonu najmenej 14 ľudí vrátane detí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete iránsky režim izraelské útoky Napätie na Blízkom východe
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