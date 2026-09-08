Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 8.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Miriama
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. septembra 2026

Starostka Maduníc Alena Jelušová zvíťazila v komunálnych voľbách deväťkrát, teraz dáva šancu iným – FOTO


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku

O Alene Jelušovej aj starostovia z okolia hovoria ako o legende. Obyvatelia Maduníc v okrese Hlohovec budú v tohtoročných voľbách starostu na hlasovacom ...



Zdieľať
alena jelusova2 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - O Alene Jelušovej aj starostovia z okolia hovoria ako o legende.


Obyvatelia Maduníc v okrese Hlohovec budú v tohtoročných voľbách starostu na hlasovacom lístku márne hľadať meno Aleny Jelušovej. Od roku 1990 tam jej meno nechýbalo ani raz. Všetky voľby odvtedy vyhrala, vo funkcii je tak už 36 rokov.

Po takomto dlhom období si povedala, že nastal čas prenechať starostovské kreslo niekomu inému. Uchádzať sa oň vo voľbách 24. októbra budú traja kandidáti – muži. A tak sa dá s istotou povedať, že Madunice budú mať prvýkrát v novodobej histórii samosprávy starostu - muža.

Hovoria o nej ako o legende


O Alene Jelušovej aj starostovia z okolia hovoria ako o legende. Madunice začala riadiť 1. apríla 1990, vtedy ešte ako predsedníčka miestneho národného výboru. Potom už bola pochopiteľne pri všetkom, čo sa v Maduniciach za ostatných 36 rokov vybudovalo.

Od kompletnej infraštruktúry cez desiatky nájomných bytov až po opravené školské budovy. Absolútnou topkou medzi investíciami bola stavba polyfunkčnej budovy s kultúrnym domom, obecným úradom, poštou a ďalšími funkciami. Bola to veľká investícia, na ktorú si peniaze požičali.

"Postavili sme ju v čase, keď úroky z úveru, bez ktorého by sme nemohli stavať, boli vo výške 22 percent. Niektoré mesiace sme nemali ani na výplaty," zaspomínala si Jelušová pred časom pre agentúru SITA.

V susedstve končí aj ďalší z matadorov


Z obdobia začiatkov v kresle starostky vyzdvihla vtedajšiu súdržnosť primátorov a starostov bez ohľadu na politické tričko. Po zmene spoločenských pomerov v roku bola podľa nej súdržnejšia a žičlivejšia atmosféra medzi ľuďmi.

Jelušová bola v roku 1991 aj pri vzniku Združenia miest a obcí regiónu jadrových elektrární Jaslovské Bohunice, ktoré stále existuje, istý čas bola aj jeho predsedníčkou. Bola tiež poslankyňou Trnavského samosprávneho kraja.

Takmer v susedstve Maduníc po tohtoročných voľbách končí aj ďalší z matadorov medzi starostami, starosta obce Pečeňady Ladislav Boháčik. Ten je vo funkcii "len" 32 rokov, teda osem volebných období.


Zdroj: SITA.sk - Starostka Maduníc Alena Jelušová zvíťazila v komunálnych voľbách deväťkrát, teraz dáva šancu iným – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bývalý guvernér dostal za korupciu trest smrti s dvojročným odkladom jeho vykonania
<< predchádzajúci článok
Winkler upozornil na závažné tvrdenia v trestnom oznámení týkajúce sa projektu mesta, žiada jasné odpovede – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 