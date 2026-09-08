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08. septembra 2026
Irán hlási „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o Hormuzskom prielive
Obe krajiny rokujú o budúcom režime plavby, Irán však naďalej podmieňuje otvorenie prielivu splnením svojich požiadaviek voči USA. Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok oznámil ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - Obe krajiny rokujú o budúcom režime plavby, Irán však naďalej podmieňuje otvorenie prielivu splnením svojich požiadaviek voči USA.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok oznámil „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o správe strategického Hormuzského prielivu. Podľa vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí o najnovšom stave rozhovorov informoval počas telefonátu so svojím japonským rezortným partnerom.
Irán a Omán, ktoré ležia na pobreží prielivu, už niekoľko týždňov rokujú o budúcom režime plavby cez túto dôležitú námornú trasu. Teherán v minulosti uviedol, že sa podarilo dosiahnuť pokrok pri dohode o dočasnej plavebnej trase. Iránski predstavitelia nedávno naznačili, že dohoda medzi oboma krajinami by mohla byť podpísaná „v najbližších dňoch“.
Iránske sily obmedzujú dopravu cez Hormuzský prieliv od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi 28. februára. Washington následne zaviedol námornú protiblokádu iránskych prístavov. Prieliv je pritom kľúčovou trasou pre svetové dodávky energií.
Americký prezident Donald Trump v ostatných dňoch uviedol, že americké sily pomáhajú zabezpečovať prechod lodí cez prieliv, pričom ich podľa neho prechádza „v priemere 30 za noc“. Iránsky bezpečnostný predstaviteľ Mohsen Rezáí v nedeľu tvrdil, že Spojené štáty sa každú noc pokúšajú previesť päť alebo šesť lodí, „a tieto lode sú zvyčajne zasiahnuté“.
Teherán vyžaduje, aby plavidlá pred prechodom prielivom žiadali o povolenie, a trvá na tom, že sa nevráti k predvojnovému systému neobmedzenej plavby. Irán sa zároveň usiluje zaviesť poplatky za služby poskytované lodiam využívajúcim prieliv, proti čomu sa dôrazne stavajú Spojené štáty aj krajiny regiónu.
Iránski predstavitelia však zdôrazňujú, že prieliv sa znovu neotvorí, kým Washington nesplní iránske požiadavky. Medzi ne patrí zrušenie ropných sankcií, uvoľnenie iránskych aktív zmrazených v zahraničí a ukončenie námornej blokády iránskych prístavov.
Zdroj: SITA.sk - Irán hlási „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o Hormuzskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí v utorok oznámil „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o správe strategického Hormuzského prielivu. Podľa vyhlásenia iránskeho ministerstva zahraničných vecí o najnovšom stave rozhovorov informoval počas telefonátu so svojím japonským rezortným partnerom.
Irán a Omán, ktoré ležia na pobreží prielivu, už niekoľko týždňov rokujú o budúcom režime plavby cez túto dôležitú námornú trasu. Teherán v minulosti uviedol, že sa podarilo dosiahnuť pokrok pri dohode o dočasnej plavebnej trase. Iránski predstavitelia nedávno naznačili, že dohoda medzi oboma krajinami by mohla byť podpísaná „v najbližších dňoch“.
Iránske sily obmedzujú dopravu cez Hormuzský prieliv od vypuknutia vojny so Spojenými štátmi 28. februára. Washington následne zaviedol námornú protiblokádu iránskych prístavov. Prieliv je pritom kľúčovou trasou pre svetové dodávky energií.
Americký prezident Donald Trump v ostatných dňoch uviedol, že americké sily pomáhajú zabezpečovať prechod lodí cez prieliv, pričom ich podľa neho prechádza „v priemere 30 za noc“. Iránsky bezpečnostný predstaviteľ Mohsen Rezáí v nedeľu tvrdil, že Spojené štáty sa každú noc pokúšajú previesť päť alebo šesť lodí, „a tieto lode sú zvyčajne zasiahnuté“.
Teherán vyžaduje, aby plavidlá pred prechodom prielivom žiadali o povolenie, a trvá na tom, že sa nevráti k predvojnovému systému neobmedzenej plavby. Irán sa zároveň usiluje zaviesť poplatky za služby poskytované lodiam využívajúcim prieliv, proti čomu sa dôrazne stavajú Spojené štáty aj krajiny regiónu.
Iránski predstavitelia však zdôrazňujú, že prieliv sa znovu neotvorí, kým Washington nesplní iránske požiadavky. Medzi ne patrí zrušenie ropných sankcií, uvoľnenie iránskych aktív zmrazených v zahraničí a ukončenie námornej blokády iránskych prístavov.
Zdroj: SITA.sk - Irán hlási „významný pokrok“ v rokovaniach s Ománom o Hormuzskom prielive © SITA Všetky práva vyhradené.
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