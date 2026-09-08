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08. septembra 2026
Starostka Maduníc Alena Jelušová zvíťazila v komunálnych voľbách deväťkrát, teraz dáva šancu iným – FOTO
O Alene Jelušovej aj starostovia z okolia hovoria ako o legende. Obyvatelia Maduníc v okrese Hlohovec budú v tohtoročných voľbách starostu na hlasovacom ...
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8.9.2026 (SITA.sk) - O Alene Jelušovej aj starostovia z okolia hovoria ako o legende.
Obyvatelia Maduníc v okrese Hlohovec budú v tohtoročných voľbách starostu na hlasovacom lístku márne hľadať meno Aleny Jelušovej. Od roku 1990 tam jej meno nechýbalo ani raz. Všetky voľby odvtedy vyhrala, vo funkcii je tak už 36 rokov.
Po takomto dlhom období si povedala, že nastal čas prenechať starostovské kreslo niekomu inému. Uchádzať sa oň vo voľbách 24. októbra budú traja kandidáti – muži. A tak sa dá s istotou povedať, že Madunice budú mať prvýkrát v novodobej histórii samosprávy starostu - muža.
O Alene Jelušovej aj starostovia z okolia hovoria ako o legende. Madunice začala riadiť 1. apríla 1990, vtedy ešte ako predsedníčka miestneho národného výboru. Potom už bola pochopiteľne pri všetkom, čo sa v Maduniciach za ostatných 36 rokov vybudovalo.
Od kompletnej infraštruktúry cez desiatky nájomných bytov až po opravené školské budovy. Absolútnou topkou medzi investíciami bola stavba polyfunkčnej budovy s kultúrnym domom, obecným úradom, poštou a ďalšími funkciami. Bola to veľká investícia, na ktorú si peniaze požičali.
"Postavili sme ju v čase, keď úroky z úveru, bez ktorého by sme nemohli stavať, boli vo výške 22 percent. Niektoré mesiace sme nemali ani na výplaty," zaspomínala si Jelušová pred časom pre agentúru SITA.
Z obdobia začiatkov v kresle starostky vyzdvihla vtedajšiu súdržnosť primátorov a starostov bez ohľadu na politické tričko. Po zmene spoločenských pomerov v roku bola podľa nej súdržnejšia a žičlivejšia atmosféra medzi ľuďmi.
Jelušová bola v roku 1991 aj pri vzniku Združenia miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice, ktoré stále existuje, istý čas bola aj jeho predsedníčkou. Bola tiež poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja.
Takmer v susedstve Maduníc po tohtoročných voľbách končí aj ďalší z matadorov medzi starostami, starosta obce Pečeňady Ladislav Boháčik. Ten je vo funkcii "len" 32 rokov, teda osem volebných období.
Zdroj: SITA.sk - Starostka Maduníc Alena Jelušová zvíťazila v komunálnych voľbách deväťkrát, teraz dáva šancu iným – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Obyvatelia Maduníc v okrese Hlohovec budú v tohtoročných voľbách starostu na hlasovacom lístku márne hľadať meno Aleny Jelušovej. Od roku 1990 tam jej meno nechýbalo ani raz. Všetky voľby odvtedy vyhrala, vo funkcii je tak už 36 rokov.
Po takomto dlhom období si povedala, že nastal čas prenechať starostovské kreslo niekomu inému. Uchádzať sa oň vo voľbách 24. októbra budú traja kandidáti – muži. A tak sa dá s istotou povedať, že Madunice budú mať prvýkrát v novodobej histórii samosprávy starostu - muža.
Hovoria o nej ako o legende
O Alene Jelušovej aj starostovia z okolia hovoria ako o legende. Madunice začala riadiť 1. apríla 1990, vtedy ešte ako predsedníčka miestneho národného výboru. Potom už bola pochopiteľne pri všetkom, čo sa v Maduniciach za ostatných 36 rokov vybudovalo.
Od kompletnej infraštruktúry cez desiatky nájomných bytov až po opravené školské budovy. Absolútnou topkou medzi investíciami bola stavba polyfunkčnej budovy s kultúrnym domom, obecným úradom, poštou a ďalšími funkciami. Bola to veľká investícia, na ktorú si peniaze požičali.
"Postavili sme ju v čase, keď úroky z úveru, bez ktorého by sme nemohli stavať, boli vo výške 22 percent. Niektoré mesiace sme nemali ani na výplaty," zaspomínala si Jelušová pred časom pre agentúru SITA.
V susedstve končí aj ďalší z matadorov
Z obdobia začiatkov v kresle starostky vyzdvihla vtedajšiu súdržnosť primátorov a starostov bez ohľadu na politické tričko. Po zmene spoločenských pomerov v roku bola podľa nej súdržnejšia a žičlivejšia atmosféra medzi ľuďmi.
Jelušová bola v roku 1991 aj pri vzniku Združenia miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice, ktoré stále existuje, istý čas bola aj jeho predsedníčkou. Bola tiež poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja.
Takmer v susedstve Maduníc po tohtoročných voľbách končí aj ďalší z matadorov medzi starostami, starosta obce Pečeňady Ladislav Boháčik. Ten je vo funkcii "len" 32 rokov, teda osem volebných období.
Zdroj: SITA.sk - Starostka Maduníc Alena Jelušová zvíťazila v komunálnych voľbách deväťkrát, teraz dáva šancu iným – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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