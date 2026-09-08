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08. septembra 2026

Bývalý guvernér dostal za korupciu trest smrti s dvojročným odkladom jeho vykonania


Tagy: Korupcia Podvody Trest smrti

Bývalý guvernér provincie Šan-si prijal podľa súdu úplatky vo výške približne 19 miliónov eur. Bývalý guvernér severočínskej provincie Šan-si dostal v utorok trest smrti s dvojročným odkladom za ...



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gettyimages 1435615355 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Bývalý guvernér provincie Šan-si prijal podľa súdu úplatky vo výške približne 19 miliónov eur.


Bývalý guvernér severočínskej provincie Šan-si dostal v utorok trest smrti s dvojročným odkladom za prijímanie úplatkov v hodnote viac ako 148 miliónov jüanov, čo zodpovedá približne 19 miliónom eur.

Súd v provincii Che-nan uviedol, že 62-ročný Ťin Siang-ťün v rokoch 2004 až 2025 zneužíval rôzne verejné funkcie a prijímal úplatky výmenou za pomoc pri povýšeniach a získavaní zákaziek.

Prišiel aj o politické práva


Ťinovo konanie sa podľa súdu týkalo „mimoriadne vysokej sumy a spôsobilo mimoriadne veľké škody“ štátu aj ďalším občanom.

Trest smrti s dvojročným odkladom sa v Číne spravidla po uplynutí tejto lehoty mení na doživotie, ak odsúdený nespácha ďalší trestný čin. Ťin zároveň doživotne prišiel o politické práva.

Pomohlo mu priznanie


Súd uviedol, že počas verejného pojednávania v júni „priznal vinu a vyjadril ľútosť“, pričom dobrovoľne poskytol ďalšie informácie o prípade.

Práve priznanie a spolupráca boli podľa súdu dôvodom, prečo trest smrti nenariadil vykonať okamžite.

Časť peňazí a majetku získaných nezákonným spôsobom sa už podarilo zaistiť.


Zdroj: SITA.sk - Bývalý guvernér dostal za korupciu trest smrti s dvojročným odkladom jeho vykonania © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Korupcia Podvody Trest smrti
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