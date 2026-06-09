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09. júna 2026

Francúzsko a Nemecko končia so spoločným projektom stíhačky novej generácie


Tagy: Rafale Stíhačka Eurofighter Stíhačky

Paríž a Berlín sa dohodli na ukončení spoločného programu FCAS po tom, ako sa zapojené spoločnosti nedokázali dohodnúť na jeho ďalšom smerovaní. Časti projektu zamerané na prepojenie bojových systémov však ...



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gettyimages 2216707188 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Paríž a Berlín sa dohodli na ukončení spoločného programu FCAS po tom, ako sa zapojené spoločnosti nedokázali dohodnúť na jeho ďalšom smerovaní. Časti projektu zamerané na prepojenie bojových systémov však budú pokračovať.


Francúzsko a Nemecko sa dohodli na ukončení spoločného programu vývoja bojového lietadla budúcnosti FCAS (Future Combat Air System). Oznámili to v pondelok predstavitelia oboch krajín s tým, že dôvodom sú pretrvávajúce nezhody medzi priemyselnými partnermi zapojenými do projektu.

Program FCAS vznikol v roku 2017 s cieľom nahradiť francúzske stíhačky Rafale a lietadlá Eurofighter, ktoré využívajú Nemecko a Španielsko. Projekt bol považovaný za významný test európskej obrannej spolupráce v čase rastúcich bezpečnostných hrozieb a zhoršujúcich sa vzťahov medzi Európou a Spojenými štátmi.

Podľa nemenovaného predstaviteľa nemeckej vlády sa kancelár Friedrich Merz a francúzsky prezident Emmanuel Macron zhodli, že spoločnosti Dassault Aviation a Airbus, zastupujúci Nemecko a Španielsko, nedokážu dospieť k dohode o spoločnej výrobe bojového lietadla. „Dospeli k spoločnému záveru, že firmy sa nebudú vedieť dohodnúť na výstavbe spoločného bojového lietadla. Uznávajú túto realitu,“ uviedol zdroj.

Napriek tomu majú niektoré časti projektu pokračovať. Nemecká strana označila za jadro FCAS systém, ktorý prepája lietadlá, drony a ďalšie prvky do jedného integrovaného celku. Francúzske a nemecké ministerstvá obrany majú pripraviť nový plán spolupráce zameraný na menší počet realistických a relevantných projektov.

Elyzejský palác potvrdil, že Macron a Merz viedli rozsiahle rokovania o možnostiach záchrany projektu. Obe strany podľa francúzskeho predstaviteľa vyjadrili ľútosť nad tým, že priemyselní partneri nedokázali nájsť spoločnú dohodu. Francúzsko zároveň deklarovalo záujem pokračovať v ambicióznych európskych obranných projektoch, ktoré budú v súlade s jeho bezpečnostnými záujmami.

Projekt FCAS dlhodobo sprevádzali spory medzi partnermi. Ani pokus dvoch mediátorov z Francúzska a Nemecka, ktorí mali v marci navrhnúť riešenie, nepriniesol výsledok. Krach programu prichádza napriek opakovaným verejným vyhláseniam Macrona a Merza, že urobia všetko pre jeho zachovanie a ďalší rozvoj európskej obrannej spolupráce.


Zdroj: SITA.sk - Francúzsko a Nemecko končia so spoločným projektom stíhačky novej generácie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rafale Stíhačka Eurofighter Stíhačky
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