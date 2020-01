Opozičné strany žiadajú vyvodenie dôsledkov voči Mamojkovi, poškodzuje dôveru ústavného súdu

Sudcovia by mali byť príkladom

Ústavným sudcom sa nikdy nemal stať

15.1.2020 (Webnoviny.sk) - Opozičné strany PS/Spolu a Za ľudí žiadajú vyvodenie dôsledkov voči sudcovi Ústavného súdu (ÚS) SR Mojmírovi Mamojkovi. Pre agentúru SITA to uviedli vo svojich tlačových správach hovorkyňa koalície PS/Spolu Silvia Hudáčková a podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga. Kým koalícia PS/Spolu vyzvala predsedu ÚS SR Ivana Fiačana, aby začal voči Mamojkovi disciplinárne konanie, strana Za ľudí vyzvala samotného sudcu, aby odstúpil z funkcie.Strany tak reagovali na svedka Petra Tótha, ktorý vo svojej výpovedi na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku uviedol, že obvinený Marián K. si u sudcu údajne vybavoval prepustenie z väzenia.Podľa strany Za ľudí Mojmír Mamojka svojím konaním mimoriadne závažným spôsobom znížil dôveru ústavného súdu a existuje podozrenie, že aj klamal. „Ústavný súd a jeho sudcovia by mali byť príkladom a tým najlepším vzorom pre sudcov a justíciu. Je smutné, že dnes žijeme v krajine, kde musíme sudcu ústavného súdu k takýmto veciam vyzývať," píše v tlačovej správe Šeliga a dodáva, že je neprípustné, aby sa sudca ústavného súdu stretával s pobočníkmi mafie.Koalícia PS/Spolu považuje informácie z výpovede Petra Tótha za zásadné. „Mojmír Mamojka, ktorý by sa za normálnych okolností sudcom ústavného súdu nikdy stať nemal, sa k stretnutiu s Mariánom K. v minulosti už priznal. Dnes máme dôvod sa domnievať, že prostredníctvom odkazov a kuriérov s ním bol v kontakte aj počas doby, keď bol Marian K. vo väzbe,“ uviedla vo svojom stanovisku strana PS/Spolu.Výpoveď Petra Tótha je súčasťou súdnych pojednávaní v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, ktorá sa odohrala 21. februára vo Veľkej Mači v okrese Galanta.