Bývalý hasič Capko podviedol deväť známych, súd mu vymeral sedem rokov za mrežami

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Trest sedem rokov odňatia slobody nepodmienečne za obzvlášť závažný zločin podvodu uložil odvolací senát Krajského súdu v Banskej Bystrici pre 44-ročného bývalého hasiča Jozefa Capka zo Závadky nad Hronom. V rokoch 2011 až 2015 pod rôznymi zámienkami vylákal od deviatich ľudí rôzne čiastky peňazí, čím im spôsobil škodu vyše 428 tisíc eur.Capko podviedol sedem žien a dvoch mužov a pokúšal sa aj ďalšie osoby. Všetko boli ľudia, ktorých poznal buď ako rodákov, alebo išlo o spolužiaka, či kolegu z hasičského zboru. Medzi podvedenými bola aj priateľka z liečenia. Peniaze získal od nich v hotovosti, ale presvedčil ich tiež, aby si na seba zobrali úver, že on ho bude splácať. Tvrdil im, že ako hasič je štátny zamestnanec a úver nedostane.Peniaze vraj potreboval na stavebnú činnosť, ktorú údajne vykonával pri rekonštrukcii domu v Polomke, v Rakúsku a inde. S niektorými ženami mal aj dôverný vzťah, ba jednej sľúbil, že si ju vezme a inej, že sa spolu presťahujú do Rakúska. Požičané peniaze sa zaviazal vracať zo stavebnej činnosti, o ktorej neskôr súd zistil, že nemal na to príslušnú licenciu a robil to „na čierno“. Niektorým veriteľom sľúbil, že požičané peniaze im vráti i s vysokým zhodnotením. Na požičanie peňazí Capkovi doplatil jeho kolega hasič aj rozvodom. Podľa súdu sa podvedení k svojim peniazom zrejme už nedostanú, hoci na Capkov majetok je vyhlásený konkurz aj s ich požiadavkami.Hasič Capko na prvostupňovom súde tvrdil, že nikoho nechcel oklamať a podviesť. Podvedení však vypovedali ako to bolo, čo im sľuboval a hovoril, len aby dostal od nich peniaze. V jeho neprospech bol i rad listinných a iných dôkazov. Prvostupňový súd ho uznal vinným z obzvlášť závažného zločinu podvodu so škodou veľkého rozsahu po dlhší čas a na viacerých osobách. Za to mu Okresný súd v Banskej Bystrici uložil trest jedenásť rokov odňatia slobody nepodmienečne.Proti tomu sa Capko odvolal, ale nakoniec na Krajský súd neprišiel. Odvolací senát mu však trest zmiernil z jedenásť na sedem rokov vzhľadom na doterajšiu bezúhonnosť. Rozhodnutie Krajského súdu je právoplatné a predseda senátu vydal príkaz na dodanie Capka do výkonu trestu, ktorý si odpyká v zariadení s minimálnym stupňom stráženia.