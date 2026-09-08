Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 8.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

08. septembra 2026

Irán hlási „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o Hormuzskom prielive


Tagy: Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe

Obe krajiny rokujú o budúcom režime plavby, Irán však naďalej podmieňuje otvorenie prielivu splnením svojich požiadaviek voči USA. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok oznámil ...



Zdieľať
gettyimages 1197543888 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Obe krajiny rokujú o budúcom režime plavby, Irán však naďalej podmieňuje otvorenie prielivu splnením svojich požiadaviek voči USA.


Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok oznámil „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o správe strategického Hormuzského prielivu. Podľa vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí o najnovšom stave rozhovorov informoval počas telefonátu so svojím japonským rezortným partnerom.

Irán a Omán, ktoré ležia na pobreží prielivu, už niekoľko týždňov rokujú o budúcom režime plavby cez túto dôležitú námornú trasu. Teherán v minulosti uviedol, že sa podarilo dosiahnuť pokrok pri dohode o dočasnej plavebnej trase. Iránski predstavitelia nedávno naznačili, že dohoda medzi oboma krajinami by mohla byť podpísaná „v najbližších dňoch“.

Iránske sily obmedzujú dopravu cez Hormuzský prieliv od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi 28. februára. Washington následne zaviedol námornú protiblokádu iránskych prístavov. Prieliv je pritom kľúčovou trasou pre svetové dodávky energií.

Americký prezident Donald Trump v ostatných dňoch uviedol, že americké sily pomáhajú zabezpečovať prechod lodí cez prieliv, pričom ich podľa neho prechádza „v priemere 30 za noc“. Iránsky bezpečnostný predstaviteľ Mohsen Rezáí v nedeľu tvrdil, že Spojené štáty sa každú noc pokúšajú previesť päť alebo šesť lodí, „a tieto lode sú zvyčajne zasiahnuté“.

Teherán vyžaduje, aby plavidlá pred prechodom prielivom žiadali o povolenie, a trvá na tom, že sa nevráti k predvojnovému systému neobmedzenej plavby. Irán sa zároveň usiluje zaviesť poplatky za služby poskytované lodiam využívajúcim prieliv, proti čomu sa dôrazne stavajú Spojené štáty aj krajiny regiónu.

Iránski predstavitelia však zdôrazňujú, že prieliv sa znovu neotvorí, kým Washington nesplní iránske požiadavky. Medzi ne patrí zrušenie ropných sankcií, uvoľnenie iránskych aktív zmrazených v zahraničí a ukončenie námornej blokády iránskych prístavov.


Zdroj: SITA.sk - Irán hlási „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o Hormuzskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hormuzský prieliv Napätie na Blízkom východe
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Polícia zadržala militantného klimatického aktivistu, ktorý stojí za minulotýždňovými útokmi na nemecké uhoľné elektrárne
<< predchádzajúci článok
Bývalý guvernér dostal za korupciu trest smrti s dvojročným odkladom jeho vykonania

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 